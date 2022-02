5 livres incontournables sur la frugalité

Dans Vivre avec moins, la blogueuse québécoise Vicky Payeur raconte son cheminement vers une vie plus modeste, dont la ligne directrice est « moins, mais mieux ». Elle propose d’épurer le quotidien et de fuir le tourbillon de la vie moderne afin de s’approcher de choses qui comptent vraiment et qui sont toutes simples au fond. À ses yeux, l’encombrement matériel, la surconsommation, les dettes et autres surcharges de tous les jours forment une prison dont il faut se libérer pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. Un ouvrage qui donne envie d’embrasser le minimalisme et la simplicité dans toutes les sphères de notre vie. (Les Éditions de l’Homme, 2020, 208 p.)