Comment faire face à une vérification fiscale ?

L’auteur est avocat en droit fiscal. Il a notamment travaillé à Revenu Québec et défend désormais des contribuables au sein du cabinet Services juridiques Evolex inc.

Vous venez d’être avisé que Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada va procéder à la vérification de vos déclarations fiscales des trois dernières années. Vous vous demandez sans doute pourquoi ça tombe sur vous. Pourtant, tout contribuable peut faire l’objet d’une vérification. Après tout, les systèmes fiscaux canadien et québécois reposent sur le principe de l’autocotisation, ce qui signifie qu’ils dépendent de votre intégrité. Pour garantir l’efficacité d’un tel système, l’État a donné de larges pouvoirs au fisc pour s’assurer que les contribuables n’ont rien omis dans leurs déclarations.

Le vérificateur a donc le droit d’exiger que vous lui fournissiez des renseignements, et vous, vous avez l’obligation de collaborer. De manière générale, s’il est en désaccord avec votre déclaration (autrement dit, s’il considère que vous n’avez pas payé votre juste part d’impôt), il établira en votre nom un nouvel avis de cotisation. Et vous devrez payer la différence, en plus d’intérêts et de pénalités, le cas échéant.

La sélection des dossiers se fait pour divers motifs. Le fisc peut avoir reçu une dénonciation de la part d’un conjoint, d’un voisin, d’un ancien employé, d’un associé, d’un organisme gouvernemental, etc. La valeur de vos avoirs peut sembler non justifiée par vos revenus : disons que vous déclarez des revenus de 50 000 dollars par année depuis trois ans, mais que vous êtes propriétaire de trois véhicules de l’année, un bateau, une maison de prestige et un chalet. Des explications plausibles peuvent justifier ces avoirs (un héritage, un don, un refinancement, etc.), mais votre dossier est tout de même susceptible de « sortir du lot ». Même chose si vous exploitez une petite entreprise dans une industrie à risque comme la restauration, la construction ou le placement de personnel. Finalement, il est possible qu’une vérification ait lieu si vous avez des antécédents avec le fisc.

Reste que lorsque vous recevez un tel avis, vous devez vous préparer, puisque des erreurs peuvent être coûteuses. Voici sept conseils à suivre, glanés en près de 15 ans de pratique.

1 Dire la vérité, rien que la vérité Le vérificateur a un accès direct à divers registres gouvernementaux (Société de l’assurance automobile du Québec, Registre foncier, Registre des droits personnels et réels mobiliers, etc.). Dans certaines circonstances, en vertu de ses pouvoirs étendus, il peut également exiger qu’un tiers (une institution financière, entre autres) lui fournisse des renseignements. Ne tentez pas de jouer au plus fin avec lui. Il dispose de larges moyens pour vérifier l’exactitude des informations que vous lui transmettez.

2 Éviter le zèle Tout ce que vous dites en vérification peut vous suivre aux étapes ultérieures de contestation. Par exemple, le vérificateur veut s’assurer que les dépenses liées à la location de votre triplex sont légitimes. Craignant qu’il ne pense que vous avez plutôt présenté les dépenses relatives à l’entretien de votre maison, vous prenez l’initiative de lui donner un bail pour démontrer que vous aviez un locataire pendant l’année vérifiée. Or, selon ce bail, le locataire avait la responsabilité de déneiger son entrée. En lisant le bail, le vérificateur risque de remettre en question tous les frais de déneigement réclamés concernant le triplex. Autrement dit, lorsque vous fournissez un document, assurez-vous de lire attentivement chaque ligne et de prévoir les interprétations possibles.

3 Documenter ses échanges Il est fondamental de prendre des notes de vos échanges avec le vérificateur, de faire des copies des documents ou des photos que vous transmettez ainsi que de conserver les courriels. Cela vous aidera à ne rien oublier, mais aussi à établir la chronologie des événements si vous contestez la décision du vérificateur ou consultez un avocat. Par ailleurs, si vous concluez des ententes avec le vérificateur ou si celui-ci vous promet quelque chose (par exemple, d’accorder une dépense si vous lui fournissez une pièce justificative précise), il est important de garder une trace écrite de ces échanges pour vous protéger.

4 Demander des délais Lorsque le vérificateur vous demande de fournir certains documents, il vous impose généralement un délai. Si vous estimez que vous aurez besoin de plus de temps, n’hésitez pas à faire une demande en ce sens par écrit. Si le vérificateur n’acquiesce pas à votre requête, demandez-lui le nom de son supérieur, et faites appel à cette personne. Le temps peut parfois vous permettre de retrouver une pièce justificative égarée, de la récupérer chez un tiers ou de la faire venir de l’étranger. Par exemple, pour autoriser une dépense, le vérificateur exige le contrat signé avec un fournisseur, mais vous ne retrouvez plus ce contrat. Vous pouvez demander une copie au fournisseur, mais cette démarche risque de prendre un certain temps.

5 Nuancer ses réponses Il peut arriver qu’un vérificateur vous soumette un formulaire préétabli et vous demande de répondre à des questions. Bien que vous ayez l’obligation de collaborer, rien ne vous oblige à répondre dans le formulaire. Vous pouvez préparer une lettre qui répond à toutes les questions, mais avec certaines nuances. Par exemple, si le formulaire vous demande « si vous utilisez l’automobile immatriculée au nom de votre entreprise à des fins personnelles », vous voudrez peut-être nuancer vos propos pour éviter des conclusions erronées du vérificateur.

6 Réfléchir avant de signer une renonciation à la prescription Le fisc a trois ans pour « revenir » sur une déclaration, c’est-à-dire établir en votre nom une nouvelle cotisation d’impôt. Cependant, s’il démontre qu’il y a eu fraude ou fausse représentation, il peut « revenir » en arrière indéfiniment. Mais ce n’est pas votre cas, le fisc veut seulement confirmer que vous avez payé votre juste part d’impôt, n’est-ce pas ? Le délai de trois ans commence alors à courir à la date d’établissement du premier avis de cotisation (que vous recevez quelques semaines après avoir envoyé votre déclaration de revenus). Ce délai de trois ans est ce qu’on appelle en droit la prescription ou la période de nouvelle cotisation. En principe, le vérificateur doit terminer sa vérification avant la fin de cette prescription. Il est cependant possible qu’il vous demande de signer une renonciation à la prescription. Si vous refusez, il peut brandir la possibilité d’établir en votre nom une nouvelle cotisation sur la base des renseignements qu’il a au dossier. Quoi qu’il en soit, il est très important de ne pas signer une renonciation à la prescription sans l’avoir analysée en profondeur. C’est-à-dire assurez-vous que sa portée est limitée dans le temps, mais aussi par rapport au contenu (par exemple, aux fins de la vérification de vos dépenses de location pour l’année 2023 pour l’immeuble sur la rue ABC seulement).

7 Consulter lorsque c’est nécessaire Il n’est pas essentiel de mandater un avocat dès le début de la vérification. Voici cependant quelques scénarios où cela peut être souhaitable : a) vous recevez un formulaire de renonciation à la prescription, b) les montants en jeu sont importants, c) la nature technique ou épineuse du dossier justifie l’intervention d’un avocat, d) vous ne vous sentez pas à l’aise de communiquer avec le vérificateur directement. Finalement, n’oubliez pas qu’une simple consultation « fantôme » (c’est-à-dire sans aviser le vérificateur qu’un avocat vous assiste dans les coulisses) peut parfois éviter bien des erreurs ou permettre de mieux vous diriger si vous décidez de piloter vous-même la vérification.

