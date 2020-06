Compte de banque cherche propriétaire

Tous les samedis, L’actualité vous propose une astuce concrète et simple à appliquer pour vous aider à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir tous nos conseils.

Chaque année, le 31 décembre, pendant que le reste du monde célèbre l’arrivée d’une nouvelle année, les banques et les sociétés de fiducie sous réglementation fédérale procèdent à une étrange tradition : elles transfèrent à la Banque du Canada tous les comptes inactifs depuis 10 ans et dont les propriétaires sont introuvables.

Au fil des ans, la Banque du Canada a ainsi accumulé plus de 2,1 millions de « soldes non réclamés », qui renferment collectivement la coquette somme de 888 millions de dollars. Le devoir de la banque centrale est de conserver cet argent jusqu’à ce que les propriétaires ou leur succession se manifestent.

La Banque du Canada accorde un délai de 30 ans pour réclamer un solde de moins de 1 000 $ — ce qui représente près de 93 % des comptes en sa possession —, et de 100 ans pour toute somme supérieure. Après quoi, l’argent est transféré dans les coffres du gouvernement fédéral, qui peut l’utiliser comme bon lui semble.

Pour aider les particuliers à retrouver les fonds qui leur appartiennent, la Banque du Canada a mis en ligne un outil pour explorer le registre des soldes non réclamés. Il suffit d’y taper le nom complet du titulaire du solde pour voir apparaître les résultats.

Gérard St-Germain, dont la dernière adresse connue est à Sorel, a 69,36 $ qui l’attendent. Denis Gagnon, d’Anjou, 1 525,55 $. Michelle Carbonneau, de Candiac, 115,67 $. Thérèse Grandmont, de Sarnia en Ontario, 13 589,30 $.

Grandmont, c’est le nom de mon patron. Je lui ai écrit pour savoir s’il n’aurait pas par hasard une grande tante de ce nom, en rêvant déjà à la bonne bouteille de scotch que me vaudrait une telle trouvaille. « Pas que je sache », a-t-il répondu.

D’autres personnes sont visiblement plus chanceuses que mon patron et moi. En 2019, la Banque du Canada a versé près de 8,5 millions de dollars à des possesseurs de soldes non réclamés.