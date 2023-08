Comment épargner sur les couches pour bébé 

Un nouveau-né a besoin d’être changé environ huit fois par jour. À ce rythme, vous pouvez vous attendre à débourser plus de 1 500 dollars pour des couches jetables avant que Bébé soit propre. Et encore plus si vous achetez de petits sacs à la pharmacie du coin.

Heureusement, il y a plusieurs moyens d’économiser. En utilisant un service de livraison automatique d’une grande entreprise, vous pourriez réduire votre facture de plusieurs centaines de dollars. Vous pouvez aussi profiter de quelques échantillons gratuits… ou tenter l’aventure des couches lavables, certaines municipalités offrent même des subventions.

Échantillons gratuits

À la naissance de votre poupon, sachez que vous pouvez tester deux marques gratuitement ou à très faible coût. Les nouveaux parents se voient en effet offrir un sac de couches Huggies pour nouveau-né et un paquet de lingettes. Pampers propose pour sa part un bon de réduction de 10 dollars pour un sac de couches de taille nouveau-né.

C’est une stratégie de marketing qui fonctionne, d’après Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. « Quand un nouveau parent commence à utiliser une marque de couches pour son nouveau-né et que cela se passe bien, il est très rare qu’il la change, parce que la marque de couches lui apporte un sentiment de sécurité, explique-t-il. Et il prendra probablement la même marque s’il a un deuxième enfant. »

À lire aussi Gratuit !

En contrepartie, comme vous devrez fournir à l’entreprise vos coordonnées et la date prévue de l’accouchement, attendez-vous à recevoir des infolettres et des offres promotionnelles liées à l’arrivée du bébé. « Mais, sac de couches gratuit ou pas, vous serez bombardé de publicités », précise Jacques Nantel. Vos nouveaux champs d’intérêt risquent en effet d’être repérés assez vite par les algorithmes des réseaux sociaux et par ceux de la publicité ciblée des sites Web. « Alors, aussi bien le prendre, le sac de couches gratuit ! »

Découvrir les rabais des livraisons automatiques

Pour vous fidéliser, certains commerçants offrent de vous livrer régulièrement le même produit sans que vous ayez à le commander chaque fois. Comme il faut de toute façon s’approvisionner en couches de manière récurrente, c’est une option à envisager.

Walmart propose le plan Économatique, qui donne 20 % de rabais sur les couches lorsque vous demandez qu’on vous les livre automatiquement. Vous pouvez choisir la fréquence, de chaque semaine à tous les six mois. Pour obtenir la première livraison gratuitement, il faut commander pour au moins 50 dollars. Les suivantes ne coûtent rien, peu importe le montant de la commande.

Amazon offre pour sa part Économisez en vous abonnant, qui accorde jusqu’à 15 % de rabais si vous vous abonnez à cinq produits à faire livrer automatiquement, en même temps (10 % si vous vous abonnez à la livraison d’un à quatre produits). Cela peut être intéressant si vous choisissez des produits que vous achetez régulièrement (en plus des couches), comme des lingettes pour bébé, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, du café, etc. Et pas nécessaire d’être membre Prime pour obtenir la livraison gratuite ; elle le sera si vous commandez pour 35 dollars et plus (ce qui est facile lorsque vous achetez des couches), à moins que vous habitiez dans un lieu éloigné.

Opter pour les couches lavables

Les couches lavables sont aussi une option à envisager pour économiser des sous (tout en réduisant votre production de déchets). Combien coûtent-elles ? Souvent au moins 15 dollars la couche. Si vous en achetez 20 (le minimum nécessaire), votre facture montera à 300 dollars. Cela semble cher sur le coup, mais vous serez vite gagnant en comparaison avec des couches jetables.

Vous pouvez aussi courir les soldes. Par exemple, le site de Clément offre régulièrement 50 % de rabais sur des modèles de couches des marques québécoise La Petite Ourse et française Bébé Confort, dont les prix courants sont de 18 et 20 dollars. Ainsi, vous pouvez vous procurer 20 couches lavables pour 180 dollars. « De plus, si vous voulez avoir plus d’un enfant, c’est encore plus avantageux financièrement, puisque les couches lavables peuvent être réutilisées par la fratrie », souligne Annie Potvin, agente de milieu et développement communautaire à Espace-Famille Villeray, un organisme sans but lucratif qui propose des services et des activités aux futurs parents et aux familles avec des enfants de zéro à cinq ans.

À lire aussi On est allé à la rencontre d’une famille zéro déchet

Des municipalités, villes et arrondissements qui cherchent à retenir les familles — et à réduire leur facture de collecte et de traitement des déchets — offrent aussi des subventions pour l’achat de couches lavables. Par exemple, à Montréal, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension rembourse 75 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 150 dollars, pour l’achat ou la location de couches lavables. Laval rembourse elle aussi jusqu’à 150 dollars ; un volet de son programme s’adresse par ailleurs aux familles à faible revenu, qui peuvent obtenir gratuitement un lot de 20 couches lavables.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