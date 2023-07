Fraude immobilière : comment se protéger du vol de maison

Votre maison est-elle vraiment à vous ? Certes, ce sont vos meubles qui garnissent les pièces, et vous avez la clé de la porte d’entrée. Mais est-ce encore votre nom qui apparaît sur le titre de propriété ?

Ce document, qui identifie le propriétaire légitime d’une résidence, est de plus en plus visé par les fraudeurs qui veulent effectuer des « vols de maisons ». En 2020, des transactions résidentielles suspectes équivalant à 96 millions de dollars ont été décelées au Canada par le géant de l’assurance FCT, dont le siège social est en Ontario. En 2022, c’était 350 millions de dollars, une hausse de 264 %. Une vague de cas a également fait les manchettes à l’hiver 2023, après qu’une trentaine de résidences eurent été la cible d’une telle escroquerie à Toronto.

Ce type de fraude immobilière consiste à subtiliser votre identité, en se faisant passer pour vous à la banque et chez le notaire, afin de vendre votre résidence à votre insu. Les voleurs disparaissent avec l’argent de la transaction, le nom du nouvel acheteur — qui n’est pas nécessairement de connivence avec les fraudeurs — remplace le vôtre sur le titre de propriété, et vous ne découvrez le pot aux roses que le jour où un camion de déménagement arrive chez vous.

Une autre possibilité est que le fraudeur contracte une hypothèque sur votre résidence en votre nom. Vous êtes toujours propriétaire, mais vous serez responsable du nouveau prêt… ce que vous apprendrez le jour où le créancier cognera à votre porte pour savoir pourquoi vous ne faites pas vos paiements.

Contrairement à une transaction frauduleuse sur votre carte de crédit, il ne suffit pas d’appeler la banque pour que tout soit réglé. Afin de récupérer votre titre de propriété ou de vous dégager d’une hypothèque contractée en votre nom, vous devrez entreprendre des procédures juridiques. Et d’ici à ce que l’affaire soit terminée, impossible de vendre ou de réhypothéquer votre maison.

Si cela vous fait peur, sachez que le phénomène, même en croissance, « reste assez marginal », précise Raphaëlle Olivier, notaire au cabinet Lambert & Olivier. Surtout, il existe deux méthodes simples qui permettent de réduire les risques.

Conserver son hypothèque

« Les fraudeurs visent davantage les propriétés qui sont libres d’hypothèque », dit Raphaëlle Olivier. Cela leur permet notamment d’empocher un meilleur profit au moment de la vente. Une astuce pour se protéger consiste donc à garder une hypothèque sur sa maison !

Rassurez-vous, l’idée n’est pas de payer des intérêts éternellement. L’hypothèque, rappelons-le, est la garantie que vous offrez à la banque en échange du prêt. Lorsque ce dernier est remboursé en totalité, « il faut faire ce qu’on appelle une quittance pour la publier au registre foncier et radier l’hypothèque », explique la notaire. Vous n’êtes toutefois pas obligé de le faire ; l’hypothèque continue simplement de garantir le prêt, qui est désormais de zéro dollar. Et si un fraudeur consulte le registre foncier — ce que n’importe qui peut faire —, il verra qu’il y a une hypothèque sur votre maison et passera peut-être à une autre cible.

Advenant le cas où le voleur déciderait malgré tout de s’en prendre à votre propriété, le notaire chargé de la transaction contacterait votre banque pour procéder à la quittance. Les bonnes pratiques voudraient que votre institution financière valide alors le tout avec vous, « ce qui fait une mesure de contrôle supplémentaire », dit Raphaëlle Olivier.

Vous l’aurez compris en lisant les mots « peut-être » et « bonnes pratiques » : cette astuce n’est pas infaillible. « Il est impossible de se prémunir complètement contre la fraude immobilière », dit Sylvie Dionne, notaire et directrice des solutions résidentielles chez l’assureur FCT. Vous pouvez toutefois éviter d’en payer les conséquences grâce à la méthode suivante.

Assurer sa propriété

Une bonne façon de protéger son titre de propriété est de se procurer… une assurance titre. Cette dernière couvre plusieurs types de problèmes qui peuvent survenir avec votre immeuble, notamment ceux liés au certificat de localisation (par exemple si votre cabanon empiète sur la servitude d’Hydro-Québec) et, bien entendu, la fraude immobilière.

Comme n’importe quelle assurance, cette protection n’empêche pas le problème de survenir, mais ramasse les dégâts après coup. Dans le cas d’un vol de maison, « nous prenons en charge le travail et les coûts qu’il faut, en embauchant des enquêteurs, en retenant les services d’un avocat et même en allant devant les tribunaux pour que vous n’ayez pas à le faire, explique Sylvie Dionne. L’assuré n’a aucune franchise à payer ».

Contrairement au paiement mensuel ou annuel de l’assurance habitation, l’assurance titre se règle en un seul versement. Le coût varie d’une résidence à l’autre — dans le cas d’une maison de 500 000 dollars ou moins, ce sera « entre 100 et 350 dollars », dit Sylvie Dionne. Ensuite, « votre protection durera aussi longtemps que vous ou vos héritiers aurez un intérêt dans la propriété ».

L’assurance titre peut être contractée directement chez le notaire au moment de l’achat de la résidence. Il s’agit parfois même d’une exigence du prêteur hypothécaire, il est donc possible que vous en ayez une sans même vous en souvenir — c’est une somme qui passe à peu près inaperçue dans le coût total d’une transaction immobilière ! Vérifiez dans vos papiers.

Si vous êtes déjà propriétaire, vous pouvez vous munir d’une assurance titre auprès d’une entreprise spécialisée telle que Stewart Title, Chicago Title ou FCT, ou auprès d’un cabinet de courtage d’assurances.

Notez toutefois que si vous souscrivez une assurance titre pour un immeuble dont vous êtes déjà propriétaire, certaines protections « ne s’appliqueront pas », précise la notaire Raphaëlle Olivier. « Dans un monde idéal, mieux vaut donc se la procurer au moment de l’achat de la résidence. » Il est même parfois possible de la faire payer par le vendeur.

