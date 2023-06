Comment obtenir Internet gratuitement

«Bzzt-bzzt. » Je m’apprêtais à me coucher un soir, il y a quelques semaines, lorsque mon téléphone a vibré. « Ah, on a encore reçu un mois d’Internet gratuit », ai-je lancé d’une voix monotone à ma blonde après avoir jeté un œil au texto affiché à l’écran. « Cool », a-t-elle répondu sans même lever les yeux de son livre.

Si nous n’avons pas réagi davantage, c’est que ces messages textes de notre fournisseur Internet sont devenus banals. Au cours de la dernière année, j’en ai reçu neuf. Nous n’avons ainsi eu à payer que 3 des 12 mois pour lesquels nous avons utilisé notre connexion — une économie de 465 $.

Il ne s’agit pas d’un cadeau désintéressé de notre fournisseur. Il fait même de l’argent grâce à nous. Car chaque fois qu’il nous offre un mois d’Internet gratuit, c’est parce que nous avons recruté un nouveau client pour lui.

Plusieurs entreprises de télécommunications gèrent un programme de parrainage semblable, où le client existant et le nouveau client reçoivent une récompense. C’est ce qui a permis à mon amie Julie de ne payer que 40 dollars par année pour son cellulaire. En contrepartie, cela nécessite habituellement de faire la promotion de l’entreprise en question auprès de ses proches et sur les réseaux sociaux. Bref, vous devez vous transformer en vendeur.

Or, ni ma blonde ni moi n’avons eu à faire de tels efforts pour obtenir nos mois gratuits en recrutant Andrew, Nina, Hye, Chris, Éric, Levgeniia, Sydney, Tim et Qian. D’ailleurs, j’ignore complètement qui sont ces personnes, mis à part leur prénom, et je n’ai jamais eu le moindre échange avec elles. Quel est notre secret ? Nous profitons des plateformes numériques de parrainage Invitation, Referral Codes et Super Parrain.

Les plateformes de parrainage permettent à n’importe qui de trouver un code de « référencement » pour une entreprise afin d’obtenir l’avantage associé, tels un rabais sur une première commande, une remise en argent ou un crédit. Par exemple, avant d’ouvrir un compte avec Fizz, je pourrais utiliser une de ces trois plateformes pour mettre la main sur un code donnant un rabais de 25 dollars. Il s’agit d’un excellent outil pour économiser lorsqu’on s’abonne à un nouveau service, comme je l’expliquais dans un texte l’an dernier.

À l’époque, je n’avais toutefois pas encore eu la chance de tester le deuxième volet de ces plateformes : le partage de mes propres codes. Ils sont ensuite diffusés à leurs usagers et, de temps à autre, une personne se sert de mon code. Je reçois alors la récompense associée — dans mon cas, un mois gratuit d’accès Internet.

Après un an d’utilisation, voici mes conseils pour que vous puissiez vous aussi réduire votre facture d’Internet — ainsi que celles de bien d’autres services — grâce à ces trois plateformes !

Choisir ses programmes

La première étape consiste à choisir le ou les programmes de parrainage que vous souhaitez utiliser. Et l’offre va bien au-delà des entreprises de télécommunications !

Banques, plateformes de livraison de repas, hôtels, sites de courtage en ligne, jeunes pousses : une foule d’organisations misent sur cette stratégie pour acquérir de nouveaux clients. Pour savoir si une entreprise dont vous utilisez les services propose un programme de parrainage, le plus simple consiste à effectuer une recherche sur Invitation, Referral Codes ou Super Parrain.

Personnellement, j’ai ainsi trouvé une dizaine d’entreprises, avec lesquelles je fais affaire, qui pourraient me donner des récompenses si je leur recrutais des clients. Il n’y a pas de limite au nombre de programmes de parrainage auxquels vous pouvez participer, mais plus vous en ferez, plus cela nécessitera du temps — et plus vos efforts risquent d’être dilués, comme vous le verrez plus bas.

Si j’ai décidé de me concentrer sur le programme de mon fournisseur Internet, c’est qu’il est particulièrement avantageux. Un mois gratuit, avec mon forfait actuel, vaut 51,74 $ — soit bien plus que le maigre crédit de 5 $ offert par Uber Eats pour exactement le même effort de recruter un client.

Qui plus est, comme il s’agit d’un petit fournisseur, beaucoup moins de gens partagent leur code, comparativement à des géants comme Uber Eats. Cela augmente donc les chances que ce soit mon code plutôt que celui d’un autre usager qui soit utilisé.

Finalement, ma facture d’Internet est un coût récurrent. La réduire est une véritable économie, contrairement à un programme qui offre une carte-cadeau Amazon de 10 $, ce qui m’inciterait à dépenser davantage.

Notez tout de même que ce ne sont pas tous les fournisseurs Internet qui ont un programme de parrainage, et que les récompenses varient d’un fournisseur à l’autre.

