Comment obtenir des coupons de réduction pour la SAQ

Je m’ennuie des bons vieux rabais offerts autrefois par la SAQ, réduits comme une peau de chagrin depuis la mise en place d’Inspire, le programme de récompenses de la société d’État. Or, j’ai appris récemment qu’il est possible d’assouvir ma nostalgie — et, surtout, d’économiser — grâce à Checkout 51.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette application gratuite, offerte sur iOS, Android et en ligne, qui permet d’obtenir des coupons de réduction numériques pour divers produits d’épicerie et de pharmacie. Le fonctionnement est simple : regardez les offres, achetez les produits qui vous intéressent dans le commerce de votre choix, puis téléversez une photo du reçu dans l’application. Une fois que vous avez accumulé un minimum de 20 $ en économies, vous pouvez réclamer un chèque par la poste.

Il y a longtemps que Checkout 51 est installée sur mon téléphone — l’application a été lancée en 2012 —, mais j’ai perdu l’habitude de l’ouvrir, car la plupart des coupons sont pour des produits que je ne consomme pas. Or, en y jetant un œil récemment, j’ai remarqué pour la première fois la catégorie « Bière, vin et spiritueux ». Je m’attendais à trouver des rabais sur des produits tenus en épicerie, mais non. Tous les coupons offerts étaient pour des produits en vente à la SAQ — si vous êtes en Ontario, ce sera plutôt pour des produits à la LCBO.

Au moment d’écrire ces lignes, des coupons pour 23 vins différents étaient proposés pour les résidants du Québec. À titre de comparaison, la SAQ annonçait à peine 3 vins à prix réduit sur son site Web à la même période. Pourquoi cette différence ? Parce que ces rabais sont offerts par les marques, qui veulent faire connaître leurs produits, et non par la société d’État.

Les coupons, lors de mon essai, variaient de 1 $ à 15 $, selon les produits. Évidemment, les plus élevés sont pour les bouteilles plus chères. Celui de 15 $, par exemple, s’applique à un vin de 84,75 $. Cela dit, la plupart des coupons étaient de 2 $ à 3 $ pour des bouteilles de moins de 20 $.

La beauté de la chose, c’est qu’il est tout à fait possible de combiner ces coupons aux autres promotions de la SAQ. À titre d’exemple, la société d’État m’offre en ce moment 4 000 points Inspire, soit l’équivalent d’un rabais futur de 4 $, pour chaque tranche de 50 $ dépensés en vins rouges. Et comme les coupons de Checkout 51 s’appliquent uniquement après avoir conclu la transaction, ces rabais ne nuisent pas à l’atteinte du seuil de 50 $.

Il y a toutefois un hic. La sélection de vins varie énormément d’une succursale de la SAQ à l’autre, si bien qu’il est fort probable que plusieurs bouteilles annoncées dans Checkout 51 ne soient pas en stock à proximité de chez vous. Il existe cependant une solution pour profiter de ces coupons de réduction, peu importe où vous habitez au Québec : commander en ligne.

Comment en profiter

Petit avertissement avant d’aller plus loin : comme pour toutes les astuces qui permettent d’obtenir des rabais, rappelez-vous d’acheter uniquement les produits dont vous avez besoin. Sinon, l’économie se transforme en dépense.

C’est d’autant plus vrai dans le cas présent, puisqu’il s’agit d’alcool — l’idée n’est surtout pas de boire davantage ! La commande minimale doit être de 75 $ à la SAQ pour bénéficier de la livraison gratuite dans la succursale de votre choix — il y a des frais pour une livraison à domicile. Bref, Checkout 51 est un bon outil lorsque vous voulez faire des réserves de vins et spiritueux, et un peu moins le reste du temps.

Pour en profiter, commencez par télécharger l’application et vous créer un compte. Une fois connecté à la page d’accueil, faites défiler l’écran jusqu’à la section « Bière, vin et spiritueux », puis tapez dessus. Toutes les offres vont alors apparaître.

En ouvrant une offre, vous verrez davantage de détails, dont le nombre de fois où vous pouvez réclamer le coupon, ainsi que la description du produit. Une information importante est toutefois absente : le prix ! Il n’y a même pas de lien vers le site de la SAQ…

L’idéal est donc d’ouvrir le site de la SAQ dans votre navigateur et d’y chercher le nom du produit. En plus du prix, cela permet d’obtenir l’appréciation des autres clients, ce qui est utile dans le cas d’un vin que vous n’avez jamais essayé.

