Frais bancaires : épargnez de 48 $ à 100 $ par année (et même plus)

Les frais que les banques nous imposent pour notre forfait bancaire me font penser à la poussière sur le plancher du salon. Après un mois sans aspirateur, on la remarque à peine, mais si on la laisse s’accumuler pendant une année entière, on voit la différence. Ne perdez donc plus une seconde et faites le ménage dans votre compte chèques : vous pourriez ainsi économiser sans effort plusieurs dizaines de dollars par année, voire plus d’une centaine.

L’éventail de forfaits bancaires proposés par les institutions financières canadiennes peut donner le tournis. Leur prix varie généralement de 4 à 30 dollars par mois, mais il existe de tout, des forfaits peu chers offrant un nombre de transactions limité jusqu’à des forfaits coûteux incluant l’accès sans frais à des guichets automatiques partout dans le monde.

Ces frais mensuels servent à couvrir l’« ensemble des coûts liés à la gestion des comptes », comme le traitement des opérations, la cybersécurité et l’entretien des systèmes informatiques, explique Martin Lagacé, directeur principal, portefeuille de produits transactionnels à la Banque Nationale. Sauf qu’il est possible de les réduire ou de carrément les éviter. Voici comment y parvenir.

D’abord, bien évaluer ses besoins

« La première chose à faire pour réduire les frais bancaires, c’est d’évaluer quelle utilisation on fait de son compte chèques pour avoir un portrait de sa situation personnelle », conseille Sophie Roussin, analyste en matière de finances personnelles et d’endettement à l’Union des consommateurs.

Vous servez-vous de votre compte chèques pour payer des dizaines de factures par mois, ou vous contentez-vous d’y recevoir votre paie et de la transférer ensuite vers un autre compte ? Avez-vous l’habitude d’effectuer des transactions en ligne, au guichet automatique ou — pour les nostalgiques — au comptoir ? Ce sont des questions à vous poser avant d’arrêter votre choix. Un point important : quand on parle de transactions, il faut retenir qu’il s’agit de celles où l’argent sort de votre compte (retraits au guichet automatique et paiements par voie électronique ou par débit). Les dépôts directs (comme votre paie), les dépôts au guichet automatique et les virements Interac que vous recevez ne comptent pas.

Pour vous guider dans vos recherches, l’outil de comparaison de comptes de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est un incontournable. Il vous permet d’entrer le nombre et le type de transactions dont vous avez besoin chaque mois, ainsi que les frais mensuels maximums que vous êtes prêt à payer (pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Montrer plus d’options de filtres »). Il affiche ensuite des forfaits qui correspondent à vos critères, avec des liens vers les sites des institutions financières qui les offrent. Certaines institutions (comme Desjardins et la Banque Laurentienne) ne sont pas incluses dans le comparateur. Vous devez donc visiter leur site Web pour connaître les forfaits qu’elles proposent.

Obtenir un compte sans frais

Pour éviter les frais bancaires, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte qui n’en facture pas. C’est notamment le cas du compte chèques de Tangerine et du compte PC Argent. Vous devez toutefois vous assurer que ce type de compte répond à vos besoins : celui de Tangerine vous permet d’utiliser sans frais les guichets automatiques de la Banque Scotia, tandis que le compte PC Argent offre l’accès gratuit aux guichets situés dans certains magasins de l’enseigne (Maxi, Provigo ou Pharmaprix), mais leur nombre est limité.

Il faut aussi lire toutes les conditions. Par exemple, le compte PC Argent permet de retirer de l’argent à partir des guichets automatiques, mais pas de déposer de l’argent comptant ou des chèques. Pour transférer des fonds dans votre compte, vous devez donc configurer le dépôt direct de votre paie ou faire un virement à partir d’un autre compte bancaire.

Conserver un solde minimum

Les frais mensuels de plusieurs forfaits bancaires sont annulés si vous conservez un solde minimum, qui est généralement de quelques milliers de dollars. À la Banque Nationale, par exemple, le forfait « Le modeste » ne vous coûte rien si vous gardez 3 000 dollars et plus dans votre compte. La logique est simple : la banque est prête à vous faire une fleur si vous laissez dans votre compte une somme jugée suffisante, qu’elle peut ensuite utiliser pour payer ses frais de gestion et financer d’autres clients.

« Ça peut être intéressant d’économiser les frais de cette façon si le solde minimum est assez bas et que les frais mensuels sont élevés », affirme Sophie Roussin, de l’Union des consommateurs. Avec la montée des taux d’intérêt, elle vous incite cependant à faire vos calculs. Si vous payez par exemple 11 dollars par mois pour un compte chèques dont le solde minimum est de 3 000 dollars, il est plus avantageux d’investir ces 3 000 dollars dans un certificat de placement garanti (CPG) d’un an avec un rendement de 5 % que de les laisser dormir dans votre compte — à condition de ne pas avoir besoin de ces liquidités, bien sûr. Après 12 mois, votre CPG vous rapportera 150 dollars, alors que l’économie des frais mensuels ne représente que 132 dollars.

Profiter des rabais

La majorité des institutions financières offrent des forfaits bancaires gratuits ou à tarif réduit à certains clients (étudiants, personnes âgées, nouveaux arrivants, professionnels, etc.). Prenez donc le temps de vérifier si votre institution — ou ses concurrentes — a des rabais qui correspondent à votre situation. À la Banque Nationale, les offres liées à l’âge sont appliquées automatiquement, mais les autres doivent être réclamées. Dans le cas des rabais liés à l’emploi (professionnel, professionnel de la santé), attendez-vous à ce qu’on vous demande des pièces justificatives.

Si vous doutez de l’importance de faire vos devoirs, prenez mon exemple : je me suis rendu compte récemment qu’un forfait avec transactions illimitées m’était offert pour 3 dollars de moins que le forfait de 30 transactions que j’avais depuis des années, en raison de l’emploi de ma conjointe. Aucun employé de notre banque ne nous a appelés pour nous signaler que nous pouvions économiser 36 dollars par année en frais d’opérations dans notre compte conjoint. J’ai fait le changement en ligne en deux clics.

Si vous utilisez très peu votre compte chèques, vous pouvez aussi opter pour un compte bancaire sans forfait et payer chaque transaction à la pièce. C’est ce que j’ai fait avec mon compte personnel auquel je ne touche presque jamais : je prévois que je pourrai ainsi économiser environ 40 dollars par année.

En ayant mis de l’ordre dans mes deux comptes — personnel et conjoint —, je serai plus riche d’environ 76 dollars cette année. Et je me promets de refaire l’exercice dans 12 mois, pour voir si un autre coup de balai s’impose.

