Économiser pour vrai

L’inflation a beau ralentir, elle continue de gruger les portefeuilles en n’épargnant personne. Elle frappe les plus pauvres là où ça fait déjà mal, et pousse la classe moyenne à chercher des astuces pour économiser.

Pour maintenir son pouvoir d’achat, il n’y a pas trente-six solutions : augmenter ses revenus, ce qui est plus facile à dire qu’à faire, ou diminuer ses dépenses. Or, quand la hausse des prix atteint 6,3 % en un an (dont 11 % pour le panier d’épicerie), pour vraiment rééquilibrer son budget, il faut revoir en profondeur ses habitudes de consommation, comme l’ont fait les quatre personnes présentées dans ce dossier.

Leurs choix sembleront extrêmes aux yeux de certains et ne conviendront assurément pas à tout le monde. Mais leurs démarches vous inspireront peut-être des coupes qui, auparavant, paraissaient impensables.

Pour vous aider davantage, nous avons aussi revisité les nombreux trucs et conseils publiés ces derniers mois dans la section Dollars et cents de L’actualité. Mis bout à bout, ils représentent des économies appréciables et vous permettront de conserver votre argent durement gagné pour les choses qui comptent réellement pour vous.

Cet article a été publié dans le numéro de mars 2023 de L’actualité, sous le titre « 31 façons de battre l’inflation ».