Trouver son code de « référencement »

Une fois que vous avez choisi la ou les entreprises que vous souhaitez promouvoir sur les plateformes de parrainage, il est temps de chercher vos codes ou vos liens de « référencement ».

Ceux-ci se trouvent, la plupart du temps, sur votre portail client de l’entreprise en question. Connectez-vous à votre compte et regardez les différentes options dans le menu et les paramètres. Si vous ne trouvez pas le code — et que vous êtes certain que l’entreprise a un programme de parrainage —, contactez le service à la clientèle pour l’obtenir.

Publiez vos codes

Pour publier vos codes sur Invitation, Referral Codes et Super Parrain, vous devrez commencer par vous créer un compte sur chacune de ces plateformes.

Certes, vous pourriez opter pour un seul site, mais cela diminuerait le nombre de gens auxquels vos codes seront diffusés, et donc vos chances qu’ils soient utilisés. De toute façon, ces trois plateformes sont gratuites.

La procédure pour publier vos codes varie légèrement d’un site à l’autre, mais elle est assez intuitive. Sur Invitation et Referral Codes, vous devrez écrire un titre attrayant qui résume la récompense donnée au client qui utilise votre code, ainsi qu’une courte description de l’offre. Comme la plupart des usagers semblent anglophones, j’ai opté pour « First month free ! » suivi d’un message en anglais qui présente mon fournisseur Internet.

Sur Super Parrain, une plateforme francophone, il n’y a pas de titre, seulement un message. Regardez ceux des autres usagers pour vous inspirer, et essayez d’être original — c’est la seule façon de vous distinguer !

Notez que même si cette plateforme promeut surtout des entreprises européennes, rien ne vous empêche de mettre des annonces pour des organisations nord-américaines. Il est difficile de savoir d’où proviennent les personnes que l’on parraine, mais je sais que j’en ai obtenu au moins une via Super Parrain.

La création de vos annonces est, et de loin, l’étape la plus longue de cette astuce. Surtout si vous faites la promotion de plus d’un programme de parrainage.

Gardez vos annonces à jour

La clé du succès, sur ces trois plateformes, consiste à garder vos annonces à jour. Cela se fait de deux façons.

La première : certaines entreprises modifient leur programme de parrainage, ou font des promotions temporaires, par exemple en doublant la récompense offerte. Demeurez à l’affût — ces changements sont généralement annoncés aux clients par l’infolettre et les réseaux sociaux de l’entreprise — et mettez à jour votre message sur les trois plateformes. Vous ne voulez pas être celui qui promet 25 $ pour l’utilisation de son code quand les autres parrains proposent plutôt 50 $…

La deuxième façon de rester à jour ne concerne que la plateforme Invitation. Il faut savoir que les annonces y sont affichées de la plus récente à la plus ancienne. Cela signifie qu’après quelques jours, voire quelques heures dans le cas des programmes de parrainage les plus populaires, votre annonce sera trop loin dans les résultats pour être vue. La solution consiste à la publier à nouveau — repost, dans le jargon du site —, afin qu’elle revienne dans le haut des résultats.

Invitation offre gratuitement un repost par mois. Le défi est surtout de ne pas l’oublier… C’est pour cela que j’ai mis une alerte à mon agenda, qui me rappelle une fois par mois d’aller republier mon annonce. C’est aussi l’occasion de m’assurer qu’elle est toujours à jour, en la comparant à celles des autres usagers.

Le nombre limité de reposts est la raison pour laquelle je considère qu’il vaut mieux se concentrer sur un seul programme de parrainage plutôt que de faire la promotion de plusieurs. Sachez que vous pouvez payer un abonnement mensuel pour obtenir davantage de reposts par mois, et que Referral Codes offre une option semblable en promettant un meilleur affichage aux personnes qui souscrivent un abonnement mensuel. Personnellement, je préfère m’en tenir à la formule gratuite.

Dans le cas de Super Parrain, il n’y a pas d’option payante et les annonces sont affichées en fonction d’un système de pointage. Les points s’accumulent à mesure que vous contribuez. Je n’ai jamais pris le temps de m’occuper de tout cela, puisque mon annonce pour mon fournisseur Internet est l’une des seules sur ce site ! Mais si vous proposez un programme de parrainage plus populaire, cela pourrait être nécessaire pour conserver une bonne position d’affichage.

Patience

Ne vous attendez pas à accumuler les récompenses dès la publication de vos annonces. Dans mon cas, il m’a fallu trois semaines avant d’avoir mon premier parrainage. Il y a parfois de longues périodes où je n’en ai aucun. Et à d’autres moments, j’en ai trois par mois.

L’important est de ne pas vous décourager et de maintenir vos annonces à jour. Avec un peu de chance, vous aussi deviendrez blasé des textos de votre fournisseur Internet qui offre un mois gratuit !

