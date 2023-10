Dollars et cents : de l’argent dans vos oreilles

J’ai toujours eu de la difficulté à bien articuler mes « r ». Lorsque je m’en tenais à l’écriture, ce n’était pas trop un problème. Mais maintenant que je fais part de mes astuces devant un micro, c’est une autre paire de manches !

Eh oui ! Dollars et cents existe désormais en balado. Chaque épisode donne en cinq minutes un truc concret pour économiser en faisant le moins d’efforts possible. J’y explique notamment comment trouver de l’argent dans vos courriels, vivre sur le bras de la Ville et gagner des sous en lavant votre plancher.

Rassurez-vous, tous mes « r » sont bien articulés. Je les ai répétés autant de fois que nécessaire — c’est-à-dire beaucoup — pour satisfaire le réalisateur Guillaume Tellier, qui, entre autres faits d’armes, a signé des balados avec Bruno Blanchet, Ève Landry et Ludivine Reding. Oui, c’était du name-dropping.

Les cinq premiers épisodes de Dollars et cents sont offerts dès aujourd’hui sur toutes les plateformes audios, dont Apple Podcasts, Spotify et Google Balados. N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « suivre » dans votre application pour ne pas manquer les 15 épisodes à venir !

Et si vous aimez ce que vous entendez, prenez un moment pour laisser cinq étoiles au balado afin que d’autres auditeurs et auditrices puissent découvrir Dollars et cents — et la prononciation impeccable de mes « r ».

Cours de philo

Quel est le sens de la vie ? Quelle est sa valeur ? Et peut-on la transférer à une autre personne ? Voilà les questions profondes auxquelles s’est attaqué mon collègue Karl Rettino-Parazelli afin de déterminer si ça vaut la peine de payer plus cher pour un produit « garanti à vie ». Sa conclusion ? Parfois oui, parfois non. Voici pourquoi.

⏳ 📑 🔎

Arrondir ses fins de mois

Vous aimeriez toucher un peu d’argent supplémentaire en louant votre chalet sur Airbnb, mais — petit détail — vous n’avez ni chalet ni les moyens d’en acheter un ? Rassurez-vous : il existe des façons bien plus simples de générer un revenu d’appoint, affirme l’auteur Chris Guillebeau. Voici ses conseils pour trouver un sideline payant… sans rien débourser pour vous lancer.

🧘‍♀️ 💪 💰

Changer le passé

Parfois, j’aimerais pouvoir voyager dans le temps pour changer le passé. Oh, rien de majeur — j’ai vu assez de films de science-fiction pour savoir qu’il vaut mieux laisser l’Histoire tranquille. Seulement de petits détails, comme une parole lancée sans réfléchir ou un achat que je regrette. Or, ma collègue Martine Letarte m’a appris que c’est tout à fait possible, du moins dans le cas de certains achats, grâce à la rétrofacturation. J’attends impatiemment l’invention de la rétroparole.

⏪️ 💳 💵

Vos économies 💰Et hop, 450 beaux dollars ! C’est la somme économisée « en quelques secondes » par Christine, une fidèle lectrice de Dollars et cents, sur l’installation d’une douche. Pour obtenir cette réduction, elle a tout simplement demandé s’il y avait « un rabais quelconque offert aux membres CAA ou autres ». « Je ne l’aurais pas fait sans votre article sur le rabais du bon gars ». Visiblement, Christine est une bonne personne.



Les astuces de Dollars et cents vous ont fait économiser ? Dites-le-moi !

La dépense inutile : chambre avec vue À Rome, on fait comme les Romains ! Alors aussi bien imiter un empereur romain en dormant dans la Suite Bulgari de l’Hôtel Roma. Cette chambre d’hôtel, qualifiée de « résidence impériale », renferme des meubles signés par le designer Antonio Citterio, des tapisseries fabriquées sur mesure par la maison vénitienne Rubelli et une baignoire en marbre Arabescato Corchia inspirée des thermes de Caracalla. Pas besoin de savoir de quoi il s’agit pour comprendre que c’est cher. Le clou du spectacle est toutefois la vue offerte par les 10 fenêtres de la suite sur le mausolée d’Auguste, où a été inhumé le premier empereur romain. Un rappel que personne n’est immortel, même les plus riches de ce monde. Prix : 35 000 € la nuit Freepik ; montage : L’actualité

Pour avoir plus d’argent dans vos poches