Si le produit, le prix et le coupon vous intéressent, il suffit de taper sur « Ajouter une offre », ou encore sur le symbole « + » dans l’application. Vous pourrez alors inscrire le nombre de fois que vous souhaitez réclamer le coupon. Ensuite, tournez-vous vers le site de la SAQ pour déposer le nombre de bouteilles désiré dans votre panier virtuel.

Répétez l’opération pour tous les produits qui vous intéressent, ou jusqu’à ce que votre panier atteigne 75 $. Ensuite, complétez l’achat sur le site de la SAQ en indiquant la succursale où vous voulez récupérer votre vin.

Notez qu’il faut compter de trois à cinq jours ouvrables pour la livraison. Il s’agit d’un détail important, car pour réclamer un rabais dans Checkout 51, le reçu doit être téléversé dans la semaine où les coupons sont valables. Or, dans le cas d’un achat en ligne, vous devez non seulement fournir le reçu, mais aussi la preuve que le colis a été expédié.

Mieux vaut donc faire votre commande lorsque les nouveaux coupons sont mis en ligne sur Checkout 51, soit le jeudi, afin que votre colis ait le temps d’arriver avant que les coupons expirent.

Pour téléverser le reçu et la preuve de livraison, rendez-vous dans l’application. Assurez-vous que les coupons que vous désirez sont sélectionnés, puis tapez sur « Réclamer ». L’appareil photo de votre téléphone s’ouvrira, et vous pourrez photographier votre reçu de la SAQ sur l’écran de votre ordinateur, en n’omettant aucune partie, ainsi que la preuve d’expédition. Si le reçu est trop long pour entrer dans une seule photo, vous pourrez soumettre plus d’une image.

Un délai de 48 heures peut s’écouler avant que le reçu soit traité par Checkout 51. Lorsqu’il sera accepté, vous recevrez une notification et verrez la somme apparaître sur la page d’accueil. Une fois que la somme aura atteint 20 $, vous pourrez demander un chèque.

Un petit 15 % avec ça ?

Si vous habitez à proximité d’une SAQ Dépôt, il est possible d’économiser encore davantage. Ces succursales offrent en tout temps un rabais de 15 % à l’achat de 12 bouteilles, et vous pouvez combiner cette promotion aux coupons de Checkout 51.

Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, deux des vins annoncés dans Checkout 51 sont offerts à la SAQ Dépôt : le Château Cap de Merle Lussac-Saint-Émilion, à 18,60 $, et le Santi Caleselle Valpolicella Bio, à 18,70 $. Le coupon de réduction pour le premier est de 1 $, le second, de 3 $, et chacun peut être réclamé cinq fois.

Si vous prenez six bouteilles de ces deux vins, la facture montera à 223,80 $, un prix auquel sera appliqué un rabais de 15 %, pour un total à la caisse de 190,23 $. Ensuite, lorsque vous téléchargerez le reçu dans Checkout 51, chaque rabais sera appliqué cinq fois, donc vous obtiendrez 20 $ de remise en argent. Le véritable prix payé sera donc 170,23 $, une économie totale de 24 %.

Évidemment, avant d’acheter plusieurs exemplaires d’une même bouteille, mieux vaut vous assurer qu’elle vous plaît ! Autre bémol : comme l’offre varie régulièrement dans Checkout 51, il est possible qu’aucun des vins annoncés ne soit vendu dans les SAQ Dépôt, dont la sélection est plus limitée que celle des autres succursales de la société d’État.

En terminant, notez qu’une application semblable, Caddle, permet aussi de trouver des coupons de réduction — en plus d’être payé pour répondre à des sondages. Lorsque je l’ai regardée, l’offre de boissons alcoolisées s’y est avérée minime : une bouteille d’un apéritif de marque Martini. Cela dit, vous ne perdez rien à y jeter un œil de temps à autre, au cas où la sélection s’améliorerait.

Le même conseil s’applique aux coupons offerts par Checkout 51 dans les catégories de produits autres que l’alcool. En ouvrant l’application plus souvent ces derniers temps, je suis aussi tombé sur des produits d’épicerie à prix réduit dont j’avais besoin.

