Des chèques pas chers, pas chers

Disons-le : les chèques sont faciles à égarer, lents à traiter et j’aimerais drôlement pouvoir m’en débarrasser.

Toutefois, comme cette relique financière est parfois la seule méthode de paiement acceptée par certaines organisations, il est encore nécessaire d’en commander de nouveaux de temps à autre.

Le problème : c’est cher ! Un carnet de 100 chèques coûte autour de 50 à 70 dollars, selon l’institution financière. Il s’agit d’un écart de prix étonnant considérant que la plupart des banques envoient leurs clients sur le site Web du même fournisseur, l’entreprise D+H, pour effectuer la commande.

Ce que peu de personnes savent, c’est que rien ne vous oblige à passer par votre banque — ou par D+H. Plusieurs entreprises, dont Chèques-Plus et ASAP Cheques, vendent des chèques en ligne à prix avantageux, et ce, quelle que soit votre institution financière.

Chez Chèques-Plus, un carnet de 100 chèques coûte ainsi 28,73 $, incluant la livraison et les taxes. Chez Desjardins et RBC, qui font tous les deux affaire avec D+H, la même commande coûtera respectivement 59,79 $ et 66,70 $. C’est plus du double !

Comment des entreprises privées peuvent-elles produire des chèques valides sans obtenir l’aval de votre banque ? C’est simple : il vous suffit de fournir les chiffres qui apparaissent au bas de vos chèques (si vous n’en avez pas un sous la main, vous pouvez générer un spécimen de chèque sur la plateforme en ligne de votre banque).

Ce sont ces chiffres — et non les motifs, hologrammes et autres ornements — qui indiquent dans quelle institution financière et dans quel compte doivent être prélevés les fonds des chèques que vous signez.

En théorie, vous pourriez créer vos propres chèques à la main ou à l’ordinateur en inscrivant les bonnes informations, m’a indiqué par courriel Paiements Canada, l’organisme qui chapeaute les transactions interbancaires. Les banques ont toutefois le droit de les refuser… tout comme les personnes à qui vous tentez de les remettre en guise de paiement.

Les chèques des fournisseurs en ligne, eux, respectent toutes les normes de l’industrie. Ils seront acceptés par les entreprises et par les banques comme n’importe quel autre chèque, et les fonds arriveront dans le compte du destinataire à la même vitesse. C’est-à-dire lentement.

