Économisez des milliers de dollars à l’épicerie

Si vous mangez des pois chiches cinq soirs par semaine afin de diminuer votre facture d’épicerie, l’application québécoise FoodHero devrait vous plaire. Elle permet d’économiser en moyenne 40 % sur le prix des aliments, y compris la viande. Comment ? En récupérant les pertes des épiceries.

FoodHero « ne vend pas de produits périmés, jamais », assure son fondateur, Jonathan Defoy. L’entreprise a plutôt signé des ententes avec Sobeys (IGA, Rachelle Béry, Les Marchés Tradition) et Metro afin que leurs succursales affichent sur sa plateforme les aliments qu’elles souhaitent écouler rapidement.

S’ils s’y retrouvent, il peut en effet s’agir d’aliments près de leur date de péremption. Mais parfois, ce ne sont que des surplus. « Les épiceries fonctionnent en mode “juste à temps” [c’est-à-dire qu’elles n’entreposent que peu de produits à l’avance, comptant sur des livraisons fréquentes] et ont peu d’espace d’entreposage, explique l’entrepreneur. Pour accueillir les nouveaux arrivages, elles doivent faire de la place sur les étagères et retirer des produits. »

Beaucoup de ces aliments étaient simplement jetés. Aujourd’hui, ils obtiennent une deuxième chance sur FoodHero, et tout le monde y gagne : l’environnement, les épiceries et, bien entendu, les consommateurs. Selon Jonathan Defoy, les utilisateurs réguliers peuvent économiser jusqu’à 2 000 dollars par année !

Comment en profiter à votre tour ? Il suffit de télécharger l’application, offerte sur iOS et Android, puis de vous créer un compte.

L’application détectera automatiquement les épiceries participantes près de chez vous — il y en a près de 300 au Québec —, puis affichera les aliments qui y sont proposés dans les différentes catégories : viande, poissons et fruits de mer, produits laitiers, fruits et légumes, plats préparés… Bref, tout ce qu’on trouve habituellement en magasin, y compris les pois chiches, si vous y avez pris goût.

Sélectionnez ce qui vous intéresse, puis payez. Les produits seront congelés ou réfrigérés si nécessaire pour en assurer la fraîcheur, et vous aurez 48 heures pour les récupérer en vous présentant au comptoir du service à la clientèle de votre épicerie. Rien ne vous empêche d’acheter des aliments dans plusieurs succursales, mais ce sera à vous de vous rendre à chacune d’entre elles.

Le principal défaut de FoodHero est que l’application est victime de sa popularité. Plus de 600 000 Québécois l’ont déjà téléchargée, et les produits les plus intéressants partent rapidement. « On n’a pas assez de marchandise », admet Jonathan Defoy.

Pour augmenter vos chances de mettre la main sur les aliments et les rabais les plus alléchants, l’entrepreneur conseille d’ouvrir l’application à 10 h et à 15 h 30, heures auxquelles sont ajoutés les nouveaux produits. Les utilisateurs sont également moins nombreux à se connecter les dimanche, lundi et mardi, si bien que la compétition est moins féroce ces jours-là.

Comme pour toute plateforme qui offre des rabais, évitez de céder au syndrome de l’écureuil. Une économie se transforme rapidement en dépense si votre réfrigérateur, votre congélateur et votre garde-manger débordent déjà. Il ne faudrait surtout pas que les pertes évitées dans les épiceries deviennent les vôtres…