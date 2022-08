Cassez les prix à l’épicerie

Le caissier s’apprêtait à entrer le code pour mes tomates à 2,49 $ la livre lorsque je l’ai interrompu, un peu gêné. « Pardon, mais chez Walmart, elles sont à 0,77 $ la livre. » L’adolescent a jeté un regard indifférent à l’application que je lui montrais sur mon téléphone intelligent, puis a baissé le prix à 0,77 $ la livre. Je n’étais pourtant pas chez Walmart, mais chez Maxi.

Au Québec, deux chaînes vendant des aliments offrent une garantie du plus bas prix : Maxi et Tigre Géant. Si vous leur prouvez qu’un concurrent vend le même article moins cher, elles égaleront le prix. En théorie, les économies potentielles sont énormes : imaginez, les rabais de toutes les circulaires concentrés dans une seule épicerie !

Le problème, c’est la pratique. Il faut parcourir toutes lesdites circulaires, repérer les aubaines, apporter la pile de cahiers publicitaires à l’épicerie, puis montrer la bonne page de la bonne circulaire avec le bas prix des tomates avant que le caissier les scanne, afin qu’il en modifie le prix, et ainsi de suite pour tous les produits. Suis-je le seul à trouver que c’est trop d’efforts ?

C’est ce que je disais récemment à ma sœur lorsque celle-ci a rétorqué : « Ben non, c’est facile, tu as juste à utiliser Reebee. »

Reebee, m’a-t-elle expliqué, est une application mobile qui permet d’effectuer des recherches rapides dans les circulaires de tous les supermarchés, puis de sauvegarder les meilleurs rabais. Une fois à la caisse chez Maxi ou Tigre Géant, il suffit de montrer l’écran de son téléphone au caissier pour qu’il égale le prix.

C’est ainsi qu’en tapant le mot « tomate » dans Reebee, j’ai vu apparaître les prix des différentes chaînes, puis enregistré le tarif de 0,77 $ proposé par Walmart, le tout en moins de 10 secondes. Faire le même exercice manuellement m’aurait pris plusieurs minutes.

Le plus beau dans tout ça : l’application est gratuite et fonctionne autant sur Android que sur iOS. Pour ceux qui sont plus rapides sur leur clavier d’ordinateur, il est également possible de faire ses recherches ainsi que sa liste d’aubaines sur le site de Reebee. Cette dernière sera ensuite synchronisée avec l’application sur votre téléphone afin que vous puissiez montrer facilement les rabais à la caisse.

Peut-être que, comme moi avec mes tomates, vous serez un poil gêné la première fois que vous utiliserez cette astuce. Mais vous verrez, la timidité fera vite place à un doux sentiment de revanche sur l’inflation à mesure que vous casserez les prix des produits accumulés dans votre panier.

Après mes tomates, j’ai ainsi fait diminuer le prix de filets de poisson, de poivrons, d’un pot de beurre d’arachides, de mangues, de concombres, d’un brocoli et d’un pot de yogourt, entre autres. Tous les rabais recensés sur Reebee, combinés à ceux déjà offerts par Maxi, m’ont permis d’économiser près de 40 $, avec à la clé l’une des plus petites factures que j’ai vues pour nourrir ma famille de quatre pendant une semaine.

Si vous n’avez pas la chance de vivre à proximité d’un Maxi ou d’un Tigre Géant, notez que Reebee peut être utilisée chez tous les autres commerçants qui proposent une politique de prix imbattables, tels Canadian Tire et Home Depot — ce dernier ajoutant en prime une réduction de 10 %. Ce n’est évidemment pas là que vous achèterez des tomates, mais cela reste une bonne habitude à intégrer dans votre magasinage.

Pour vous aider à tirer le maximum de Reebee à l’épicerie, voici quelques conseils supplémentaires.

Prise en main

Lorsque vous installerez Reebee, désactivez les notifications. Sinon, vous serez bombardé de promotions dans des commerces en tout genre.

L’application vous demandera ensuite d’inscrire votre code postal. Cela lui permettra de déterminer quelles circulaires vous présenter — elle ne vous montrera pas inutilement les rabais qui ne sont pas offerts dans votre région.

Si vous avez l’intention de vous servir de l’application en combinaison avec votre ordinateur, prenez le temps de créer un compte. Cette étape, non obligatoire, permet de synchroniser vos listes et préférences entre les appareils.

