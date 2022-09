Cinq questions pour économiser

Je veux un AMD Ryzen 5 7600X.

Ces lettres et ces chiffres ne signifient probablement rien pour vous. Mais pour le nerd que je suis, c’est le rêve : un nouveau processeur d’ordinateur capable de performances extrêmes. Comme toute technologie de pointe qui se respecte, elle coûte une petite fortune : 420 dollars.

Je le sais parce que cette semaine, j’ai mis cette puce informatique dans le panier virtuel d’un commerce en ligne spécialisé en pièces d’ordinateur. Il ne me restait qu’à cliquer sur « acheter » pour voir cette merveille arriver au bas de ma porte dans un jour ou deux.

Mais avant de céder à la tentation, j’ai répondu à ce que j’appelle le « quiz de l’économe ». Il s’agit de cinq petites questions de mon cru, adoptées au fil des ans après avoir regretté des dépenses, que je me pose mentalement avant d’effectuer un achat :

Peux-tu t’en passer ?

Peux-tu le réparer ?

Peux-tu l’emprunter ?

Peux-tu le louer ?

Peux-tu l’acheter usagé ?

Vous vous en doutez : le AMD Ryzen 5 7600X n’y a pas survécu.

Le quiz de l’économe est le meilleur remède que j’ai trouvé pour contrer mes réflexes de consommateur moderne. Le mettre en pratique n’est certes pas toujours facile, mais le jeu en vaut la chandelle ; dans mon cas, ces cinq petites questions m’aident à économiser des milliers de dollars chaque année.

La première question est, et de loin, la plus importante du quiz. Elle permet dès le départ de faire la distinction entre les achats essentiels et les achats superficiels.

Est-ce que je peux me passer de nouvelles paires de souliers pour mes enfants à la rentrée ? Non, car ceux de l’an dernier sont trop petits. Est-ce que je peux me passer du vélo en solde qui me fait de l’œil dans la boutique près de chez moi ? Oui, car le mien a beau dater de 2004, il roule encore à merveille.

N’allez pas croire que je ne cède jamais à la tentation des achats superficiels. Le scone que je prends presque chaque matin au café près de mon bureau entre assurément dans cette catégorie. Même chose pour le skateboard que j’ai commandé au début de l’été dans l’espoir de renouer avec mes prouesses d’adolescent — un échec lamentable.

L’avantage, c’est que je suis conscient que ces achats sont superficiels. Si, à un moment ou un autre, mes finances deviennent serrées, je saurai immédiatement quelles dépenses éliminer, et quels objets vendre.

À ceux et celles qui trouvent que ma question ressemble au génialissime « En as-tu vraiment besoin ? » de Pierre-Yves McSween, je répondrai qu’ils ont entièrement raison. L’effet recherché est sensiblement le même, et si vous avez déjà adopté le mantra du célèbre comptable aux cheveux longs, inutile de le remplacer par le mien.

N’empêche, la formule « Peux-tu t’en passer ? » me plaît particulièrement, car je l’interprète comme un défi. « Tu vas voir si je suis capable de me passer de mon AMD Ryzen 5 7600X ! » Ainsi, chaque fois que je tourne le dos à un produit ou service dont j’ai envie, j’ai l’impression de remporter un petit combat personnel.

Peux-tu le réparer ?

Nos achats sont souvent motivés par le besoin de remplacer un objet brisé, usé ou défectueux. Oui, il faut dénoncer la désuétude planifiée des produits. D’accord, les choses ne sont peut-être pas aussi bien fabriquées qu’autrefois. Mais ne pas prendre le temps de considérer la réparation avant de remplacer un objet contribue tout autant à la surconsommation — un problème qui nuit à nos finances et à l’environnement. D’où la question : « Peux-tu le réparer ? »

Prenez le manteau de pluie de ma fille, dont la fermeture éclair a cessé de fonctionner récemment. Au lieu de courir au magasin en acheter un nouveau, je l’ai apporté au cordonnier, qui peut réparer bien plus que des chaussures. Il a simplement remplacé le curseur — la petite pièce métallique qui monte et descend — en moins d’une minute, et pour moins de cinq dollars.

Plusieurs options s’offrent à vous pour remettre un produit en état. Il y a l’autoréparation, plus facile que jamais avec YouTube ou des communautés d’aide en ligne comme Touski s’répare.

