De la main-d’œuvre gratuite pour démonter votre terrasse

Vous n’en pouvez plus de voir ce module de jeu pour enfants encombrer votre terrain ? Ou vous n’avez pas le courage de démonter cette terrasse de bois dont vous ne voulez plus ? Donnez-les ! Vous pourrez ainsi obtenir de la main-d’œuvre gratuite… et faire des heureux au passage.

J’en ai fait l’expérience ce printemps avec l’imposant kiosque de bois (communément appelé « gazebo ») dans ma cour arrière, que les anciens propriétaires avaient fait construire sur mesure. Une belle structure en bon état, mais qui servait très peu depuis quelques années. Ma conjointe et moi avons décidé de nous en défaire pour faire place à une piscine qui plairait à toute la famille. Mais comment procéder simplement ?

J’étais peu motivé à le démonter et déprimé en pensant à tout ce bois qui finirait à l’écocentre. J’ai donc publié une annonce intitulée « Gazebo à donner » sur Marketplace (de Facebook), en espérant trouver des bricoleurs prêts à le démanteler et à lui donner une seconde vie.

Parmi les 10 demandes (toutes pertinentes) reçues en moins de 24 heures, j’ai accepté celle de Marilou Martinez, qui a acheté une maison à Montréal-Nord avec sa conjointe, Laurence Garand, il y a un an et qui la rénove en bonne partie avec des matériaux obtenus gratuitement ou à bas prix. Elle a été la première à me poser une question pratique (« c’est à démonter pour quand ? »), j’ai donc engagé la discussion. « Votre gazebo sera parfait dans notre cour », m’a-t-elle dit. Marché conclu.

Il leur aura fallu environ quatre jours de travail pour venir à bout de mon mastodonte de bois. L’arrangement s’est avéré gagnant-gagnant : Marilou et Laurence sont reparties avec des matériaux gratuits, et elles m’ont laissé une cour prête à faire le bonheur de mes futurs petits baigneurs. Tout ce que l’opération m’a coûté, c’est un cornet de crème glacée offert à Laurence à la fin d’une longue journée de labeur.

Comment trouver preneur

Si vous souhaitez donner des objets ou des matériaux en échange de main-d’œuvre, ce ne sont pas les options qui manquent. En plus de Marketplace, vous pouvez vous tourner vers d’autres plateformes de petites annonces, comme Kijiji ou Craigslist, ou encore publier votre annonce sur des pages Facebook de dons et d’échanges — comme les groupes « Veux-tu ça toi ? » ou « As-tu ça toi ? » de votre région (à Montréal l’un d’eux compte plus de 66 000 membres, dans la Capitale-Nationale, près de 16 000).

Vous n’avez qu’à publier une annonce avec des photos de votre offrande, mettre le prix à 0 $ et ajouter une description indiquant que les personnes intéressées doivent s’occuper du démontage et du transport.

Sur Marketplace, vous verrez qu’on trouve de tout dans la section « articles gratuits » : des planchers de terrasse, des piscines hors terre, des baignoires d’hydromassage, des maisonnettes pour enfants, des cèdres matures à déterrer, des foyers extérieurs, du pavé uni et j’en passe. Vous devez bien sûr garder en tête qu’un objet en très mauvais état n’intéressera sans doute personne, même s’il est gratuit. Mais dans le doute, vous ne perdez rien à tenter votre chance.

Kijiji aussi a une section « objets gratuits » qui regroupe des articles variés. Le porte-parole de l’entreprise, Kent Sikstrom, précise cependant que les annonces pour des objets gratuits représentent actuellement moins de 1 % de toutes les annonces publiées sur sa plateforme, et que leur nombre a diminué de 50 % au cours des deux dernières années. Peut-être parce que les utilisateurs sont moins enclins à donner des choses en raison de la hausse du coût de la vie, qu’ils préfèrent les vendre, suppose-t-il. Ou peut-être choisissent-ils de les réutiliser ou de les recycler.

Du temps qui vaut de l’or

Si, à l’inverse, vous êtes vous-même à la recherche d’objets gratuits, vous pouvez fouiller aux mêmes endroits. Vous devez cependant lire attentivement les annonces avant de vous emballer : certains utilisateurs écrivent dans le titre de leur annonce que leur article est gratuit, mais inscrivent un prix ou demandent de faire une offre dans la description. Kijiji souligne que cette pratique va à l’encontre de ses règles d’affichage. « Kijiji supprimera donc les annonces délibérément trompeuses ou qui ne contiennent pas suffisamment d’informations et sont susceptibles de créer une confusion inutile », affirme Kent Sikstrom.

Avant mon kiosque, Laurence et Marilou ont notamment récupéré un plancher de bois franc (gratuit) et des armoires de cuisine (vendues 1 000 dollars, une fraction de leur valeur), qu’elles vont installer chez elles. La clé, disent-elles, est de scruter les annonces pour des articles gratuits (elles regardent surtout sur Marketplace, parfois sur Kijiji) et de réagir rapidement quand quelque chose nous intéresse. Un objet gratuit en bon état peut disparaître en quelques heures à peine, raconte Marilou.

« Avec la hausse des prix, si on voulait une maison à Montréal, on n’avait pas d’autre choix que de la rénover nous-mêmes et de trouver des matériaux gratuits ou à bas prix », explique-t-elle. Pour en profiter, il faut simplement avoir du temps et aimer travailler de ses mains, ajoute Laurence. Elles n’avaient aucune expérience en rénovation de maison lorsqu’elles ont commencé leur chasse au trésor.

Si tout se déroule comme prévu, mon ancien kiosque sera érigé dans leur cour au plus tard à l’automne, quelques semaines après l’installation de ma piscine. Marilou et Laurence m’ont promis une photo une fois l’assemblage terminé, et je leur ai offert une saucette en échange.