Informez-vous

Contactez le service à la clientèle du Maxi ou du Tigre Géant où vous souhaitez faire votre épicerie afin de connaître les chaînes dont ils égalent les prix. Chaque succursale a sa propre liste de concurrents locaux, et elle n’offrira pas les tarifs du Super C si le plus près se trouve à 100 km de chez vous…

Utilisez ensuite la liste de concurrents pour sélectionner vos circulaires favorites dans Reebee. Il suffit pour cela d’écrire le nom du supermarché dans le champ de recherche, puis de taper sur l’icône de cœur à la droite de la circulaire qui apparaîtra.

De cette manière, lorsque vous ferez une recherche pour un aliment, vous verrez en premier les offres de vos circulaires favorites, soit celles des concurrents acceptés par votre détaillant.

Créez votre liste d’épicerie

Dans Reebee, tapez sur l’option « Liste d’achats » et écrivez un à un les aliments dont vous avez besoin à l’épicerie. L’application vous offrira automatiquement de chercher les réductions pour chaque article que vous inscrirez sur la liste. Acceptez.

Parcourez les rabais, et si l’un d’eux vous intéresse, tapez sur le symbole « + » pour l’ajouter à votre liste d’achats.

Faire la liste d’achats et de rabais est, et de loin, la partie la plus longue de cette astuce. Si vous n’êtes pas du genre à dresser une liste avant d’aller à l’épicerie, vous pouvez tout de même chercher les rabais au fur et à mesure que vous mettez les produits dans votre panier. Vous passerez toutefois beaucoup de temps penché sur votre téléphone au milieu des allées, ce qui n’est pas l’expérience la plus agréable si vous faites vos courses aux heures de grande affluence.

Produit identique

Pour que la politique de prix imbattables s’applique, il faut que l’article vendu par Maxi ou Tigre Géant soit exactement le même que celui offert au rabais par le concurrent. Dans le cas des produits transformés, c’est assez évident. Mais pour les fruits, légumes et autres aliments en vrac, c’est plus compliqué.

Les tomates que je prends chez Maxi sont-elles exactement les mêmes que les tomates Beefsteak proposées par Walmart ? Et qu’en est-il du sac de poivrons du Mexique dont les couleurs de l’emballage sont légèrement différentes ?

Si je me fie à mon expérience personnelle, les caissiers ont trop de pain sur la planche pour réfléchir à ces questions existentielles. Dans la mesure où la tomate dans votre panier ressemble à la tomate dans la circulaire sur Reebee, le prix sera probablement égalé. Bref, dans le doute, tentez votre chance, vous n’avez rien à perdre.

À l’épicerie

Une fois à l’épicerie, ne sautez pas immédiatement sur les articles soldés que vous avez repérés dans Reebee. Prenez le temps de regarder si des produits équivalents ne seraient pas moins chers. Après tout, Maxi et Tigre Géant se vantent tous deux de leurs bas prix, et il m’arrive régulièrement de trouver dans les rayons une meilleure offre qui ne figurait pas dans les circulaires.

Dans la mesure du possible, essayez de mettre les produits pour lesquels vous demanderez une modification du prix dans une section à part de votre panier. De cette manière, vous pourrez facilement déposer les autres articles en premier sur le tapis de la caisse.

Procéder ainsi permet au caissier de commencer son travail même si vous n’avez pas fini de vider votre panier, et vous n’avez pas à vous inquiéter de manquer un rabais. Cela évite aussi de devoir demander une correction une fois que l’article a été scanné, ce qui nécessite de retirer le produit de la facture et fait perdre du temps à tout le monde.

Lorsque le caissier arrive aux produits pour lesquels vous avez des réductions, prévenez-le que les prix de tout ce qui suit devront être égalés. Ainsi, il attendra avant de les scanner, afin que vous ayez le temps de montrer la circulaire correspondante dans Reebee.

Pour cela, rien de plus simple. Quand le caissier est rendu aux tomates, tapez sur les tomates dans votre liste Reebee. La circulaire numérique s’affichera exactement au bon endroit sur votre téléphone, et il suffira de faire voir l’écran au caissier. Voilà, le tour est joué !

Encore plus de rabais

Pour réduire davantage votre facture d’épicerie, vous pouvez également utiliser des applications qui permettent d’acheter à fort rabais des produits en surplus de stock ou qui approchent de leur date de péremption.

Souvenez-vous aussi de jeter un coup d’œil à votre relevé une fois la transaction terminée, afin de vous assurer de ne pas avoir donné de l’argent par erreur à l’épicier.

