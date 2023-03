Comment vendre vos cartes-cadeaux

Des cartes-cadeaux dorment dans le fond de votre tiroir et vous savez que vous ne les utiliserez jamais ? Vendez-les ! Plusieurs options s’offrent à vous pour récupérer leur valeur, du moins en partie.

Comme l’a déjà expliqué mon collègue Marc-André, le pouvoir d’achat de vos cartes-cadeaux diminue avec le temps à cause de l’inflation : le repas au restaurant que vous auriez pu payer entièrement avec la carte-cadeau de 50 $ que vous avez reçue il y a quelques années vous coûtera sans doute plus cher aujourd’hui.

Une solution consiste à vendre ces cartes pendant qu’elles valent encore quelque chose. Visitez des sites spécialisés canadiens comme CardSwap et GiftCash, qui achètent des cartes-cadeaux pour ensuite les revendre sur leur plateforme, ou tentez votre chance sur un site de revente entre particuliers. Et mieux vaut considérer toutes vos options, parce que le prix offert pour vos cartes peut varier passablement d’une plateforme à une autre.

C’est ce que j’ai fait avec ma carte Apple de 50 $. En acceptant la meilleure offre, j’ai obtenu 80 % de sa valeur, soit 40 $, que je peux maintenant utiliser pour me procurer autre chose qu’un ordinateur portable, une montre connectée ou un autre truc de la marque à la pomme. Dommage d’avoir perdu une partie de sa valeur, mais c’est tout de même mieux que de la laisser traîner dans mon portefeuille.

Obtenez des offres

CardSwap et GiftCash fonctionnent essentiellement de la même façon. Vous vous rendez dans la section « vendre » de leur site Web (en anglais seulement), puis vous n’avez qu’à entrer le nom de l’entreprise associée à votre carte-cadeau (physique ou virtuelle) et le solde restant. Chaque plateforme vous fait instantanément une offre, que vous avez le choix d’accepter ou de refuser, sans obligation.

Cela ne fonctionne pas pour toutes les cartes cependant. Les deux sites honorent celles de la plupart des grandes enseignes (Costco, IKEA, Old Navy, etc.), mais pas celles de plusieurs détaillants québécois bien connus (Renaud-Bray, St-Hubert et BMR, entre autres). Le solde doit aussi généralement être d’au moins 25 $, parfois plus. Par exemple, GiftCash accepte les cartes Air Canada seulement si elles valent encore au minimum 200 $.

Il faut également savoir que la somme offerte (de 60 % à 93 % du solde) peut varier d’une carte à une autre selon l’enseigne, mais aussi d’un site à un autre. CardSwap m’a offert 36,50 $ pour ma carte Apple de 50 $, tandis que GiftCash m’a proposé 40 $. Et j’aurais fait plus d’argent avec une carte Esso du même montant : précisément 44 $ chez CardSwap et 45 $ chez GiftCash. « La somme offerte varie dans le temps selon le marché et la demande », m’a expliqué par écrit une représentante de GiftCash.

Si les offres des sites spécialisés vous semblent peu généreuses (ou que vous avez une carte d’une entreprise québécoise qui n’est pas acceptée), vous pouvez essayer de vendre votre carte-cadeau vous-même sur Kijiji, eBay ou Marketplace. C’est ce que j’ai tenté de faire, sans succès. En l’espace d’une semaine, je n’ai reçu aucune offre pour ma carte affichée sur Marketplace à 45 $, puis à 40 $. Dommage.

S’armer de patience

Les offres de CardSwap et GiftCash apparaissent instantanément quand vous entrez les informations de votre carte, mais on ne peut pas en dire autant des paiements. Si vous acceptez une offre de CardSwap, vous devez envoyer votre carte-cadeau par la poste avec l’étiquette de livraison prépayée qu’on vous fournit. Le site poste ensuite un chèque dans les deux jours ouvrables suivant la réception de votre carte, après avoir vérifié sa validité. En incluant les délais postaux, vous pouvez donc vous attendre à toucher votre argent en 10 à 15 jours.

Sur GiftCash, le paiement peut se faire par virement Interac ou en cryptomonnaies (Bitcoin ou Ethereum, par exemple). Si vous choisissez cette seconde option, des frais variables selon le moment de la transaction vous seront imposés. La vérification de la validité de la carte se fait à distance, sans envoi postal. GiftCash récupère ensuite le solde restant et procède au paiement dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables pour les cartes de détaillants canadiens et de 10 à 15 jours ouvrables pour celles de détaillants américains, selon le site de l’entreprise.

Après avoir accepté l’offre de 40 $ de GiftCash et reçu un courriel de confirmation, j’ai donc attendu qu’un virement Interac apparaisse dans ma boîte courriel. L’argent a finalement abouti dans mon compte bancaire en trois jours ouvrables seulement. Pour l’anecdote, la question de sécurité me permettant d’accepter le virement Interac fait par GiftCash (« Quelle est la couleur du ciel ? ») est précisément celle que mon institution financière me recommande de ne JAMAIS inscrire quand j’envoie de l’argent, pour éviter qu’un inconnu puisse l’encaisser.

Heureusement, le courriel est parvenu à la bonne adresse (la mienne) et j’ai empoché mon argent avec plaisir.

