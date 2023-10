Garantie à vie : qu’est-ce que ça vaut ?

Si la légende veut que le vieux frigo de votre grand-père soit demeuré fonctionnel pendant des décennies, il n’est pas certain que vous pourrez en dire autant de ces vêtements, ces outils ou ces meubles qu’on vous a pourtant vendus comme étant garantis à vie. C’est que la « vie » dont on parle ici, voyez-vous, ce n’est pas nécessairement la vôtre.

Vous devez d’abord garder en tête qu’il n’existe pas de définition légale d’une garantie à vie. Il s’agit essentiellement d’une garantie de plus ou moins longue durée, généralement offerte par un fabricant, à ses propres conditions. « C’est l’équivalent d’un contrat conclu automatiquement entre une entreprise et un consommateur au moment de l’achat », explique Sylvianne Fréchette, vulgarisatrice juridique chez Éducaloi.

« Il faut lire attentivement les conditions. Ce n’est pas toujours “mur à mur”, ajoute l’avocate Sylvie De Bellefeuille, conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateurs. Il ne faut pas acheter un produit sur lequel il est écrit “garanti à vie” en pensant qu’il sera nécessairement bon pour les 50 prochaines années. »

Pour connaître la portée de la garantie d’un produit, vous devez lire la politique qui s’y rattache afin de vérifier ce qui est couvert et pendant combien de temps. Dans bien des cas, la « vie » dont il est question est celle à laquelle on peut raisonnablement s’attendre pour le produit, et la couverture est assortie de conditions particulières. Résultat : il n’existe pas deux garanties à vie identiques. Par exemple, les vêtements La Canadienne ne sont couverts que pour le remplacement ou la réparation de certaines pièces, tandis que les outils Ridgid peuvent être remplacés par des neufs, mais seulement dans le cas d’un défaut de matériel ou de fabrication. « La garantie prend fin lorsque le produit devient inutilisable pour des raisons autres que les défauts de fabrication ou de matériel », précise la politique de l’entreprise. Autrement dit, vous ne pourriez sans doute pas recevoir une perceuse neuve en retournant celle qui a rendu l’âme après plusieurs années de loyaux services.

Certaines garanties à vie ratissent très large, alors que d’autres sont tellement restrictives que leur protection peut être semblable ou même inférieure à celle de la garantie légale, applicable automatiquement quand vous achetez un bien. Cette dernière vous permet notamment de faire remplacer, réparer ou rembourser un produit qui n’a pas pu servir à un usage normal pendant une « durée raisonnable » — une notion qui n’est pas clairement définie dans la Loi sur la protection du consommateur. Il se peut donc que les défauts de fabrication ou de matériel couverts par la garantie à vie du produit que vous songez à acheter le soient de toute façon par la garantie légale.

Vous devez également vérifier si la garantie à vie est transférable à un autre propriétaire et, si oui, à quelles conditions. De manière générale, une telle garantie suivra le bien d’un propriétaire à un autre, à moins que le fabricant n’indique clairement le contraire dans sa politique, explique le porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay.

Rien n’est éternel

Même si, après avoir lu tous les petits caractères, vous pensez avoir affaire à une garantie à vie très étendue, vous devez aussi tenir compte du fait que l’entreprise qui vous l’offre n’est pas éternelle. « Dans le cas où un commerçant cesse ses activités ou déclare faillite, [la garantie] peut prendre fin sans que le consommateur puisse la faire exécuter », prévient Charles Tanguay. Une entreprise ne peut cependant pas décider de ne plus appliquer la garantie en vigueur au moment de votre achat sous prétexte qu’elle a été modifiée depuis, note Sylvie De Bellefeuille. Conseil pratique : gardez une copie (numérique de préférence, une facture pouvant se perdre ou s’effacer avec le temps) de votre preuve d’achat et de la garantie de vos produits pour être en mesure de vous y référer au besoin.

Lorsque vient le temps de faire appliquer une garantie à vie, il faut encore une fois consulter la politique du fabricant. On vous indiquera par exemple s’il faut retourner le produit, à quel endroit, avec ou sans preuve d’achat, etc. Et vous n’êtes pas tenu de vous inscrire sur un site Web ou de retourner un document signé pour que la garantie soit en vigueur, même si certains fabricants présentent la procédure comme étant importante. « Ce n’est pas obligatoire, dit Sylvie De Bellefeuille. La garantie ne devient pas invalide ou inopérante. »

Si vous n’arrivez pas à faire respecter une garantie à vie, vous devez, dans l’ordre : communiquer avec le fabricant en question pour lui faire part de la situation ; si le problème persiste, lui envoyer une lettre de mise en demeure expliquant ce que vous réclamez et offrant un délai raisonnable pour vous répondre — vous pouvez suivre ce mode d’emploi ; en dernier recours, vous adresser au tribunal approprié selon la somme en litige (les petites créances pour les causes de 15 000 dollars ou moins).

Pour un marteau à 30 dollars pas aussi indestructible que prévu, vous vous résignerez peut-être à en acheter un nouveau si vous peinez à obtenir gain de cause. Mais pour un manteau en duvet à 1 300 dollars, les démarches juridiques valent sans doute le coup. Vous pourrez ainsi vous vanter de l’avoir gardé aussi longtemps que le légendaire électro de votre grand-père.

