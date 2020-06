Débarrassez-vous des abonnements fantômes 

Tous les samedis, L’actualité vous propose une astuce concrète et simple à appliquer pour vous aider à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir tous nos conseils.

Je me souviens encore de ma surprise en voyant le montant sur mon relevé de carte de crédit : 25 dollars pour LinkedIn Premium. « Je suis abonné à ça ?!? » La surprise s’est transformée en choc lorsque je me suis rendu compte que je payais ce montant chaque mois depuis un an.

Ce devait sûrement être une erreur ! Mais en cherchant, je me suis rappelé avoir activé un essai gratuit pour les besoins d’un reportage. J’ai oublié de l’annuler, si bien que ce qui devait être gratuit s’est transformé en une facture de 300 dollars.

Cette histoire remonte à 2010. Depuis, les formules d’abonnements se sont multipliées, que ce soit pour des plateformes de diffusion en continu, des logiciels, des jeux vidéos, des infolettres, et même des boîtes mensuelles de gâteries pour chat.

Oublier un abonnement à un produit physique est difficile, mais il en va autrement pour les produits numériques, qui peuvent facilement siphonner votre compte de banque de plusieurs centaines de dollars par année. Si vous n’êtes pas du genre à scruter vos relevés de crédit à la loupe, voici trois astuces pour trouver les abonnements fantômes et, surtout, les éliminer.

Butter

Butter est un service gratuit créé par une filiale de la banque RBC pour aider les gens, quelle que soit leur institution financière, à suivre leurs abonnements.

Il suffit de connecter vos cartes de crédit et vos comptes de banque à Butter — disponible sur le Web, sur Android et sur iOS — pour que celui-ci détecte automatiquement tous vos abonnements, accompagné de leur coût mensuel ou annuel. Vous n’avez plus qu’à parcourir la liste pour découvrir les abonnements que vous n’utilisez plus.

Pour le moment, la tâche de contacter les entreprises desquelles vous souhaitez vous désabonner vous revient. Butter compte le faire à votre place dans le futur, moyennant 10 dollars par désabonnement. C’est un prix raisonnable sachant que certaines entreprises font tout en leur possible pour complexifier cette tâche. J’ai déjà passé 45 minutes au téléphone pour mettre fin à un service pour lequel l’abonnement en ligne n’avait pourtant nécessité que quelques minutes…

Pour ceux qui sont mal à l’aise à l’idée de partager leurs informations bancaires avec une tierce partie, Butter permet d’ajouter les abonnements manuellement. Cela nécessite toutefois de trouver vous-même les abonnements fantômes en parcourant vos relevés de carte de crédit de la dernière année.

Jouer dans les paramètres

Si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez rapidement voir et supprimer l’ensemble des abonnements que vous avez activés avec une application mobile.

Sur Android, ouvrez le Play Store, puis touchez le menu en forme de hamburger dans le coin en haut à gauche. Tapez ensuite sur l’onglet « Abonnements » pour faire apparaître la liste de vos paiements récurrents. Sélectionnez celui que vous voulez éliminer, défilez vers le bas, et vous verrez l’option « Annuler l’abonnement ». Ce n’est pas clair ? Vous trouverez des instructions plus détaillées ici.

Sur iOS, ouvrez l’application Réglages, puis tapez sur votre nom qui est en haut à gauche. Puis sur l’onglet « Abonnements ». Si celui-ci n’apparaît pas, sélectionnez plutôt l’onglet « iTunes Store et App Store », et tapez sur « Identifiant Apple : [votre courriel] » qui apparaît en bleu. Entrez votre mot de passe, faites défiler l’écran jusqu’à « Abonnements ». Une fois la section « Abonnements » ouverte, il suffit de sélectionner l’abonnement indésirable, puis de taper sur « Annuler l’abonnement ». Confus ? Voici des instructions plus détaillées.

Un remboursement SVP

Parfois, on découvre l’existence d’un abonnement lorsqu’un reçu numérique apparaît dans sa boîte courriel. Contactez l’entreprise sur-le-champ pour vous désabonner… et demander gentiment un remboursement.

Cette astuce a fonctionné à plus d’une reprise pour moi, mais il ne faut pas tarder avant d’effectuer la demande de remboursement. Un peu comme pour un achat fait dans un commerce, plusieurs entreprises refusent de rembourser les clients après un certain nombre de jours.

