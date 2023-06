Comment faire l’inventaire de ses biens en 15 minutes

«J’aurais donc dû. » Voilà comment débutent bien des pensées lorsqu’on est victime d’un sinistre. Comme dans : « J’aurais donc dû prendre la protection contre les inondations. » Ou encore : « J’aurais donc dû faire une liste de ce que je possédais avant de passer au feu. »

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC), une association nationale d’assureurs privés, recommande à toutes les personnes qui ont une assurance habitation, qu’elles soient propriétaires ou locataires, d’effectuer un inventaire de leurs biens. Il s’agit d’un document où vous dressez la liste de toutes vos possessions matérielles, avec leur coût de remplacement à neuf — en incluant les taxes —, et que vous conservez au même endroit que les factures et autres preuves d’achat pour les biens d’importance.

L’inventaire a deux objectifs, explique la responsable du centre d’information du BAC, Line Crevier. Le premier : connaître la valeur totale de vos biens, afin de déterminer la couverture dont vous avez besoin. Le second : faciliter votre réclamation advenant le cas où certaines de vos possessions seraient détruites ou volées. Imaginez un instant que votre maison parte en fumée : seriez-vous capable de vous souvenir de tous, tous, tous les objets qui s’y trouvaient ?

Pour aider les gens à faire l’inventaire de leurs biens, le BAC a mis en ligne un document qui détaille ce que vous êtes susceptible d’avoir dans chaque pièce — jetez-y un œil. Cette liste comprend même un espace pour inscrire la valeur des articles et elle fait, oh, à peine 20 pages. Si l’idée de consacrer une fin de semaine à faire le tour de votre maison pour noter chacun de vos objets vous allume, ma foi, gâtez-vous. Mais si vous êtes comme moi, vous vous dites plutôt : « Qui a le temps de faire ça ?!? »



« La majorité des gens ont autre chose à faire », convient Jannick Desforges, avocate à la Chambre de l’assurance de dommages, l’organisme d’autorégulation qui encadre le travail des professionnels du secteur. Pour ceux et celles que l’exercice décourage, elle propose un compromis : faites le tour de votre maison avec votre téléphone intelligent pour filmer ou photographier vos possessions.

Cela ne permettra pas de calculer la valeur à neuf de tous vos objets, mais vous prendrez conscience du nombre de choses amassées au fil des ans, ce qui vous rendra plus réceptif à la couverture estimée par votre assureur, qui semble parfois élevée. Au moment de la soumission, ce dernier peut en effet vous aider à déterminer le montant de la protection dont vous avez besoin, en fonction du nombre de pièces de votre habitation et du nombre de personnes qui y vivent.

De plus, ces images seront précieuses en cas de réclamation. Dans un premier temps, elles serviront d’aide-mémoire. « Si je me fais voler, je pourrais ne pas remarquer que ma tente de camping, que je range dans le haut d’une garde-robe, a disparu, et l’oublier dans ma réclamation », illustre Jannick Desforges. Avec une photo ou une vidéo, vous avez plus de chances de constater son absence.

L’autre avantage des images, c’est qu’elles permettent de démontrer à l’assureur que vous possédiez bel et bien les objets que vous réclamez après un sinistre. « C’est à l’assuré de faire la preuve de ce qu’il a perdu, rappelle Line Crevier, du BAC. Une vidéo ou des photos, c’est une forme de preuve. »

Silence, on tourne !

Pour effectuer un inventaire des biens avec votre téléphone intelligent, choisissez une résolution élevée — et si vous optez pour un film, n’allez pas trop vite. Vous devez être capable de lire les marques des objets qui apparaissent sur les images.

À lire aussi Ces objets banals qui valent une fortune

Faites le tour de chaque pièce, ouvrez chaque tiroir pour en enregistrer le contenu, faites défiler un à un les vêtements de chaque garde-robe, et filmez chaque disque de votre collection de vinyles. Sans oublier le garage, la remise ou le sous-sol, où sont souvent entreposés des objets de valeur tels des outils et des équipements de sport.

Portez une attention spéciale aux objets qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou dont la propriété pourrait être mise en doute par votre assureur. « Je connais une personne qui a tellement de plats Tupperware qu’elle a photographié son tiroir, car elle craignait de ne pas être crue en cas de réclamation », rigole Line Crevier.

En lieu sûr

Que vous optiez pour la totale avec un inventaire des biens manuel ou pour la version express avec un inventaire vidéo, il est important de conserver ces informations en lieu sûr. Après tout, s’il passe au feu en même temps que votre maison, l’exercice n’aura pas servi à grand-chose…

Oui, vous pouvez en garder une copie physique chez un proche, mais le plus simple consiste à utiliser un service de stockage infonuagique, tels ceux de Google, Apple ou Microsoft. Et prenez donc des photos des factures de vos biens les plus importants (à moins que vous les ayez déjà toutes dans vos courriels — bien classées et accessibles en ligne).

Souvenez-vous aussi de conserver votre inventaire à jour. Le BAC recommande de le faire une fois par année, au moment du renouvellement d’assurance. Au minimum, révisez-le quand vous effectuez de gros achats, tel un cinéma maison, ou lorsque des changements importants surviennent dans votre vie, comme l’arrivée d’un enfant ou un déménagement.

