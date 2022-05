Des maisons à moins de 100 000 $

L’an dernier, mes beaux-parents ont mis la main sur une maison à moins de 100 000 $. Ce n’est pas un palace, mais ils ont trois chambres, un garage et un grand jardin, le tout à moins de deux minutes à pied d’une épicerie, d’une SAQ et d’une boucherie.

Où est l’attrape ? La maison est située à Saint-Magloire. À Saint-Quoi ? Voilà où je veux en venir. (Aussi, l’épicerie-SAQ-boucherie sont en fait un seul et même commerce.)

Selon les données les plus récentes de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix médian d’une maison individuelle était de 415 000 $ dans la province au cours des premiers mois de 2022. Pendant la même période l’an dernier, c’était 330 000 $ !

Avec les prix qui montent, montent et montent encore, l’attrait des Saint-Quoi augmente. Pour ceux et celles qui souhaitent devenir propriétaires, certes, mais aussi pour les personnes qui le sont déjà et qui veulent empocher le petit pactole que vaut le toit sur leur tête afin de devancer leur retraite de quelques années — c’est ce qu’ont fait mes beaux-parents.

En utilisant Centris, j’ai déniché plus de 200 maisons à moins de 100 000 $ sur le marché dans la province. Oui, il y a des taudis et quelques anciennes cultures illégales de cannabis dans le lot. Mais en filtrant les résultats selon certains critères, dont la proximité d’une épicerie et d’une école primaire et, surtout, l’accès à Internet haute vitesse pour le télétravail, j’ai repéré 23 maisons pas chères qui, avec un peu ou beaucoup d’amour, feraient un joli chez-soi. Vous les trouverez à la fin de ce texte.

Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, ces propriétés sont situées dans plusieurs régions du Québec. Pourquoi n’y en a-t-il aucune dans le Nord-du-Québec ? C’est seulement à cause de la faible disponibilité d’Internet par câble dans cette région. Sans ce critère, une vingtaine de maisons supplémentaires auraient figuré sur la liste.

Évidemment, 100 000 $ est une limite de prix extrêmement basse. Il suffit de l’augmenter à 150 000 $ pour voir l’offre se multiplier. N’hésitez donc pas à faire l’exercice vous-mêmes sur Centris en utilisant le prix et les critères qui vous importent.

Vous remarquerez que plusieurs résidences à bas prix sont vendues sans garantie légale. Assurez-vous de comprendre les risques qui en découlent, et faites faire une inspection pour être bien certains de savoir dans quoi vous vous embarquez — un conseil qui vaut pour toute transaction immobilière.

Parlant de vigilance : je n’ai pas eu le luxe de visiter les maisons qui figurent sur ma liste. Il est donc possible que certaines sentent le moisi, entre autres désagréments. Cela dit, comme me le faisait remarquer ma conjointe, une maison qui sent le moisi dans la région de Montréal coûte 400 000 $.

Oh, et si un lien ci-dessous ne fonctionne plus, c’est que la maison a été vendue !

178, rue Saint-Roch, Disraeli 54 900 $ Description du courtier : « Propriété de 1½ étage, louée par des locataires de longue date. Située dans une rue tranquille et près de tous les services, elle vous offre 4 chambres, 4 stationnements, et une cour arrière intime. »

16, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet 59 500 $ Description des courtiers : « Au centre de la ville, pour bricoleur. Maison 1½ étage à rénover. Trois chambres, fondation de blocs de béton à refaire. Terrain paysager de plus de 11 870 pieds carrés. »

16, rue Bureau, Saint-Éphrem-de-Beauce 59 900 $ Description des courtiers : « Parfait pour bricoleur ! Maison à étage datant de 1917 offrant plusieurs possibilités. Beau terrain avec garage, peu de frais pour les taxes. Située tout près de l’école primaire et accessibilité à plusieurs services comme épicerie et garderie à proximité. »

2755, 18e Avenue, Saint-Prosper 65 000 $ Description de la courtière : « Propriété au cœur de Saint-Prosper de Dorchester avec terrain de 4 990 pieds carrés offrant 2 chambres, 1 salle de bain, véranda. Parfait pour investisseur ou acheteur d’une première maison. Parfait pour un projet de relooking. Près de tous les services, aréna, écoles, etc. Occasion à ne pas manquer ! »

192, rue Saint-Jean, Matane 65 000 $ Description de la courtière : « Résidence pour bricoleur, située au centre-ville, près de tous les services. Fondation et toiture 2006. »

116, rue Saint-Michel, Yamaska 69 000 $ Description de la courtière : « Propriété au cœur du village de Yamaska qui longe la rivière, située sur une rue peu passante et près de tous les services, tels que : épicerie avec SAQ, boucherie, station-service, quincaillerie, débarcadère de mise à l’eau pour votre embarcation à deux minutes. Elle possède 3 chambres à coucher et 2 salles de bains. Propriété nécessitant des travaux au niveau de la structure. »

