Cinq façons intelligentes de dépenser vos 500 $

L’objectif du gouvernement Legault d’atténuer les effets de l’inflation sur le portefeuille des Québécois est louable. Hélas ! la méthode choisie ressemble davantage à un pansement qu’à un remède.

Bonifier de 500 $ le remboursement d’impôt de tous les contribuables dont le revenu annuel net est de 100 000 $ ou moins ne soulagera que bien temporairement le pincement de la hausse des prix à la consommation, qui atteignait 5,7 % en février. Elle sera probablement encore plus élevée en mars, avec les répercussions économiques de la guerre en Ukraine.

Mais en utilisant intelligemment vos « Legault Dollars », il y a moyen de transformer cette aide financière ponctuelle en économies récurrentes dépassant les 2 000 $ ! Voici comment.

Devenir un client d’Hilo

Coût = 332,27 $ | économie annuelle = 124 $ + réduction de 15 % de votre facture d’électricité

Hilo est une filiale d’Hydro-Québec qui permet de gérer automatiquement la consommation d’énergie de votre maison. Le coût initial de 332,27 $ — utilisez le code promotionnel MARS2022 pour l’obtenir — couvre l’installation de thermostats intelligents par un professionnel, et il n’y a aucuns frais supplémentaires par la suite. Ces appareils, combinés aux conseils d’Hilo, peuvent vous faire économiser jusqu’à 15 % sur votre facture annuelle d’énergie.

En contrepartie, vous participerez à ce qu’Hilo appelle des « défis » lors des périodes de grand froid. Cela signifie que vos thermostats baisseront automatiquement pour réduire votre consommation d’électricité. Hilo verse toutefois des récompenses en argent pour chaque défi réussi. Ces primes atteignent en moyenne 124 $ par an pour une maison individuelle de taille moyenne.

Économiser l’eau chaude sans effort

Coût = 30,09 $ | économie annuelle = 114 $

Depuis plusieurs années, Hydro-Québec subventionne l’achat de produits économiseurs d’eau à bas prix. Pour une trentaine de dollars, vous obtiendrez un pommeau de douche ainsi que deux aérateurs de robinet, des dispositifs qui réduisent le débit d’eau lorsque vous vous savonnez.

Ces produits, qui ne nuisent en rien au confort, s’installent facilement et peuvent générer une économie annuelle récurrente de 114 $ pour une famille de quatre, estime Hydro-Québec. Il s’agit, selon une étude d’Écohabitation, de la mesure écoénergétique la plus rentable qui existe.

Si vous n’avez pas déjà profité de ce programme, dépêchez-vous ! Il prend fin le 31 mars 2022.

Sachez que certaines villes bonifient la subvention d’Hydro-Québec. Si c’est le cas de votre municipalité, un rabais s’appliquera automatiquement lorsque vous entrerez votre adresse de résidence au moment d’effectuer la commande.

SOS Cuisine

Coût = 154,01 $ par année | économie annuelle = 1 800 $

Utiliser les circulaires et les applications de produits au rabais pour planifier ses menus permet d’économiser des milliers de dollars sur sa facture d’épicerie. Cela requiert toutefois beaucoup d’efforts, de patience et de connaissances — à quel prix, déjà, vaut-il la peine d’acheter des raisins verts ?

Un abonnement Premium au site SOS Cuisine, au coût de 154 $ par année, génère chaque semaine des menus optimisés en fonction des meilleurs rabais offerts dans les épiceries près de chez vous. Les économies potentielles sont, selon l’entreprise, de 150 $ par mois. Cela fonctionnera surtout si vous avez accès à plusieurs enseignes à proximité ; sinon, l’essence supplémentaire requise pour les déplacements diminuera vos gains.

Le service tient compte de vos restrictions alimentaires — y compris les diètes particulières —, et vous pouvez demander d’autres recettes si celles proposées ne vous conviennent pas. Le site fournit même automatiquement une liste d’achats avec les quantités requises.

Économie totale

Les trois produits et services ci-dessus peuvent générer des économies annuelles récurrentes de plus de 2 000 $ — une somme qui n’inclut pas la baisse de la facture d’électricité de 15 % rendue possible par Hilo. Le tout au coût de 511,27 $.

J’ai toutefois promis cinq façons intelligentes de dépenser vos Legault Dollars, alors en voici deux autres moins excitantes, mais toujours pertinentes.

La première : si vous traînez une dette sur une carte de crédit, utilisez vos 500 $ pour réduire le solde ! Selon une étude de la Banque du Canada, 30 % des titulaires de cartes de crédit au pays ne remboursent pas leur solde en totalité chaque mois. Avec des taux d’intérêt dépassant parfois 25 %, c’est le meilleur endroit où mettre vos Legault Dollars.

La seconde : investissez cette somme dans vos comptes d’épargne enregistrés. Si vous avez des enfants de moins de 18 ans, un versement de 500 $ générera 150 $ en subvention des gouvernements fédéral et provincial. Sinon, le REER et le CELI, selon votre situation, sont les meilleurs endroits pour faire fructifier votre argent.

