Comment obtenir votre cote de crédit gratuitement

Accepteriez-vous de payer votre muffin au café du coin plus cher que la personne derrière vous dans la file ?

C’est pourtant ce qui se passe avec plusieurs produits financiers ! La différence peut facilement dépasser les centaines de dollars, et ce, pour obtenir exactement la même chose que votre voisin. Sur quoi se base cet écart ? Votre cote de crédit.

Un mauvais pointage peut par exemple augmenter votre prime d’assurance automobile ou habitation, et même vous empêcher de décrocher un emploi ou un logement. À l’inverse, un bon score diminuera le taux d’intérêt hypothécaire offert par une banque et facilitera un prêt.

Que vous le vouliez ou non, une cote de crédit vous a été attribuée par Equifax et TransUnion peu de temps après l’obtention de votre première carte de crédit, votre premier compte de téléphonie cellulaire ou votre premier prêt. Elle varie entre 300 et 900, le plus haut étant le mieux.

La bonne nouvelle, c’est que votre score n’est pas coulé dans le béton. Il est régulièrement mis à jour par Equifax et TransUnion en fonction de votre comportement financier, et il est possible, avec un peu de savoir-faire, de les influencer en votre faveur. La mauvaise nouvelle, c’est que la méthode de calcul utilisée par les agences demeure entourée de mystère et qu’il vous faudra du temps pour augmenter votre cote de crédit.

Mais avant même d’essayer de modifier votre cote de crédit, vous devez d’abord la connaître ! Il n’y a pas si longtemps encore, cela nécessitait une demande par la poste ou au téléphone, et beaucoup de patience. Aujourd’hui, il ne vous faut qu’une connexion Internet pour l’obtenir en quelques instants, et cela n’aura aucun effet sur votre pointage.

Passer par la banque

Certaines institutions financières offrent à leurs clients un service en ligne pour voir leur cote de crédit à l’intérieur même de leur application. C’est le cas, entre autres, de RBC, BMO, Desjardins et de la Banque Scotia.

Ce service est plus simple que de passer par les agences de crédit, puisque vous avez déjà un compte auprès de votre institution financière. Il permet d’obtenir votre cote sur-le-champ, mais aussi de consulter votre dossier de crédit, où sont notamment listés les différents comptes ouverts à votre nom, tels une hypothèque, un prêt, une carte de crédit ou un forfait cellulaire. Jetez-y un œil, car les erreurs sont fréquentes.

L’outil offert par les banques permet même de faire des simulations pour voir comment serait affectée votre cote si vous contractiez un nouveau prêt ou si vous annuliez une carte de crédit, entre autres. Cela peut vous donner des pistes pour savoir comment améliorer votre score.

Le hic, c’est que ce service utilise uniquement les données de TransUnion. Or, la cote de crédit attribuée par Equifax n’est pas identique, car la méthode de calcul et les informations accessibles varient d’une agence à l’autre, et l’écart peut parfois être notable ! Mieux vaut donc prendre le temps de la connaître en suivant les indications plus bas.

Passer par les agences

Equifax et TransUnion permettent toutes deux de consulter votre cote de crédit gratuitement. Lorsque vous visitez leur site Web, elles mettent toutefois en avant leurs solutions payantes. Je vous conseille donc de passer par ce lien pour Equifax et ce lien pour TransUnion afin de vous assurer d’être au bon endroit.

Si vous n’avez pas encore de compte auprès des agences, vous devrez en créer un. Vous devrez fournir plusieurs informations, et cela peut faire peur, mais sachez que les agences possèdent déjà vos données personnelles. Si elles les demandent, c’est essentiellement pour valider votre identité.

Note importante : si, en cours d’inscription, vous devez fournir un numéro de carte de crédit, c’est que vous êtes en train d’acheter un service à Equifax ou TransUnion, et non de demander l’accès gratuit à votre dossier. Si c’est le cas, fermez la page et utilisez les liens ci-dessus pour vous retrouver au bon endroit.

TransUnion

Une fois votre compte activé chez TransUnion, vous arriverez dans un menu bleu et blanc. Sélectionnez l’option « Obtenir une copie de votre Version consommateur de la fiche de crédit en ligne ». Une nouvelle page s’affichera, où il suffira de cliquer sur « Continuer ». Vous obtiendrez alors votre dossier de crédit.

Votre cote de crédit est le chiffre en bleu qui se trouve à la section « Pointage de risque CreditVision », vers la fin du rapport. Cette section est facile à manquer et, surtout, près d’un énorme bouton jaune sur lequel il est écrit « Oui, j’aimerais voir mon pointage ». Ne cliquez pas dessus, sinon vous serez redirigé vers le site transactionnel de TransUnion, où l’agence tentera de vous vendre quelque chose… Pendant que vous êtes sur le site gratuit de TransUnion, prenez également un moment pour examiner les différentes informations consignées à votre dossier afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’erreur, et pour geler votre dossier de crédit en suivant ces instructions. Il s’agit d’un moyen efficace de se protéger contre la fraude.

Equifax

Dans le cas d’Equifax, c’est plus simple. Une fois votre compte gratuit créé, vous arriverez à une interface où un gros chiffre sera entouré d’un cercle. C’est votre pointage de crédit ; impossible de le manquer !

Ici aussi, pendant que vous y êtes, prenez le temps de consulter votre dossier de crédit — dans le menu à gauche — et de le geler. Oui, il faut le faire auprès des deux agences pour que ce soit réellement efficace.

Est-ce que j’ai une bonne cote de crédit ?

La définition d’un bon score n’est pas fixe. Ultimement, c’est le créancier qui détermine si le chiffre fourni par TransUnion et Equifax le rassure ou l’inquiète. Cela dit, avec une cote au-dessus de 790 chez TransUnion et au-dessus de 725 chez Equifax, vous avez une bonne note.

À l’inverse, en deçà de 743 chez TransUnion et sous 660 chez Equifax, votre crédit laisse à désirer. Si vous vous trouvez dans cette situation alors que vous avez un comportement financier exemplaire depuis des années — c’est-à-dire que vous payez vos comptes à temps et que vous n’utilisez pas la totalité de vos lignes de crédit —, allez inspecter votre dossier de crédit, car vous pourriez être victime de fraude.



Si vous avez un mauvais score de crédit — et que vous savez pourquoi —, ne vous découragez pas. Il est possible d’améliorer votre situation financière. Voici une piste pour commencer.

