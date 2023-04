Comment assister à des spectacles gratuitement

Si vous avez envie d’aller au concert de Drake au Centre Bell en juillet prochain, préparez-vous à casser votre tirelire : un seul billet coûte 627 dollars — et c’est le tarif officiel, pas celui d’un revendeur.

Même si les tournées à grand déploiement ne sont pas votre tasse de thé, assister à deux à un concert, une pièce de théâtre ou un spectacle d’humour génère souvent une facture de plus de 100 dollars, à laquelle s’ajoutent le gardiennage des enfants et les consommations au bar à l’entracte.

Deux lectrices de Dollars et cents, Mylène et Jolyne, m’ont écrit récemment pour me faire part d’une astuce chacune pour assister gratuitement à des représentations en tout genre, et elles valent la peine d’être relayées afin que vous aussi puissiez en profiter.

Ces deux trucs vous permettront de voir des spectacles de musique, d’humour et de théâtre partout au Québec. Hélas, ils risquent de ne pas fonctionner pour la tournée de votre mégastar préférée. La troisième méthode, que je propose à la fin de ce texte, pourrait toutefois marcher.

C’est gratuit !

La première astuce, suggérée par Mylène, vous semblera peut-être une évidence. Elle vaut néanmoins la peine d’être rappelée, car j’ai moi-même raté de nombreuses occasions de voir des artistes que j’adore en la négligeant : une foule de concerts et spectacles de qualité sont tout simplement gratuits.

L’offre est particulièrement généreuse en période estivale, avec les fêtes de la Saint-Jean et du Canada, sans oublier les multiples festivals aux quatre coins du Québec. Les grands événements de la saison chaude commencent d’ailleurs à dévoiler leur programmation gratuite, dont le Festival international de jazz de Montréal (dans les filtres, sélectionnez le symbole $ barré) et le Festival d’été de Québec (regardez la scène Hydro-Québec) — celle des Francos sera annoncée sous peu. Restez à l’affût, et mettez à votre horaire dès aujourd’hui les spectacles qui vous intéressent.

De nombreuses villes et municipalités offrent également une programmation culturelle diversifiée à longueur d’année. À elles seules, les maisons de la culture, réparties dans les différents arrondissements de Montréal, proposent assez de concerts, spectacles d’humour et pièces de théâtre pour « sortir tous les jours de l’année pour 0 dollar », souligne Mylène.

Pour vous assurer de ne rien manquer, jetez régulièrement un œil au site Web de votre municipalité, ainsi qu’à celui des agglomérations environnantes, afin d’augmenter les possibilités. Abonnez-vous aussi à leur page Facebook ou à leur infolettre pour être informé des ajouts.

Rappelez-vous toutefois que ce n’est pas parce que c’est gratuit que vous êtes assuré d’avoir une place. Plusieurs spectacles sans frais nécessitent une réservation de billet et les sièges s’envolent parfois rapidement, alors mieux vaut ne pas attendre.

Mettre la main à la pâte

La deuxième méthode, proposée par Jolyne, demande un peu plus d’efforts : devenir bénévole pour une salle de spectacle ou un festival.

De nombreux événements et espaces de diffusion culturelle reposent en partie sur le travail de volontaires. C’est le cas de l’Agora des arts, à Rouyn-Noranda, où Jolyne s’occupe de l’accueil des spectateurs. « Mon intention de départ était vraiment d’aider. » Elle s’est toutefois rapidement rendu compte que cela lui permettait de voir les spectacles gratuitement, « un bénéfice intéressant puisque certains se vendent très vite ».

Pour trouver les possibilités près de chez vous, contactez directement les salles et festivals pilotés par des organismes sans but lucratif (OSBL) où vous aimeriez offrir vos services, ou encore utilisez le site jebenevole.ca, où des OSBL en tout genre affichent leurs besoins. L’outil de recherche permet de limiter les résultats à votre région, mais le filtre pour le secteur d’activité « arts et culture » ne fonctionne hélas pas — vous devrez donc fouiller un peu pour dénicher ce qui vous intéresse.

Au moment d’écrire ces lignes, jebenevole.ca annonce entre autres des ouvertures pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, ainsi qu’au Vieux Couvent de Saint-Prime, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans les deux cas, les responsabilités possibles sont nombreuses, de l’accueil des artistes à la gestion du bar, en passant par la tenue du vestiaire.

Ne vous attendez toutefois pas à vous asseoir dans la salle comme les autres spectateurs une fois les lumières éteintes. En tant que bénévole, vous avez des tâches à accomplir, dont certaines pourraient vous faire rater des parties de spectacle, ou même vous empêcher complètement d’y assister, selon vos responsabilités.

Certains organismes offrent cependant des billets de spectacles à utiliser en dehors des heures de bénévolat — c’est le cas des deux exemples cités précédemment. Mieux vaut toujours vous assurer de bien comprendre les attentes et les possibilités lorsque vous contactez une salle, afin de ne pas être déçu par la suite.

Se faire payer

Inutile de cogner à la porte du Centre Vidéotron ou du Festival de jazz pour y offrir vos services de bénévole : les grandes salles de spectacle et les festivals majeurs reposent sur des employés. Mais rien ne vous empêche de vous joindre à eux.

Oui, vous pourriez être payé pour assister à des spectacles ! Pour connaître les possibilités, il suffit de visiter la section « carrières » du site Web de votre salle de concert privée préférée. Notez toutefois que dans les amphithéâtres, beaucoup de postes ne permettent pas de voir la scène. C’est le cas si vous travaillez en cuisine, par exemple.

Aux contraintes du bénévolat, qui s’appliquent ici aussi, s’ajoute le fait que votre employeur voudra utiliser chaque minute du temps pour lequel il vous rémunère. Ne vous attendez donc pas à pouvoir flâner au fond de la salle pour apprécier le spectacle. Dans la plupart des cas, vous aurez toujours quelque chose à faire, mais avec l’avantage d’avoir une performance artistique en arrière-plan — il y a plus désagréable comme environnement de travail.

Selon votre patron, la flexibilité de votre horaire pourrait aussi être moins grande qu’avec le bénévolat, si bien que pour chaque artiste adoré que vous aurez la chance de voir, il y en aura de nombreux autres dont vous vous seriez peut-être passé. Les Drake, Céline et autres grandes vedettes de ce monde qui s’arrêtent à l’occasion au Centre Bell ou au Centre Vidéotron sont précédés et suivis de (multiples) représentations de Disney on Ice et de Monster Spectacular…

Cela dit, si vous aimez la variété, un poste à temps partiel dans une salle de concert ou de théâtre est une façon de joindre l’utile à l’agréable, en particulier pour les étudiants et les retraités, ou les personnes qui cherchent une deuxième source de revenus pour boucler leurs fins de mois.

