Faut-il vraiment épargner lorsqu’on est jeune ?

Vous comparez les conseils des livres de finances personnelles à ceux des bouquins qui proposent des régimes santé. Pourquoi ?

Les gens savent généralement qu’il faut bien s’alimenter et faire de l’exercice régulièrement pour avoir une excellente santé. Or, la plupart d’entre nous sommes incapables de suivre ce mode de vie. C’est pour cette raison que les livres de régimes donnent des conseils non pas optimaux mais accessibles, comme de faire de l’exercice pendant 30 minutes quatre fois par semaine, ou encore de manger des repas moins sains de temps à autre pour être capable de conserver sa discipline le reste du temps. Les auteurs d’ouvrages de finances personnelles s’inspirent parfois de cette approche, notamment pour les dettes. Au lieu de rembourser en priorité le prêt ayant le taux d’intérêt le plus élevé — ce qui, financièrement, est la meilleure décision —, plusieurs suggèrent de commencer par payer la dette la plus petite afin de voir des résultats rapides et de se motiver à s’attaquer au reste. Les économistes, eux, ne font pas ce genre de concession à la nature humaine et à ses faiblesses.