Carte de crédit prépayée : à quoi ça sert ?

À en croire la publicité, les cartes prépayées rechargeables sont LA solution pour avoir le meilleur des deux mondes : pouvoir faire des achats en ligne, comme avec une carte de crédit traditionnelle, tout en évitant de s’endetter, comme avec de l’argent comptant. Certaines, telle la carte prépayée KOHO, sont même présentées comme un outil idéal pour rebâtir son crédit. Qu’en est-il vraiment ?

Il faut d’abord comprendre que ces cartes sont bien différentes des cartes de crédit traditionnelles. Et que chacune d’entre elles a ses particularités. En effet, Visa et Mastercard offrent des cartes de crédit prépayées rechargeables avec plusieurs partenaires, comme BMO, Postes Canada, H&R Block et l’entreprise de technologie financière canadienne KOHO.

Ces cartes sont aussi différentes des cartes-cadeaux Visa ou Mastercard (de 50 $ ou 100 $, par exemple), que l’on peut trouver à la pharmacie ou au dépanneur et qui ne sont pas rechargeables.

Chaque carte de crédit prépayée rechargeable a ses caractéristiques, mais pour expliquer le fonctionnement simplement, disons qu’il suffit de s’en procurer une et d’y mettre des fonds ; on peut ensuite l’utiliser là où les cartes de crédit traditionnelles sont acceptées. Pas nécessaire de se soumettre à une enquête de crédit.

À lire aussi Comparer les cartes de crédit au Canada

La façon de déposer les fonds varie d’une carte à l’autre. Par exemple, KOHO exige que vous ouvriez un compte de dépenses et d’épargne sans frais, qui sera connecté à votre carte de crédit prépayée. Pour la carte de Postes Canada, vous devez vous présenter à un bureau de poste et payer comptant ou par carte de débit la somme que vous souhaitez mettre sur la carte. Celle de BMO permet pour sa part d’y transférer de l’argent à partir de votre compte bancaire BMO, ou à partir de celui d’une autre institution financière, comme vous le feriez pour payer une facture.

Comme c’est votre argent que vous y déposez, ce type de carte limite (en principe) le risque d’endettement. « À condition bien sûr que vous n’empruntiez pas des fonds pour les déposer ensuite sur votre carte de crédit prépayée », avertit Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK.

Michel Beaulieu, conseiller budgétaire à l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de la Montérégie-Est, est toutefois d’avis que d’autres produits permettent déjà de faire cela. « Plusieurs banques offrent des cartes de débit Visa ou Mastercard qui peuvent être utilisées comme des cartes de crédit, par exemple pour faire des achats en ligne, sans risque de s’endetter », souligne-t-il. Ces cartes de débit Mastercard ou Visa n’ont rien à voir avec une carte de crédit : elles prennent l’argent directement dans le compte bancaire de la personne. Elles sont accessibles dès l’âge de 14 ans.

Les récompenses en valent-elles la peine ?

Plusieurs cartes de crédit prépayées viennent aussi avec des petits plus. Par exemple, le forfait gratuit de KOHO donne 1 % de remise en argent sur les achats à l’épicerie et dans le domaine du transport, comme l’essence, les titres de transport en commun et les déplacements avec Uber, de même que 0,1 % d’intérêt sur votre solde. Parce que, oui, avec la carte KOHO, contrairement à une carte de crédit traditionnelle, c’est vous qui recevez de l’intérêt sur la somme que vous déposez sur votre carte. Si vous optez pour le forfait Essentiel à 4 $ par mois, vous recevrez 4,5 % d’intérêt sur la première tranche de 500 $ et 2 % sur le reste.

Toutefois, aux yeux de Hadi Ajab, la première question à se poser avant d’acquérir une carte de crédit prépayée, c’est : quel est l’objectif ? « Normalement, c’est soit parce que notre crédit n’est pas assez bon pour qu’on ait une carte de crédit traditionnelle, soit parce qu’on ne veut pas utiliser notre carte de crédit traditionnelle pour faire certaines transactions, comme payer des dépenses de voyage dans d’autres devises, ou encore faire un dépôt de garantie pour une chambre d’hôtel, explique-t-il. D’habitude, ce n’est pas parce qu’on veut épargner. Parce que si c’est ça le but, de nombreux autres produits plus intéressants pourraient être envisagés, sans avoir à payer de frais mensuels. »

À lire aussi Comment obtenir le meilleur taux de change à l’étranger

Avec les cartes de crédit prépayées, il faut en effet faire attention aux différents frais. Certaines n’en ont pas, ou très peu. Mais d’autres en ont plusieurs. Par exemple, la Visa prépayée de Postes Canada coûte 10 $, ses frais de service mensuels sont de 3 $ et chaque recharge coûte aussi 3 $. Celle de BMO a des frais annuels de 6,95 $.

Quelle est la solution pour renforcer son crédit ?

La plupart des cartes prépayées ne permettent pas d’améliorer son crédit… puisqu’il ne s’agit pas de crédit. KOHO fait exception : elle offre, pour de 5 $ à 10 $ par mois selon le forfait, un service de renforcement de crédit. Il s’agit d’une marge de crédit que vous devrez rembourser chaque mois, et les informations seront communiquées à Equifax pour améliorer votre cote.

Michel Beaulieu est toutefois d’avis que la meilleure façon de se bâtir — ou se rebâtir — un bon crédit est d’utiliser une carte à approbation garantie (aussi appelée carte sécurisée). Celle de Capital One, par exemple, a des frais annuels de 59 $ et peut exiger un fonds de sécurité de 75 $ ou 300 $, selon son dossier de crédit, ce qui signifie qu’on doit fournir un dépôt en guise de garantie avant d’accéder au crédit. La limite obtenue peut être plus grande que le dépôt de sécurité et il est également possible de la hausser en déposant une plus grosse somme. « C’est une vraie carte de crédit, précise-t-il. Et si la personne l’utilise bien et fait différents petits gestes pour améliorer son crédit, comme toujours faire ses paiements à temps, elle pourrait rapidement voir sa limite de crédit augmenter. »

À lire aussi Soigner sa cote de crédit grâce à sa carte de crédit

Aux yeux de Michel Beaulieu, une carte prépayée rechargeable est surtout intéressante « pour les gens avec un très mauvais crédit qui n’arrivent pas à amasser les fonds de sécurité nécessaires pour obtenir une carte de crédit sécurisée », note-t-il.

Si on désire s’en procurer une, mieux vaut bien la sélectionner, dit le conseiller budgétaire. On choisit une carte prépayée avec peu ou pas de frais et qui offre de bons avantages pour l’utilisation qu’on en fait.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