Si vous ne vous sentez pas habile de vos mains, trouvez un professionnel grâce à cette carte de Protégez-Vous qui répertorie les services de réparations en tous genres aux quatre coins du Québec. Notez aussi que les couturiers peuvent prolonger la durée de vie de vos vêtements, ou les remettre au goût du jour avec de petites modifications.

Certes, la réparation a un coût, mais il est souvent moins élevé que le prix d’un produit neuf. Vous pourriez même vous la faire payer en vous prévalant de la garantie du fabricant ou de la garantie légale qui couvre les biens achetés au Québec. Dans certains cas, vous avez peut-être même droit à un remplacement gratuit.

Hélas ! l’urgence est parfois un obstacle. Remettre un objet en état demande souvent plus de temps que de s’en procurer un neuf, et si vous en avez besoin sur-le-champ, la tentation d’aller au magasin sera forte. Heureusement, la prochaine question du quiz de l’économe peut résoudre ce problème.

Peux-tu l’emprunter ?

Prenez un instant pour réfléchir à tous ces objets qui traînent chez vous et dont vous ne vous servez que quelques fois par année — et encore. De l’équipement de plein air, des outils, des appareils de cuisine, des vêtements : vous avez probablement dépensé des milliers de dollars pour acquérir toutes ces choses. Imaginez si, avant de les acheter, vous vous étiez posé la question suivante : « Peux-tu l’emprunter ? »

Il y a de fortes chances qu’une foule d’objets accumulent aussi la poussière dans la maison de votre voisin, de votre sœur ou de votre meilleure amie. Si vous osiez le demander, ces personnes se feraient probablement un plaisir de vous prêter leur meuleuse, leur tente de camping, leur robe pour les grandes occasions ou leur machine à pâtes. Surtout si vous leur rendiez la pareille de temps à autre.

Pour tirer le maximum de l’emprunt entre voisins, cet article fournit une foule d’astuces sur le sujet.

Peux-tu le louer ?

Lorsque personne dans votre voisinage ne possède l’objet dont vous avez besoin, la prochaine étape consiste à vous demander : « Peux-tu le louer ? »

L’offre de location en tous genres a explosé au cours des dernières années grâce au Web. On peut penser à des plateformes bien établies comme Turo pour louer la voiture d’un particulier, Airbnb pour un chalet ou Swimply pour une piscine. À cela s’ajoutent des sites Web spécialisés où il est possible de louer à peu près n’importe quoi, tels des casques de réalité virtuelle, des appareils de cuisine ou de l’équipement de plein air. Il suffit de googler « louer » suivi de l’objet recherché pour les trouver.

Évidemment, la location ne sera économique que pour les objets que vous utilisez de façon occasionnelle. Cela dit, ne négligez pas cette question, il arrive souvent qu’on se serve d’un besoin ponctuel pour justifier un luxe.

Un exemple extrême : opter pour un pickup lorsqu’on magasine une voiture, sous prétexte que c’est essentiel pour aller à la pêche et à la chasse. Pourquoi ne pas choisir un véhicule moins cher, et louer une camionnette pour les deux semaines où vous en avez réellement besoin ?

Peux-tu l’acheter usagé ?

C’est bien connu : dès qu’une voiture neuve sort du stationnement du concessionnaire, elle perd de la valeur. En fait, c’est vrai pour la quasi-totalité des biens que vous achetez. D’où l’intérêt de cette question : « Peux-tu l’acheter usagé ? »

En magasinant sur les sites de petites annonces, vous pourrez dénicher des produits en bon état — et parfois même neufs — vendus à des prix qui battront même les meilleurs rabais en magasin.

Tout l’art, ici, réside dans la patience. Créez-vous des alertes sur ces sites afin d’être avisé automatiquement lorsqu’un produit recherché est annoncé, et vous finirez par trouver ce dont vous avez besoin à bon prix.

Tout est dans la pratique

Sur papier, le quiz de l’économe est simple comme tout. Le mettre en pratique est toutefois une autre paire de manches.

Le premier défi consiste à acquérir le réflexe de s’interrompre avant d’effectuer un achat pour se poser les cinq questions. Mais la véritable difficulté est surtout de répondre sincèrement aux questions, et de faire le geste conséquent par la suite, qu’il s’agisse de ne pas acheter un produit, de réparer celui qu’on a, d’emprunter un article, de le louer ou de se le procurer usagé.

Je vous promets toutefois que si vous mettez réellement en application ce quiz, vous en verrez rapidement les effets se concrétiser sous forme de dollars dans votre compte de banque.