647, rue Principale, Sainte-Rose-de-Watford 69 900 $ Description de la courtière : « Maison avec partie additionnelle pouvant servir d’espace commercial, 4 chambres, toiture refaite et chauffage récent, une grande partie entrepôt vous permettra de bénéficier de tout l’espace nécessaire pour un aménagement qui comblera vos besoins et vos attentes. »

190A, rue Langevin, Sainte-Justine 74 900 $ Description des courtiers : « Jolie maison sur fondation en béton coulé vous offrant 2 chambres à coucher. Vous allez aimer sa vue plein sud surélevée sur le voisinage et sur les montagnes. Pour plus de tranquillité, elle est en retrait de la rue. »

3, rue Saint-Victor, Matane 75 000 $ Description de la courtière : « Résidence de 4 chambres à coucher, secteur tranquille, près des services, toiture en tôle 2013. Très bon prix ! »

9, rue Beaulieu, Sayabec 79 000 $ Description des courtiers : « Cette propriété est idéale pour les bricoleurs ! Elle nécessite quelques rénovations à l’étage. »

1713, rue Saint-Jean-Baptiste, Mont-Joli 79 900 $ Description des courtiers : « Baisse de prix Propriété à étage offrant de belles grandeurs de pièces et 4 chambres à coucher à l’étage. Combustion lente au sous-sol. À proximité de l’école primaire et située sur un coin de rue. Des rénovations sont à effectuer. Ne tardez pas, demandez une visite ! »

​​20, chemin de l’Équerre, Baie-Saint-Paul 80 000 $ Particularité : c’est le petit bout à gauche qui est à vendre. Description des courtières : « Maison style jumelé, le côté droit (#18) est à vendre séparément. Ancestrale de 1860 à son état d’origine. Cuisine d’été. 3 chambres. Bordé par un ruisseau à l’arrière. Terrain de 14 915 pi2 avec grand garage. Près du golf et du centre commercial. Rénovez-la pour lui redonner tout son plein potentiel. Amoureux de Charlevoix qui recherchez un projet, c’est pour vous. »

194, rue Principale, Saint-Cyprien 80 000 $ Description du courtier : « Maison à un étage et demi située au cœur de la municipalité avec trois chambres à coucher sur le même étage. Beau terrain paysager. Entretenue avec soin par le propriétaire. Garage pratique, remise, fournaise au bois, toiture récente et plus encore. Le tout à un prix abordable. »

9, rue du Pont, Gracefield 84 900 $ Description des courtiers : « Devenez proprio ! Belle petite maison au centre du village de Gracefield. Offrant 3 chambres à coucher. Grand terrain plat. Moins chère qu’un loyer ! »

81, rue Saint-Louis, Causapscal 85 000 $ Description de la courtière : « Maison à petit prix avec 3 chambres à coucher, garage, et près de tous les services. »

167, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse 85 000 $ Description de la courtière : « Située au cœur du village ! Confortable, elle compte 5 pièces, dont 2 chambres, et un garage de 18 pi x 22 pi. Superbe terrain de 9 241 pi2. Belle occasion de devenir propriétaire à moins cher qu’un loyer. »

132, rue de l’Église, Sainte-Claire 89 000 $ Description de la courtière : « Située au centre du village ! Maison de campagne offrant 8 pièces, dont 2 chambres, garage attaché, terrain de 6 393 pi2, à proximité de tous les services (loisirs, école, CPE, ski de fond, piste cyclable). »

VENDUE ! 1664, avenue Saint-Laurent, Plessisville 89 900 $ Particularité : c’est mauve. De plus, il y a une douche dans la cuisine. Description des courtiers : « Soyez propriétaire pour moins cher qu’un loyer ! Petite maison idéale pour couple ou personne seule. Près de toutes les commodités. »

300, rue Notre-Dame, Maniwaki 89 900 $ Description du courtier : « ​​À qui la chance. Coquette petite maison au cœur de Maniwaki. Elle vous offre 3 chambres avec un sous-sol complètement fini. Elle est présentement en location. »

1505, avenue Saint-Joseph, Plessisville 97 000 $ Description de la courtière : « Immeuble situé à 2 pas du parc et de la piste cyclable, dos à la rivière. Près de tous les services. Possibilité d’un duplex ou triplex avec quelques aménagements, informez-vous à la municipalité. Immeuble ayant déjà servi de bigénération. À vos projets ! »

29, rue Saint-Paul, Hébertville-Station 99 000 $ Description des courtiers : « Idéal pour bricoleur, maison de 3 chambres à coucher avec magnifique vue sur le champ et la station de ski. Soyez propriétaire pour le prix d’un logement. »

245, rue Saint-Roch, Disraeli 99 900 $ Description du courtier : « Propriété de 1½ étage, vous offrant 4 chambres avec un garage. Le tout est situé sur un grand terrain de 8 000 pieds carrés. Elle est située à proximité des services (école secondaire, école primaire, garderie, pharmacie, caisse, bureau de poste, restaurant, etc.). Toutes ces caractéristiques en font un choix idéal pour élever une famille. »

VENDUE ! 1863, rue Lavergne, Shawinigan 99 900 $ Description des courtiers : ça a l’air qu’ils n’avaient rien à dire.