Combien économise un étudiant qui vit chez ses parents ?

Le prix des propriétés a continué de croître en 2021, confirme l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Et la tendance se maintient. Le prix médian des maisons vendues par un courtier à Montréal atteignait 340 000 dollars en février (15 % de plus qu’en février 2021). Un condo : 225 000 dollars, une hausse de 14 %. Même chose à Québec, où le prix médian est de 335 000 dollars pour une maison et de 220 000 pour un condo.

L’accès à la propriété étant devenu difficile pour les jeunes, des parents voudraient les aider. Or, tous n’ont pas les moyens financiers pour le faire. Repousser de quelques années le départ du nid familial peut s’avérer une piste intéressante pour un jeune adulte encore aux études. Mais attention : il y a un prix à payer.

Selon Destination universités Québec, un regroupement de 19 universités aux quatre coins de la province, un étudiant qui vit en appartement doit prévoir 11 760 dollars par année pour se loger, se nourrir et avoir accès au câble et à Internet. Les sommes ci-dessous ont été déterminées à titre indicatif afin d’orienter un étudiant québécois dans l’élaboration d’un budget. Le loyer peut être plus cher à certains endroits, par exemple à Montréal. Mais en moyenne, au terme de trois ans d’études, un jeune peut économiser 35 280 dollars en demeurant chez ses parents, si ceux-ci assument l’entièreté des frais.

Dépenses de subsistance récurrentes d’un étudiant vivant en appartement au Québec par année

Loyer et autres frais 6 600 $ Alimentation 4 200 $ Câble et Internet 960 $ Total 11 760 $ Source : Destination universités Québec.

Et à la condition, bien sûr, d’économiser le montant qu’on aurait consacré à ces dépenses. « Plus tu commences tôt, plus l’argent travaille pour toi », rappelle Laurie Therrien, planificatrice financière à Services financiers Therrien et Alain, à Québec. Un étudiant qui placera 11 760 dollars (en 12 versements de 980 dollars) par année pendant trois ans à 2 % d’intérêt accumulera un peu plus de 36 000 dollars au terme de ces trois ans. Si ses études durent cinq ans, sa cagnotte s’élèvera à près de 62 000 dollars.

Ces 36 000 dollars d’économie pourront constituer une mise de fonds de 10 % sur une maison de 360 000 dollars, même si le prêt devra être garanti par la SCHL (comme toute mise de fonds entre 5 % et 20 % du prix de la propriété).

Rester au domicile familial le temps de ses études n’est cependant pas la solution parfaite pour tout le monde. Si la demeure se trouve loin du cégep ou de l’université, l’étudiant risque de devoir débourser beaucoup d’argent dans le transport, surtout s’il possède une voiture. Selon le calculateur des coûts d’utilisation d’une automobile de la CAA, une voiture compacte à essence représente au Québec une dépense annuelle de 7 750 dollars.

Reste le risque de ne pas apprendre « la valeur de l’argent » quand on vit chez ses parents et qu’on n’a pas de loyer à payer. « L’avantage de pouvoir économiser en demeurant chez ses parents ne doit donc pas être tenu pour acquis », convient Simon Houle, gestionnaire de portefeuille adjoint pour la société indépendante Archer gestion de patrimoine et secrétaire-trésorier d’ÉducÉpargne, un organisme sans but lucratif qui sensibilise les Québécois à l’importance d’acquérir de bonnes habitudes d’épargne. « Ça dépend du genre de parents, mais il est possible qu’en étant trop confortable, le jeune adulte ne comprenne pas assez vite la valeur de l’argent. Dans une situation où il faut que tu paies tes affaires, tu vas rapidement savoir comment économiser. » Comme le dit Laurie Therrien, c’est avant tout une question d’éducation.

À lire aussi Investir en immobilier sans mise de fonds ? Attention !