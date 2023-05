Immobilier : les risques à éviter quand on investit à plusieurs

Quand on se lance dans un projet immobilier, il faut penser à l’argent de la mise de fonds et à tout ce qui vient avec l’achat d’un immeuble (comme les frais pour l’inspection et le notaire), en plus de prévoir un fonds de roulement suffisant pour assurer l’entretien et payer des rénovations inattendues, comme un toit qui coule. La taille de ce fonds de roulement dépendra notamment de la valeur de la propriété et de son état (neuve ou pas), etc. Il n’y a pas de règle universelle, fait remarquer Yvan Cournoyer. « Tant qu’il ne manque pas d’argent, ça va bien. C’est quand il faut en rajouter que les prises de bec commencent », affirme Yvan Cournoyer.

Si une grosse dépense survient en cours de route et que le fonds de roulement ne suffit pas, il faut déterminer qui paiera, et dans quelle proportion, souligne Maxime Lamoureux. « Est-ce que les partenaires injectent de l’argent au prorata de leur part ? Et si un partenaire est impliqué dans la gestion, mais n’a pas versé un sou de mise de fonds, est-ce qu’il doit injecter de l’argent aussi ? » Ce sont toutes des questions auxquelles on doit répondre dans la convention, dit-il.