Comment geler — et dégeler — votre dossier de crédit

Aujourd’hui, j’ai fait un doigt d’honneur aux fraudeurs qui ont volé mon identité il y a quelques années — et qui pourraient toujours frapper. Comment ? En gelant mon dossier de crédit.

Cette nouvelle mesure, offerte aux Québécois depuis le 1er février 2023, consiste à verrouiller votre dossier auprès des agences de crédit Equifax et TransUnion. Si un fraudeur se présente dans une banque pour obtenir un prêt sous votre nom, cette dernière ne pourra pas consulter votre dossier, et ne pourra donc pas donner d’argent au voleur… et vous tenir responsable du prêt par la suite.

Le gel n’est pas infaillible — plusieurs types de fraude ne nécessitent pas de consulter le dossier de crédit –, mais il est beaucoup plus efficace que « l’alerte de fraude » qu’il est également possible d’ajouter à son dossier, et dont les créanciers étaient jusqu’à tout récemment libres de tenir compte… ou non !

Mieux encore, le gel n’a aucun effet sur votre cote de crédit et il est entièrement gratuit, quoique ce ne soit pas de gaieté de cœur que TransUnion et Equifax l’offrent aux consommateurs. C’est une loi provinciale qui le leur a imposé, d’où le fait que la mesure n’est hélas pas proposée aux autres Canadiens pour le moment.

Le gel s’accompagne toutefois d’un inconvénient. Si c’est vous qui souhaitez obtenir un prêt, augmenter votre limite de crédit ou changer de fournisseur de téléphonie mobile, par exemple, vous devrez prendre le temps de déverrouiller votre crédit avant de procéder à la transaction, puis de le verrouiller à nouveau ensuite. Ces opérations ne nécessitent cependant que quelques minutes.

Notez aussi que le gel n’empêche pas les compagnies d’assurances de consulter votre dossier de crédit lorsque vous demandez des soumissions — ce qui est quand même plus fréquent que de demander un nouveau prêt hypothécaire. Inutile, donc, de déverrouiller votre dossier quand vous prévoyez magasiner votre assurance habitation ou automobile.

À mes yeux, le gel de crédit est l’équivalent du verrouillage de sa maison en partant de chez soi : c’est une précaution que tous devraient prendre, même ceux qui ne se sont jamais fait voler auparavant.

De la même façon que vous verrouillez toutes les portes de votre résidence, assurez-vous d’activer le gel auprès des deux grandes agences de crédit, Equifax ET TransUnion. Sinon, vous laissez une brèche béante aux fraudeurs. J’explique comment geler — et dégeler — votre dossier de crédit ci-dessous.

Geler son crédit chez Equifax

Si vous faites partie des millions de Québécois qui bénéficient de la surveillance du dossier de crédit chez Equifax depuis la fuite de données chez Desjardins, la première étape consiste à vous connecter à votre compte. Autrement, vous devrez en créer un.

Pour ouvrir un compte, il vous faudra fournir plusieurs informations personnelles — le numéro d’assurance sociale est toutefois optionnel. Si cela vous fait peur, sachez que l’agence possède déjà toutes ces informations à votre sujet ; elle les demande uniquement pour relier le bon dossier à votre nouveau compte en ligne.

Méfiez-vous : il est facile, sur le site d’Equifax, de tomber sur les produits payants en essayant d’accéder à son dossier de crédit. Vous n’en avez pas besoin ; consulter son dossier et activer le gel est gratuit. Si on vous demande un numéro de carte de crédit au cours du processus d’inscription, c’est que vous n’êtes pas au bon endroit.

