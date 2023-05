Comment trouver le prix de vente d’une maison

La totale

Si votre objectif est de trouver des immeubles vendus récemment qui sont comparables à celui sur lequel vous vous apprêtez à faire une offre d’achat — établir des « comparables », dans le jargon —, l’idéal est de vous tourner vers la base de données immobilières JLR.

Cet outil est beaucoup plus complet que celui du Journal de Montréal et beaucoup plus convivial que le Registre foncier du Québec. Mais il est aussi plus cher : consulter les informations pour une résidence vous coûtera 20 $ plus taxes.

Pour l’utiliser, commencez par ouvrir un compte « À la carte », dont l’accès est gratuit. Ici aussi, mieux vaut se servir d’un ordinateur, car la plateforme de JLR est difficile à consulter sur mobile.

Une fois connecté à votre compte, vous arriverez sur votre « tableau de bord ». Dans les onglets à gauche, sélectionnez « Profil d’une propriété » (étape 1). Entrez l’adresse dans le champ en question, plus cliquez sur « rechercher » (étape 2).

Dans la liste des résidences qui apparaîtra alors, choisissez celle qui vous intéresse en cliquant sur l’adresse en gris. Une fenêtre contextuelle indiquera que la consultation coûte 20 $. Cliquez sur « Je confirme », puis entrez vos informations de paiement.

À la suite de la transaction, vous obtiendrez une fiche de propriété détaillée, incluant la description du lot, l’historique des transactions notariées — les mêmes que celles présentes dans le Registre foncier — et l’évolution de l’évaluation municipale au fil du temps, entre autres informations.

Pour avoir une idée des transactions passées pour des immeubles semblables à celui que vous cherchez, sélectionnez l’onglet « Générateur de comparables » au-dessus de la fiche (étape 3). Vous verrez alors apparaître les transactions récentes pour des propriétés qui, selon JLR, sont comparables.

Les premiers résultats à sortir sont toutefois à prendre avec un grain de sel. Dans mon essai, JLR comparait un deux logements avec des trois logements, ainsi qu’avec des immeubles dont l’aire habitable n’était vraiment pas semblable.

Vous pouvez cependant préciser les critères pour raffiner votre recherche (étape 1), ou encore décocher les immeubles qui ne correspondent pas à celui que vous cherchez, puis cliquer sur « Actualiser la carte » (étape 2). Les statistiques dans le haut de la page se mettront à jour automatiquement pour inclure les prix de vente maximum et minimum, ainsi que la moyenne observée au cours de la période choisie. Tout cela vous aidera à établir la valeur approximative de votre résidence ou de celle que vous souhaitez acheter.