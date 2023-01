Comprendre les REER, une fois pour toutes

J’ai un aveu à vous faire : les REER m’emmerdent.

Or, comme je suis du genre à manger ce que j’aime le moins dans mon assiette en premier afin de garder le meilleur pour la fin — et que j’ai la même approche avec mes finances personnelles —, j’ai décidé de comprendre le comment du pourquoi des REER il y a longtemps.

Grâce à cet effort momentané, mes cotisations sont désormais sur le pilote automatique et je peux me concentrer sur les choses que j’aime faire avec l’argent qu’il me reste, comme aller au restaurant. Bref, je n’ai plus à penser aux REER — sauf maintenant que j’écris ce guide.

Je l’ai conçu pour rendre le b.a.-ba des REER le plus digeste possible (en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, combien investir, etc.) afin que, comme moi, vous n’ayez plus à vous en préoccuper. Ce ne sera pas assez pour impressionner votre cousin comptable agréé, mais suffisant pour comprendre les recommandations de votre conseiller financier.

Surtout, ce guide vous permettra d’éviter des erreurs coûteuses et vous aidera à utiliser cet outil d’épargne pour avoir davantage d’argent à consacrer aux choses qui vous intéressent réellement.