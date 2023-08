Être remboursé pour un bagage perdu, en retard ou endommagé

Si vous avez une assurance bagages avec votre carte de crédit ou que vous en avez acheté une à part, c’est le moment de communiquer avec l’assureur. « La couverture offerte par une carte de crédit tourne en général autour de 500 $ par personne pour un retard et de 1000 $ pour une perte », explique Marie-Ève Leclerc, rédactrice en chef du site Web Milesopedia, qui évalue les cartes de crédit et les programmes de fidélité, et qui publie plusieurs guides et astuces de voyage.

Avisez donc cet assureur de la situation et vérifiez à quoi vous avez droit. Il est en effet toujours préférable de contacter votre assureur avant de commencer à acheter ce dont vous avez besoin.