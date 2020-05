Comment trouver le MEILLEUR forfait cellulaire

Tous les samedis, L’actualité vous propose une astuce concrète et simple à appliquer pour vous aider à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir tous nos conseils.

Acheter un forfait de téléphonie mobile est désagréable. Mais le pire, c’est de le magasiner.

Que ce soit en boutique ou en ligne, comparer les forfaits et les promotions s’avère long et fastidieux, puisque chaque compagnie propose des offres légèrement différentes. Et à la fin de cette corvée, la différence ne semble être que de quelques dollars. Cela en vaut-il vraiment la peine ?

Oh que oui ! D’autant plus que le site web québécois PlanHub fait désormais le gros du travail à votre place, gratuitement.

La plateforme de PlanHub épluche pour vous les 47 842 forfaits offerts par 13 opérateurs canadiens. Il suffit de sélectionner les minutes et données dont vous avez besoin, d’indiquer s’il vous faut un nouvel appareil et si oui, lequel — notez qu’il est plus avantageux à long terme d’acheter un téléphone indépendamment du forfait —, puis d’appuyer sur « rechercher ».

Vous verrez alors apparaître toutes les offres qui correspondent à vos besoins, en ordre croissant de prix. Si vous désirez des options particulières, tels les interurbains illimités au pays, il suffit d’appuyer sur le symbole « plus » dans le coin supérieur droit de la page de résultats pour voir les choix apparaître.

L’une des forces de PlanHub, c’est qu’il n’y a pas de frais cachés. Le coût d’activation est pris en compte, tout comme celui de l’appareil, et plutôt que de présenter uniquement le prix mensuel, le site affiche la somme totale que vous paierez sur deux ans. C’est là qu’on réalise que quelques dollars de moins par mois peuvent rapidement se transformer en une belle économie.

Dans le cas d’une recherche pour un forfait avec appels illimités et 2 Go de données, la différence était de plus de 200 dollars sur deux ans entre la meilleure et la pire offre. Et ce, pour le même forfait !

Pour acheter une offre, il suffit de taper sur le lien affiché dans les résultats. Vous serez redirigé sur le site du fournisseur, qui versera une commission à PlanHub si vous complétez l’achat. C’est ainsi que l’entreprise peut vous offrir son service gratuitement.

Remarquez que les prix changement régulièrement dans le milieu des télécommunications. C’est pourquoi le site propose également un système d’alerte, qui vous prévient lorsqu’une offre avantageuse correspondant à vos besoins arrive sur le marché.

Et il ne s’agit que de l’une des nombreuses fonctionnalités de PlanHub, qui permet aussi de comparer le prix des fournisseurs internet et, bientôt, les forfaits de télévision. Le développement de l’entreprise risque d’ailleurs de s’accélérer, puisque ses deux cofondateurs ont récolté 100 000 dollars lors de leur passage récent à l’émission Dans l’oeil du dragon.

Seul bémol : certains petits fournisseurs, que ce soit pour la téléphonie mobile ou internet, ne sont pas encore inclus dans le comparateur de PlanHub. Cela signifie que vous pourriez trouver un meilleur prix ailleurs… à condition de vous taper la corvée du magasinage.

