Étudiants, réclamez votre argent

Le programme Perspective Québec est probablement la bourse la plus facile à obtenir : une somme de 1 500 dollars au cégep et de 2 500 dollars à l’université pour chaque session terminée à compter de l’automne 2022.

Que vous ayez réussi vos cours par la peau des fesses ou que vous soyez premier de classe, si vous étudiez dans l’un des quelque 100 programmes d’études admissibles, vous y avez droit. La liste inclut des techniques, baccalauréats, maîtrises et doctorats dans les secteurs de l’éducation, du génie, de la santé, des services sociaux et des technologies de l’information.

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, les étudiants et les étudiantes admissibles devraient en être avisés par leur établissement, mais pourquoi attendre : faites votre demande en ligne dès maintenant afin d’obtenir votre argent plus rapidement. Remplir le formulaire ne prend que quelques minutes, mais vous aurez besoin de votre code permanent, de votre numéro d’assurance sociale et de vos coordonnées bancaires.

À lire aussi Être payé pour étudier, c’est possible

De grâce, ne procrastinez pas : la date limite pour réclamer votre argent pour la session d’automne 2022 est le 28 février 2023. Ensuite, il sera trop tard.

Si votre demande est conforme, les fonds seront virés dans votre compte dans un délai de 3 à 11 jours ouvrables, selon le ministère de l’Enseignement supérieur. Il s’agit d’une somme non imposable, même si vous recevrez un relevé fiscal à inclure dans vos impôts 2023.

Notez que la bourse Perspective Québec, dont l’objectif est de favoriser la diplomation dans des secteurs touchés par la pénurie de main-d’œuvre, pourra également être obtenue pour chaque session terminée à l’avenir, jusqu’à un maximum de 9 000 dollars au cégep et de 20 000 dollars à l’université.

Le renouvellement n’est toutefois pas automatique : vous devrez déposer une demande après chaque session terminée. La date limite pour la session d’hiver 2023 sera le 31 juillet. Pour la session d’été 2023, ce sera le 31 octobre. Mettez un rappel à votre calendrier dès maintenant, car ce serait bête de rater de l’argent gratuit à cause d’un simple oubli.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’écrire votre adresse courriel ci-dessous. 👇