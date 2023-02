Comment obtenir le maximum d’argent du gouvernement

Les aides gouvernementales, c’est un peu comme un énorme buffet, avec des règles particulières. Vous pouvez vous servir, mais seulement dans les plats auxquels vous avez droit. Parents avec enfants ? Par ici. Retraités ? Par là. Étudiants ? Juste à côté. Bonne nouvelle : un outil en ligne gratuit vous permet de vous y retrouver. Et si ce n’est pas pour vous-même, vous y trouverez peut-être de quoi intéresser un de vos proches.

L’Orienteur en mesures d’aide (c’est son nom) est un guide bilingue conçu par Prospérité Canada, un organisme sans but lucratif qui soutient les Canadiens en situation précaire. Il liste en un seul endroit plus de 300 mesures d’aide (subventions, allocations, crédits d’impôt, etc.) offertes par les gouvernements fédéral et provinciaux aux quatre coins du pays. L’outil n’est pas parfait, mais il peut vous éviter de passer à côté d’une forme d’assistance qui pourrait vous concerner. Il y a de tout, du Bon d’études canadien pour les jeunes de 18 à 20 ans au programme québécois Éconologis (pour vous aider à améliorer l’efficacité énergétique de votre logement si vous avez un faible revenu).

Les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 dollars et les personnes dans une situation particulière (parents d’enfants handicapés, anciens combattants, etc.) y trouveront sans doute plus de choses, mais tout le monde peut y faire des découvertes, affirme la présidente-directrice générale de Prospérité Canada, Elizabeth Mulholland.

Comment ça marche

Il y a plusieurs façons de chercher dans l’outil. La première consiste à répondre à quelques questions. On vous demande d’abord si vous êtes à jour dans vos déclarations de revenus, puis, entre autres, votre âge, votre statut de travail, votre revenu familial, le nombre de personnes au sein de votre ménage et votre type de logement.

Votre « tableau de bord » vous présente ensuite les mesures qui peuvent s’appliquer à votre situation. Pour chacune d’entre elles, vous avez une description simple du programme, les critères d’admissibilité, les preuves à fournir (numéro d’assurance sociale, relevé d’emploi, etc.) et la procédure pour effectuer une demande, avec les hyperliens pertinents. Un pictogramme indique également si la demande est facile à faire ou complexe (c’est le cas des programmes qui nécessitent plus de démarches et de documents à fournir, comme le Régime québécois d’assurance parentale ou le supplément pour enfant handicapé, par exemple). Vous pouvez télécharger votre tableau de bord pour y revenir plus tard ou sauvegarder votre séance en inscrivant votre adresse courriel.

Le tableau de bord suggère aussi aux résidants du Québec de consulter la liste de tous les crédits d’impôt offerts par la province.

À lire aussi REER : calculez votre économie d’impôt

On peut également chercher par thématique, en cliquant sur l’une des 12 vignettes de la page d’accueil, dont « Je prends soin d’un adulte », « Je cherche des mesures de soutien médical », « J’ai perdu mon emploi », etc. Ou encore plonger directement dans la base de données, en filtrant les résultats selon les critères désirés.

L’objectif de l’outil est d’aider les Canadiens à naviguer parmi l’ensemble des programmes en évitant le jargon administratif des sites gouvernementaux, affirme Elizabeth Mulholland. Au lieu de vous poser une question en utilisant l’expression « enfants à charge », le questionnaire vous demande par exemple si vous prenez soin d’enfants âgés de moins de 18 ans.

Depuis le lancement de la plateforme en janvier 2022, avec le soutien de la Banque TD, plus de 55 000 Canadiens (y compris quelque 19 000 Québécois) s’en sont servis. Le nom du commanditaire apparaît dans le haut de chaque page, mais aucun lieu ne mène vers le site de l’institution financière.

Simple, mais imparfait

Après avoir utilisé le guide en me mettant dans la peau de différents types de contribuables, quelques constats s’imposent. D’abord, l’outil est convivial et les résultats de la recherche sont présentés de manière limpide. Cela dit, vous devez vérifier si vous êtes bel et bien admissible aux programmes qu’on vous propose. Le tableau de bord généré à partir de mes informations réelles contenait par exemple l’aide sociale et le Boni au maintien en emploi, alors que je n’y ai pas droit. En revanche, la recherche par thématique ou dans la base de données peut mener à des découvertes intéressantes.

Vous remarquerez également que plusieurs mesures sont appliquées seulement si vous êtes à jour dans vos déclarations de revenus. Une formalité pour la majorité des Québécois, mais pas pour ceux et celles qui croient à tort qu’ils n’ont pas à en produire une s’ils n’ont aucun revenu à déclarer ou aucun impôt à payer.

Elizabeth Mulholland espère donc que son outil incitera les contribuables qui n’ont pas fait leurs impôts depuis plusieurs années à mettre leur dossier en ordre… Le site fournit même une liste d’organismes québécois qui peuvent leur offrir du soutien individuel si cette tâche leur semble titanesque. Ils recevront ainsi toutes les aides financières qui leur ont échappé.

À lire aussi Magasiner au surplus du gouvernement

« Certaines personnes qui nous demandent de l’aide parce qu’elles n’arrivent plus à payer leur loyer découvrent que les gouvernements fédéral et provincial leur doivent des milliers de dollars. Pour ces gens-là, ça change complètement leur situation financière : ils peuvent enfin répondre à leurs besoins de base. »

Quand l’aide gouvernementale permet de manger, la métaphore du buffet prend tout son sens.