Déménagement : des frais déductibles d’impôt

Déménager peut coûter des milliers de dollars, surtout quand on change de ville. Que diriez-vous de pouvoir déduire cette somme de vos impôts ?

Si vous déménagez parce que vous venez de changer de poste et que votre nouvelle résidence vous rapproche d’au moins 40 km de votre lieu de travail, vous avez gagné le gros lot. Vous pourrez déduire de nombreuses dépenses de votre revenu sur votre prochaine déclaration fiscale : déménageurs, nuitées à l’hôtel, frais liés à la vente ou à l’achat d’une maison, comme la commission versée au courtier immobilier et les frais de notaire, etc. Sans oublier la pizza !

Comme ces frais sont déductibles à 100 %, cela peut générer de belles économies d’impôt. Sur un revenu annuel de 90 000 $ par exemple, un déménagement de 20 000 $ ramène votre revenu imposable à 70 000 $. Avec le taux d’imposition marginal de 2023 qui est de 36,12 %, votre économie d’impôt sera de 7 224 $. Pas mal !

Attention cependant, ces dépenses doivent être déduites du salaire obtenu dans le nouveau poste. Le fisc est souple, heureusement. Si vous déménagez au début de décembre et que les dépenses engagées dépassent le montant de ce mois de salaire, pas de problème : vous pourrez reporter le reste de la déduction à l’année suivante. « À la condition toutefois d’être demeuré avec le même employeur », précise André Boulais, comptable professionnel agréé (CPA) à la tête de Boulais CPA inc.

Pourquoi l’État est-il si généreux ? Pour ne pas freiner le développement de carrière des gens — puisque le fisc s’attend à finir par être gagnant quand quelqu’un évolue professionnellement ou poursuit des études supérieures.

Comment se qualifier ?

Pour savoir si vous êtes admissible, « la distance d’au moins 40 km est la première chose à vérifier et il faut que ce soit par le plus court chemin du réseau routier », explique André Boulais.

Que vous soyez salarié, entrepreneur, travailleur autonome ou étudiant à temps plein au niveau postsecondaire, vous pouvez obtenir la déduction si vous remplissez les critères. Pour les salariés, il peut s’agir d’une promotion dans la même entreprise, d’une mutation vers une autre ville ou de l’obtention d’un poste auprès d’un autre employeur. Si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome et que vous changez de lieu d’affaires pour vous rapprocher de vos clients, vous vous qualifiez également.

« Si vous déménagez à l’étranger temporairement pour poursuivre vos études, comme on le voit souvent en médecine notamment, vous pouvez également déduire vos frais », ajoute le CPA, aussi chargé de cours en fiscalité à l’ESG UQAM et auteur du livre Réduisez vos impôts. Les frais de déménagement sont alors déductibles du montant de la bourse d’études, de perfectionnement ou de la subvention de recherche, mais pas des revenus d’un emploi d’étudiant dans un café, par exemple.

Les frais de déménagement à l’extérieur du Canada peuvent aussi être déductibles pour un employé, par exemple s’il accepte de relever un défi particulier dans l’entreprise pour une période donnée et qu’il garde sa résidence secondaire au Canada.

Si vous n’êtes pas certain que votre situation correspond à toutes les conditions de Revenu Québec et Revenu Canada, consultez un comptable ou un fiscaliste.

Quelles sont les dépenses admissibles ?

En tant que locataire, si vous devez résilier votre bail et que cela entraîne une somme à payer, elle sera considérée comme une dépense déductible. Pour les propriétaires, plusieurs frais liés à la vente de l’ancienne résidence et à l’achat de la nouvelle sont admissibles : la publicité, les honoraires d’un notaire ou d’un avocat, la commission versée à un courtier immobilier, la pénalité pour l’acquittement d’une hypothèque avant échéance, les droits de mutation immobilière, etc. Cela peut représenter des milliers de dollars de déductions d’impôt !



Qu’arrive-t-il si vous ne réussissez pas à vendre votre ancienne résidence avant de déménager dans votre nouvelle ? Vous pourrez aussi déduire certains frais liés à cette ancienne propriété pendant la période où elle est vacante, comme les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers, les primes d’assurance et les coûts du chauffage. « Par contre, vous devrez montrer que vous avez fait des efforts pour la vendre et le montant maximal que vous pourrez déduire pour ces dépenses est 5 000 $ », précise André Boulais.

Presque toutes les dépenses relatives au déménagement lui-même peuvent être déduites : déménageurs, camion, matériel pour emballer vos biens, entreposage temporaire, assurances pour vos biens lors du déménagement, etc.

Lorsque vous prenez la route pour déménager, vos frais de déplacement peuvent aussi être déduits, tout comme des frais de subsistance temporaire, que ce soit près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle. « Par exemple, si vous arrivez dans votre nouvelle ville et que vous ne pouvez pas emménager tout de suite dans votre nouvelle résidence, vos frais pour loger votre famille à l’hôtel sont déductibles d’impôt pour un maximum de 15 jours », illustre Josée Cabral, spécialiste de l’impôt supérieure chez H&R Block. C’est la même chose pour les repas.

Certaines dépenses ne sont toutefois pas admissibles, comme les travaux pour améliorer votre résidence dans le but de la vendre, les frais de déplacement avant le déménagement pour chercher une nouvelle demeure, ou encore le coût de réacheminement du courrier par Postes Canada.

Lorsque votre employeur paie une partie de votre déménagement

Certains employeurs assument les frais liés au déménagement, en partie ou en totalité. « Il est très important de déclarer ce que l’employeur a payé, parce que seulement ce qu’il n’a pas payé peut être déduit », souligne Josée Cabral.

Si votre employeur alloue 5 000 $ pour un déménagement qui vous a coûté au total 15 000 $, vous devrez déclarer la somme de 5 000 $ dans vos revenus. Vous pourrez ensuite déduire de vos revenus la somme que vous avez payée de votre poche, soit environ 10 000 $ dans ce cas-ci.

Préparez-vous à montrer vos factures

Il n’y a pas de plafond aux frais de déménagement.

La somme peut donc être substantielle. « La facture peut rapidement monter à 20 000 $ ou même 30 000 $, par exemple si vous vendez votre maison au Saguenay et que vous en achetez une à Québec, remarque le CPA André Boulais. Ces dossiers sont donc presque toujours vérifiés par les autorités fiscales. Elles vont exiger qu’on leur envoie les factures liées à la demande. On le sait, donc avant d’appliquer cette déduction, on s’assure que vous vous qualifiez et que vous avez tous les documents en main. »

Pour les kilomètres parcourus et les repas, vous pouvez utiliser une méthode simplifiée. « Vous n’avez alors pas à fournir de factures », précise André Boulais. Pour l’année fiscale 2022, les gouvernements fédéral et provincial donnaient par exemple 23 $ par repas, par personne, jusqu’à un maximum de trois repas par jour.

Mais pour toutes les autres dépenses, il faudra des preuves. Et les factures doivent être lisibles ! « Plusieurs factures imprimées des commerces s’effacent après un an, alors que les autorités fiscales peuvent retourner six ans en arrière, ajoute Josée Cabral. Je conseille donc de prendre des photos des reçus. Parce que si certaines de vos factures sont illisibles, il est possible qu’elles soient rejetées par le gouvernement. Il serait dommage que vous perdiez des déductions pour cette raison. »

Pour terminer, la question que vous vous posez peut-être : si vous avez déménagé dans le passé et que vous vous rendez compte maintenant que les frais auraient été déductibles, pouvez-vous retourner en arrière ? « Tout à fait, affirme André Boulais. Mais vous pouvez remonter à trois ans seulement pour demander ces déductions. »