Une fois connecté à votre compte, vous serez redirigé vers votre tableau de bord Equifax. Vous y verrez votre cote de crédit attribuée par l’agence en gros caractères. Plus elle est proche de 900, mieux c’est. À lire aussi Soigner sa cote de crédit grâce à sa carte de crédit La section qui nous intéresse se trouve tout de suite à droite : « Statut du dossier de crédit Equifax » — sur mobile, vous n’avez qu’à faire défiler la page vers le bas pour la voir apparaître. Cliquez sur « Gérer le verrouillage ». Vous verrez apparaître la mention « Votre dossier de crédit Equifax est déverrouillé », suivie d’un gros bouton gris « Verrouiller ». Dois-je vraiment préciser que c’est sur ce dernier que vous devez cliquer ? Vous serez ensuite redirigé vers une page de confirmation, avec un crochet vert. Félicitations, votre dossier de crédit est gelé !

Un bouton vous permet de retourner à votre tableau de bord — c’est un bon moment pour jeter un œil à votre dossier de crédit et vous assurer qu’il ne contient pas d’erreurs. Vous remarquerez qu’un cadenas fermé apparaît désormais dans la section « Statut du dossier de crédit », avec la mention « Votre dossier de crédit Equifax est verrouillé ».

Pour le déverrouiller, rien de plus simple : il suffit de cliquer à nouveau sur « Gérer le verrouillage », puis de cliquer sur le bouton gris « Déverrouiller » qui apparaîtra. Notez toutefois qu’un délai allant de quelques minutes à quelques heures pourrait être nécessaire avant que votre dossier soit mis à jour dans le système d’Equifax. Mieux vaut donc ne pas attendre la dernière minute pour lever le verrou si vous souhaitez contracter un prêt. Et n’oubliez pas de le verrouiller à nouveau une fois la transaction effectuée.

Maintenant, passons à TransUnion.

Geler son crédit chez TransUnion

Ici aussi, la première étape consiste à vous connecter à votre compte si vous en possédez un, ou sinon à vous en créer un.

Vous devez toutefois absolument passer par le site Solutions aux consommateurs en ligne TransUnion — si vous passez par le site transactionnel, soit celui qui sort sur Google, l’agence tentera de vous vendre quelque chose et vous ne verrez aucune mention du gel de crédit. J’ai moi-même failli acheter un service à 24,95 $ par mois par erreur ! Encore une fois, si on vous demande un numéro de carte de crédit, c’est que vous n’êtes pas au bon endroit.

Une fois connecté à votre compte, vous aboutirez sur un portail avec quatre options. Celle qui nous intéresse est « Gérer votre gel de crédit ». Vous verrez alors apparaître une page requérant votre autorisation pour extraire des informations de votre fiche de crédit afin de confirmer votre identité. Cliquez simplement sur le bouton « Continuer ». Vous arriverez enfin sur la page du gel de crédit, où se trouvent des informations sur ce service et, surtout, une boîte où est écrit « Votre fiche est DÉGELÉE », avec un dessin de flocon de neige. Cliquez sur « Geler ». Une boîte de confirmation s’affichera pour s’assurer que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment geler votre crédit. La réponse, évidemment, est oui. Vous verrez alors apparaître un message de confirmation en vert. Voilà, ce n’est pas plus compliqué que ça : vous avez vous aussi fait un doigt d’honneur aux fraudeurs !

Cliquez sur le bouton « Retourner à la page de menu des services », et allez sélectionner l’option « Obtenir une copie de votre Version consommateur de la fiche de crédit en ligne », qui n’est rien d’autre que votre dossier de crédit. Vérifiez si les informations qui s’y trouvent sont valides.

Et pour dégeler votre dossier, il suffit de retourner dans le menu principal et de sélectionner « Gérer votre gel de crédit » à nouveau. Vous n’avez ensuite qu’à cliquer sur le bouton « Dégeler » pour contracter un prêt. TransUnion ne fait pas mention de délais, mais comme avec Equifax, mieux vaut s’y prendre d’avance pour éviter les inconvénients.

Surtout, gelez votre crédit à nouveau une fois que votre créancier aura fini de consulter votre dossier. Sinon, vous ferez le bonheur des fraudeurs.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’écrire votre adresse courriel ci-dessous. 👇