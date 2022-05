Des cadeaux de votre banque

Besoin de consulter un avocat ? La Banque Nationale peut vous aider. Vous devez renouveler une prescription à l’étranger ? Appelez Desjardins. Victime d’un vol d’identité ? BMO est là pour la restaurer. Envie de voir un film au cinéma ? La Banque Scotia a prévu le coup.

La liste des services et avantages offerts par les banques et caisses pour fidéliser leur clientèle est étonnante. Mieux encore, ils ne coûtent absolument rien — à condition, dans certains cas, de posséder le bon type de compte.

Les mauvaises langues diront que ces services ne sont pas gratuits et que vous les payez par les frais facturés par votre institution financière. Ces personnes ont entièrement raison, et si cela vous choque, je vous conseille de déménager vos dollars vers une banque virtuelle, où la plupart des opérations et comptes sont sans frais.

À lire aussi Dites adieu à votre banque

Mais si vous êtes satisfait de votre banque et n’avez pas l’intention de la quitter, assurez-vous de profiter de tous les avantages auxquels vous êtes admissible. Pour vous aider à les connaître, voici une liste détaillée de ce qui est offert par les principales institutions financières présentes au Québec, et les conditions pour en bénéficier.

Cette liste se concentre sur les avantages qui viennent avec les comptes chèques, ceux-ci étant souvent moins publicisés que ceux associés aux cartes de crédit ou aux assurances. De manière générale, il vaut toujours la peine de s’informer auprès de son institution financière afin de tirer le maximum de tous les produits financiers que l’on détient — et paie.

Sachez aussi que plusieurs banques donnent des primes en argent ou des gadgets technos aux nouveaux clients qui ouvrent un compte chez elles. Comme ces promotions ne s’adressent pas aux clients existants, elles ne figurent pas dans la liste ci-dessous.

Banque de Montréal

Chez BMO, le principal avantage est un accès à EnGarde, un service de protection d’identité de l’entreprise Sigma Loyalty Group.

EnGarde surveille votre dossier de crédit et scrute le Web ainsi que le Web profond pour vérifier si vos données personnelles y sont compromises. En cas de vol d’identité, des experts vous accompagneront dans les différentes étapes à suivre pour déclarer le crime aux autorités et restaurer votre identité.

L’accès à EnGarde est réservé aux clients de BMO qui détiennent un compte Performance ou Privilège.

Pour les amateurs de points, notez que le compte Air Miles de BMO permet d’accumuler, comme son nom l’indique, des Air Miles lorsque vous utilisez votre carte de débit. Ce compte ne bénéficie toutefois pas du service EnGarde.

Banque Laurentienne

Aucun avantage.

Banque Nationale

La Banque Nationale du Canada est la grande banque qui propose le plus d’avantages différents. Ceux-ci sont toutefois réservés à des groupes particuliers.

La plateforme de télémédecine Dialogue, qui permet de consulter un médecin, une infirmière ou un autre spécialiste de la santé en tout temps, est ainsi offerte exclusivement aux médecins, dentistes, vétérinaires, ingénieurs, avocats, comptables, notaires, actuaires, CFA (analystes financiers agréés), architectes, et aux étudiants de ces domaines respectifs, qui se sont prévalus des services bancaires réservés à leur profession par Banque Nationale.

La banque propose également un service d’assistance juridique, qui permet de parler à un avocat aussi souvent et aussi longtemps que vous le désirez. L’accès est restreint aux mêmes professions que Dialogue, avec l’ajout des professionnels de la santé, des affaires, de l’enseignement et, encore une fois, des étudiants de ces secteurs.

Les clients qui détiennent un compte Le Total bénéficient eux aussi du service d’assistance juridique, lequel est bonifié par une assistance successorale. Celle-ci donne accès à des notaires pour répondre aux différentes questions, ainsi qu’à une plateforme en ligne pour rédiger soi-même son testament ou son mandat d’inaptitude. Il faut toutefois payer pour faire notarier ces documents.

Un programme pour les nouveaux arrivants est réservé, bien entendu, aux personnes récemment immigrées au Canada. Il permet d’obtenir des conseils pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne, à l’habitation, au travail, à la santé, à la loi et à l’immigration, entre autres.

Banque Royale du Canada

Les avantages de RBC se limitent à des programmes de récompenses.

Il y a le Programme valeur, qui permet d’accumuler des points lorsque vous utilisez votre carte de débit. Ces points peuvent ensuite être échangés contre diverses récompenses, telles des cartes-cadeaux.

