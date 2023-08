Comment skier gratuitement tout l’hiver

J’adore le ski alpin — sauf la facture qui l’accompagne. Un billet pour adulte peut facilement dépasser les 90 dollars pour une seule journée ! Et ça, c’est sans compter le lunch, l’après-ski et l’équipement. Si vous avez un peu de temps libre, il est toutefois possible de pratiquer ce sport sans frais à votre station de prédilection en devenant patrouilleur.

Le rôle de ce secouriste n’est pas de jouer à la police pour faire respecter les règles de la montagne, mais plutôt de veiller à la santé et à la sécurité des skieurs sur les pistes qui lui ont été assignées pour la journée. La plupart des patrouilleurs sont des bénévoles qui, en échange de leur temps, reçoivent une foule d’avantages financiers, variables d’une station à l’autre, à commencer par l’accès gratuit aux pistes.

À Mont-Tremblant, par exemple, ils ont notamment droit à un laissez-passer de saison valable en tout temps, à deux mises au point de leur équipement, ainsi qu’au dîner les jours de patrouille. À la troisième saison, le conjoint ou la conjointe du patrouilleur obtient son propre laissez-passer, et à la quatrième, l’abonnement devient familial. Pas mal !

Ces avantages viennent toutefois avec des obligations. Vous devez fournir un minimum de jours de patrouille bénévole selon un calendrier préétabli — à Tremblant, c’est 18 jours, choisis parmi une soixantaine de possibilités. Il vous faudra être présent peu importe la météo et, en fonction de votre quart de patrouille, skier dès l’ouverture des pistes ou jusqu’à leur fermeture.

Côté qualification, pas besoin d’être Jean-Luc Brassard. Un niveau intermédiaire de ski ou de planche à neige suffit. Cela signifie grosso modo que vous devez être capable de descendre toutes les pistes de la montagne à votre rythme, mais sans tomber.

Oh, et évidemment, vous devez être à l’aise à l’idée d’intervenir dans des situations de vie ou de mort ! L’an dernier, les patrouilleurs ont réanimé cinq personnes ayant subi un arrêt cardiaque dans les stations du Québec, souligne Philippe Rivest, coordonnateur à l’Institut national de secourisme du Québec, un organisme qui forme près de 1 000 patrouilleurs dans la province chaque année.

À lire aussi Anges des avalanches

Comment devenir patrouilleur

Ça vous intéresse toujours ? Si oui, vous devez vous y prendre bien avant le début de la saison pour postuler. Les stations commencent le recrutement de leur équipe de patrouilleurs avant même la fin de l’été, et les volontaires sont nombreux. « Il y a des listes d’attente pour certaines montagnes », dit Philippe Rivest, qui a lui-même plus de 40 années de patrouille dans le corps.

La première étape consiste à communiquer avec le centre de ski où vous souhaitez patrouiller pour connaître les exigences ainsi que les avantages offerts, afin de vous assurer que cela vous convient.

Vous devrez ensuite obtenir un certificat de patrouilleur en suivant une formation d’un organisme accrédité, tels l’Institut national de secourisme du Québec ou la Patrouille canadienne de ski. Les inscriptions ont déjà commencé, et c’est « premier arrivé, premier servi », avertit Philippe Rivest. Ne tardez pas trop ! Sachez toutefois que certains centres de ski ont une entente avec un organisme en particulier, alors informez-vous auprès de la station avant de vous inscrire à l’un ou l’autre.

La formation dure une soixantaine d’heures et se déroule les fins de semaine d’automne. Elle est accessible à toutes les personnes de 16 ans et plus, mais la plupart des stations exigent que leurs patrouilleurs aient au minimum 18 ans.

À lire aussi Cinq centres de ski de fond à découvrir

Notez qu’il s’agit d’une formation payante. Le coût est de 369 dollars à l’Institut national de secourisme du Québec et de 275 dollars à la Patrouille canadienne de ski, taxes incluses dans les deux cas. Plusieurs stations remboursent toutefois cette dépense à leurs patrouilleurs une fois la saison terminée, précise Philippe Rivest. « C’est pour s’assurer qu’ils respecteront leur engagement. »

Quand vous aurez le certificat en main, vous devrez faire un test de glisse à votre station pour démontrer que votre niveau de ski est adéquat, puis suivre une autre formation, donnée cette fois par l’équipe de patrouille de la montagne. Ensuite, la saison de ski gratuite pourra enfin commencer !

Si vous aimez votre expérience et que vous souhaitez continuer la patrouille, vous devrez faire une recertification chaque année auprès d’un organisme de formation, dit Philippe Rivest. Cette dernière est moins longue — une vingtaine d’heures — et, une fois de plus, les frais sont souvent remboursés par votre station.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