Comment économiser sur le prix des rénovations

Il y a deux choses que ma blonde et moi avons apprises rapidement en nous lançant naïvement dans l’autorénovation de notre petit duplex il y a quelques années. La première : un « deux par quatre », ça ne mesure pas deux pouces sur quatre pouces. La seconde : des rénos, ça coûte toujours plus cher que prévu.

Encore aujourd’hui, je ne me suis pas tout à fait remis du premier constat — pourquoi appeler ça un « deux par quatre » ?! Heureusement, dans le cas du deuxième, j’ai trouvé une astuce pour atténuer les conséquences financières des mauvaises surprises et autres « tant qu’à y être ».

L’idée consiste à profiter des politiques de prix imbattables de certaines quincailleries — une méthode qui peut aussi être utilisée pour économiser des milliers de dollars à l’épicerie. Le principe est simple : si vous trouvez un produit à meilleur prix chez un concurrent, Rona, Réno-Dépôt et Home Hardware l’égaliseront.

La clé réside toutefois du côté de Home Depot. Si vous dénichez un plus bas prix chez un concurrent, cette enseigne l’égalisera, puis réduira encore la facture de 10 % (Rona et Réno-Dépôt le font aussi, mais uniquement sur les électroménagers). Une toilette vendue 310 $ chez Home Depot et affichée à 300 $ chez un de ses concurrents vous reviendrait ainsi à 270 $, ce qui représenterait donc un rabais de 30 $.

Cela peut sembler peu, mais en accumulant ces réductions lors de vos nombreuses virées à la quincaillerie pendant vos rénovations, l’économie totale pourrait s’avérer substantielle.

Si vous n’habitez pas à proximité d’un Home Depot, pas de problème : vous pouvez utiliser cette astuce sur le site Web de l’entreprise et faire livrer le produit chez vous. Qui plus est, les politiques de Rona et de Réno-Dépôt, même sans le rabais de 10 %, offrent un avantage intéressant, comme je l’explique à la fin de ce texte.

Comprendre les limites

Avant de partir à la chasse aux bas prix, il est important de comprendre les nuances de la garantie de bas prix de Home Depot.

Pour que le rabais de 10 % puisse s’appliquer, il faut notamment que le produit soit offert par un détaillant local — ce peut être en magasin ou sur son site Web — et qu’il soit en stock. S’il s’agit d’un commerce en ligne sans présence physique, Home Depot ne fera qu’égaliser le prix.

De plus, le produit doit être identique. Cela signifie le même modèle, la même quantité (dans le cas d’un paquet) et, surtout, la même marque. Ainsi, ça ne sert à rien de dire que les feuilles de « gyproc » sont moins chères chez un tel. Il faut que ce soit la même marque de gypse.

Ce dernier détail est celui qui limite le plus la portée des politiques de bas prix des quincailleries, puisque les différentes enseignes ne font pas toutes affaire avec les mêmes fournisseurs, sans oublier les marques maison qui ne sont offertes nulle part ailleurs.

Trouver le meilleur prix

La première étape pour faire appliquer la politique de Home Depot sur un produit dont vous avez besoin est de dénicher un meilleur prix chez un concurrent.

Vous pouvez fouiller dans les circulaires ou vous rendre en magasin, mais il est beaucoup plus efficace de se tourner vers la technologie.

Les applications gratuites Reebee et Flipp permettent ainsi de chercher dans toutes les circulaires à la fois. Entrez le terme « plancher stratifié », et vous verrez apparaître les rabais chez toutes les enseignes au Québec. Le défi est d’employer le bon vocabulaire, car une recherche avec « plancher flottant » ne donnera aucun résultat…

Vous pouvez aussi utiliser ces applications pour faire une recherche par marque, une méthode fort pratique dans le cas présent. En tapant « Mono Serra », vous verrez uniquement le plancher stratifié de cette marque en rabais dans les différentes circulaires.

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’un produit ne figure pas dans une circulaire qu’il n’est pas vendu moins cher par un concurrent. Lorsque vous avez choisi un produit précis qui vous convient, par exemple le lavabo qui s’agencera parfaitement avec le décor de votre nouvelle salle de bains, notez le numéro de modèle et le nom qui se trouve sur la fiche de produit en ligne, et googlez-les chacun leur tour pour voir apparaître les offres des concurrents.

Dans l’exemple ci-dessous d’un lavabo vendu 184 $ par Home Depot, il m’a suffi de copier « 0642104.020 » et de coller ce numéro de modèle dans Google pour trouver un meilleur prix chez Rona, à 169 $. Même s’il ne s’agit pas exactement du même modèle, il a été accepté comme produit identique par Home Depot. Cela signifie que je n’aurais qu’à payer le lavabo 152,10 $ ! Une économie totale de 31,90 $, pour une recherche de 30 secondes.

Sauf qu’en effectuant ensuite une recherche avec les mots « American Standard Lavabo de salle de bains Marquete Square en blanc », je suis tombé sur une offre à 109,99 $ chez Canadian Tire. Le prix, après le rabais, serait ainsi de 98,99 $ !

Évidemment, ce ne sont pas toutes les recherches qui sont aussi fructueuses, et cela peut finir par demander pas mal de temps. Libre à vous de déterminer s’il vaut la peine de faire cet effort pour le moindre achat, quelle que soit sa valeur, ou uniquement pour les produits plus chers.

Réclamer le rabais

La procédure pour obtenir votre rabais de 10 % chez Home Depot varie selon la manière dont vous magasinez.

Si vous êtes en magasin, vous devez vous présenter à la caisse avec le produit et, avant de payer, fournir une preuve du meilleur prix offert par un concurrent. Il suffit pour cela de montrer la circulaire, papier ou numérique, ou encore la page Web du produit sur son téléphone intelligent, et l’employé modifiera le prix. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Si vous magasinez en ligne, vous devez contacter le service à la clientèle par clavardage ou texto en indiquant que vous désirez vous prévaloir de la garantie du plus bas prix. Vous devrez alors préciser la marque et le numéro de modèle du produit, en plus de fournir un lien vers la page sur le site de Home Depot ainsi qu’un lien vers la page du concurrent.

Une fois la demande approuvée, vous devrez effectuer la commande en ligne au prix normal, puis donner le numéro de la commande à la personne au service à la clientèle avec qui vous avez échangé. Cette dernière ira alors appliquer le rabais dans le système de Home Depot avant que la transaction ne soit facturée à votre carte de crédit.

Au-delà des 10 %

Bien que la politique de Home Depot soit alléchante, celles de Rona, de Réno-Dépôt et de Home Hardware offrent un avantage intéressant : vous pouvez la faire appliquer dans les 30 jours suivant votre achat.

Imaginez par exemple qu’après vous être levé un matin, vous vous rendez compte que votre chauffe-eau coule. Vous partez en vitesse vers la quincaillerie la plus près — disons un Rona — et en achetez un nouveau, sans trop magasiner. Or, deux jours plus tard, vous tombez sur la circulaire de Home Hardware et constatez que l’enseigne applique un rabais de 15 % au même modèle de chauffe-eau. Misère !

Pas de panique. Il suffit de retourner au Rona avec votre facture, puis de montrer une preuve du meilleur prix offert ailleurs. La personne au service à la clientèle vous remboursera alors la différence.

Pour que cela fonctionne, il faut toutefois que ce soit, une fois de plus, exactement le même produit, et celui-ci doit être en stock chez le concurrent. Qui plus est, il faut que le prix ait été en vigueur au moment où vous avez fait votre achat. S’il s’agit d’un nouveau rabais, meilleure chance la prochaine fois.