Il est également possible de lier votre compte RBC au programme de récompenses Pétro-Points de Pétro-Canada. Cela procure un rabais instantané de 3 cents le litre lorsque vous payez avec votre carte de débit, tout en accumulant des Pétro-Points et des points pour le programme de récompenses de RBC.

Banque Scotia

À la Banque Scotia, les détenteurs d’un compte chèques Essentiel, Ultime, Plan Privilèges bancaires Étudiants ou Programme d’épargne Horizon Jeunesse peuvent lier leur carte de débit à Scène+, un programme de récompenses cogéré par la Banque Scotia et Cineplex.

Les points peuvent être échangés contre des billets de cinéma, évidemment, mais aussi servir pour des voyages, des cartes-cadeaux et des repas dans les commerces participants.

CIBC

CIBC a aussi décidé de s’allier à des programmes de récompenses déjà existants. Tous les titulaires de comptes chèques peuvent ainsi lier leur carte de débit à Paymi, un programme de remises en argent. Lors d’un achat dans un commerce participant, une remise supplémentaire est accordée.

Vous pouvez également associer votre carte de débit au programme de récompenses d’Ultramar Journie, afin d’obtenir un rabais de 3 cents sur l’essence, en plus d’accumuler des points Journie.

Les clients jeunesse (de 14 à 19 ans) ainsi que les étudiants d’un établissement postsecondaire ont droit de leur côté à une adhésion gratuite à SPC+, un programme qui offre des rabais dans plusieurs grandes chaînes et dont le coût d’abonnement est normalement de 10 dollars par année.

Desjardins

La grande qualité des avantages de Desjardins, c’est qu’ils ne s’accompagnent pas d’un astérisque ; ils sont offerts à tous les membres, sans égard au type de compte qu’ils possèdent ou à leur profession. Desjardins est aussi, avec la Banque Nationale, l’institution financière la plus généreuse en ce qui a trait à la diversité des services.

Le premier avantage vous fera peut-être sourciller : le service de protection, qui propose un accompagnement personnalisé en cas de vol d’identité. Cela inclut une assurance de 50 000 dollars pour rembourser certains frais payés au cours du processus de restauration de l’identité. « Si vous devez vous absenter du travail pour aller chercher des documents, vous serez couvert », dit le porte-parole Jean-Benoît Turcotti. Il est toutefois important de contacter Desjardins avant d’engager des dépenses afin de vérifier votre admissibilité.

Ce service de protection n’est évidemment pas étranger au vol massif de données survenu en 2019. Cela dit, comme il est également offert aux clients et membres qui se sont joints à Desjardins après le vol, nous pouvons le considérer comme un avantage.

Tous les membres de Desjardins sont aussi admissibles à un service d’assistance voyage 24 heures sur 24, partout dans le monde. Par exemple, si vous perdez vos médicaments d’ordonnance, l’assistance voyage vous aidera à obtenir une prescription dans le pays où vous vous trouvez.

« Il ne faut toutefois pas confondre ce service avec une assurance voyage », insiste Jean-Benoît Turcotti. Si des frais doivent être payés, c’est vous et vous seul qui les assumerez. Ainsi, si vous êtes gravement malade, le service d’assistance peut organiser un rapatriement d’urgence au pays. Vous devrez cependant acquitter la facture, et les frais « peuvent être plus élevés que le coût d’une maison ».

Le service d’assistance voyage permet également d’obtenir des conseils avant de partir, telles les précautions sanitaires et sécuritaires à prendre selon votre destination.

L’assistance succession, quant à elle, offre aux membres de Desjardins des conseils sur la planification de leur succession. Cela n’inclut toutefois pas la rédaction d’un testament ou d’un mandat d’inaptitude ; il faut consulter un notaire pour cela.

Fait intéressant, l’assistance succession propose un accompagnement personnalisé aux liquidateurs de succession. Des experts juridiques pourront les guider dans les diverses étapes de cette tâche souvent éreintante. « On ne fera pas le travail à votre place, mais on pourra répondre à vos questions », dit le porte-parole.

À lire aussi Le guide de survie du liquidateur

TD

Chez TD, les avantages non financiers se limitent à pouvoir lier son compte bancaire au programme de récompenses de Starbucks afin d’obtenir 50 % plus de points lorsqu’on effectue des achats avec sa carte de débit. Ces points peuvent être échangés contre des produits Starbucks, dont du café.