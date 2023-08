Comment être payé pour aller au travail en auto

La rentrée approche à grands pas, ainsi que le trafic qui l’accompagne. Hélas ! je n’ai pas d’astuce pour vous aider à contourner les embouteillages, mais je peux vous expliquer comment être payé pendant que vous patientez sur l’autoroute.

Oui, oui, il est possible de vous faire rémunérer pour aller au travail en voiture, peu importe où vous habitez au Québec ! Dans la région de Montréal, la rétribution peut atteindre 0,54 $ le kilomètre — assez pour couvrir l’essence et une partie de l’entretien.

Pour ceux et celles qui préféreraient laisser leur véhicule à la maison, mais dont le quartier est mal desservi par les transports collectifs, la même astuce permet de se rendre au travail sans conduire, pour une fraction du prix d’un taxi. Dans certains cas, c’est même moins cher que le transport en commun !

Et pour les personnes dont les déplacements quotidiens ont été complexifiés plutôt qu’améliorés par la mise en service du REM sur la Rive-Sud (Montréal), il s’agit d’une façon intéressante d’aller jusqu’à une station ou un stationnement incitatif.

Quelle est donc cette solution miracle ? Le bon vieux covoiturage.

Ce mode de transport n’a rien de nouveau, mais des outils modernes — et même des subventions ! — facilitent désormais son adoption. Voici trois options qui s’offrent à vous pour réduire vos frais de transport en embarquant des passagers, ou en trouvant une personne qui conduira dans le trafic à votre place.

Covoiturage ARTM

Si vous habitez dans la région de Montréal, sur le territoire desservi par l’ARTM, vous pouvez utiliser l’application Covoiturage ARTM, dont la version bêta est offerte gratuitement en ligne, sur iOS et sur Android, pour afficher ou chercher des trajets.

Les conducteurs reçoivent 0,10 $ le kilomètre pour chaque passager transporté. En embarquant trois personnes, le maximum permis, vous toucheriez donc 0,30 $ le kilomètre. Pas mal !

Mais ce n’est pas tout. Afin de désengorger les routes pendant les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’ARTM ajoute de sa poche 0,24 $ le kilomètre si l’application détecte que vous traversez le pont Samuel-De Champlain, le pont Victoria, le pont Jacques-Cartier ou le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine — cela peut sembler contre-intuitif, mais mieux vaut y avoir une voiture avec quatre personnes que quatre voitures avec une seule personne. La rémunération totale peut donc atteindre 0,54 $ le kilomètre !

À titre d’exemple, si vous affichez sur Covoiturage ARTM un trajet de 28 km qui part de Varennes pour aller au centre-ville de Montréal en passant par le pont Jacques-Cartier, et que trois passagers se joignent à vous, vous recevrez ainsi 15,12 $ pour l’aller et la même somme pour le retour ! De quoi couvrir aisément l’essence et une partie des coûts d’entretien dus à vos déplacements quotidiens ! Rassurez-vous, pas besoin de récolter la petite monnaie : tous les paiements se font en ligne.

Pour les passagers, le prix est également avantageux : 0,12 $ le kilomètre, versés à l’ARTM. Une personne qui ferait le trajet de Varennes au centre-ville donné en exemple ci-dessus paierait donc un total de 6,72 $ pour l’aller-retour. Le même trajet en transport en commun aurait coûté 11,40 $ !



En prime, si le conducteur annule le trajet de retour pour une raison ou une autre, l’ARTM rembourse vos frais de déplacement — transport en commun, taxi et Uber — pour rentrer à la maison, jusqu’à concurrence de 55 $ ! Pour être admissible, votre trajet devait toutefois passer par l’un des quatre liens mentionnés plus haut entre Montréal et la Rive-Sud, l’idée étant encore une fois d’atténuer la congestion due aux travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Sachez que rien ne vous empêche d’utiliser Covoiturage ARTM pour vous déplacer sur la Rive-Nord ou la Rive-Sud sans aller à Montréal. De la même façon, vous pourriez faire un trajet en covoiturage jusque dans un stationnement incitatif pour ensuite prendre le train de banlieue ou le REM.

Notez cependant que Covoiturage ARTM reste pour l’instant un projet-pilote. L’interface de l’application, que j’ai testée sur Android, n’est pas très intuitive et passe régulièrement du français à l’anglais. Ce type de bogue est toutefois normal pour une version bêta.

Le véritable défi pour le moment, c’est qu’il est « très difficile de jumeler des conducteurs avec des passagers », admet Ludwig Desjardins, directeur exécutif de la modélisation, de l’organisation et du développement des réseaux à l’ARTM. L’application, lancée en mai dernier, n’a été téléchargée que 2 456 fois au cours des trois premiers mois. Vu l’immensité du territoire desservi, les chances de trouver chaussure à votre pied — que vous soyez conducteur ou passager — sont donc minces. À peine 58 déplacements ont ainsi été faits grâce à ce service en juillet dernier. Aïe !

À L’actualité, où plusieurs employés utilisent les services de l’ARTM, une seule personne avait entendu parler de l’application. Et ce, uniquement parce qu’elle avait répondu à un sondage de l’organisation de transport. Espérons que Covoiturage ARTM sera mieux publicisé au cours des prochains mois, afin que plus de jumelages puissent être réalisés. L’ARTM n’a toutefois pas prévu de campagne publicitaire pour le moment.

Covoiturage.ca

Si vous habitez en dehors de la région de Montréal — ou si vous n’avez pas réussi à effectuer un jumelage grâce à Covoiturage ARTM —, jetez un œil à la plateforme covoiturage.ca.

Ce site Web permet d’afficher et de chercher gratuitement des offres de covoiturage partout dans la province. Le conducteur indique le lieu de départ et d’arrivée, l’heure, le prix demandé, ainsi que le nombre de places disponibles. Les passagers intéressés peuvent ensuite le contacter via la plateforme pour réserver une place sur une base régulière.

Pour les passagers, la recherche est un peu plus laborieuse. Vous écrivez la ville de départ et la ville d’arrivée, mais impossible de préciser l’heure à laquelle vous souhaitez partir ni l’adresse exacte de la destination. Vous devrez donc éplucher une à une les offres entre deux villes afin de voir si l’une d’entre elles correspond à vos besoins.

Cela dit, le site compte plus de 200 000 personnes inscrites, et le nombre d’offres est appréciable. Plusieurs trajets étaient par exemple affichés entre Stoneham, ma ville natale, et Québec. Les prix étaient très raisonnables, soit de 2 $ à 5 $ pour un aller-retour d’une soixantaine de kilomètres.

Notez que la plateforme ne gère pas les paiements. Il incombe donc au conducteur de s’entendre avec ses passagers sur la façon de payer.

Comme dans le temps

Le covoiturage n’est pas une nouveauté, il existait bien avant l’arrivée des outils numériques. Les ententes de gré à gré, avec vos voisins ou vos collègues de travail, fonctionnent encore. Si vous savez que vos trajets se ressemblent, discutez-en avec eux !

Plusieurs entreprises, surtout les grandes, facilitent également le covoiturage entre collègues via leurs outils de communication interne. Certaines vont même jusqu’à financer le covoiturage de leurs travailleurs, un peu comme le fait l’ARTM. Informez-vous auprès de votre employeur !

