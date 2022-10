La dernière subvention

Que vous ayez planifié vos funérailles dans les moindres détails ou que vous laissiez tout le trouble à votre descendance, quelqu’un devra payer la facture. Bonne nouvelle : une aide financière de Québec, la prestation de décès, peut couvrir le coût des obsèques — du moins en partie.

Cette subvention administrée par Retraite Québec sert à rembourser une foule de dépenses liées aux funérailles, tels le cercueil, l’incinération, le lot du cimetière et le monument funéraire, entre autres, jusqu’à un maximum de 2 500 dollars — les fleurs et les réceptions ne sont toutefois pas admissibles, ce qui signifie que vos proches n’éviteront pas les frais pour les couronnes mortuaires et les sandwichs pas de croûte.

Pour être admissible à la prestation de décès, vous devez avoir cotisé pendant 10 ans au Régime de rentes du Québec (RRQ), ou sinon pendant au moins le tiers des années entre vos 18 ans et l’âge de votre décès. Dit autrement, la majorité des Québécois et des Québécoises ayant travaillé dans la province au cours de leur vie y ont droit, et même une personne qui n’a pas assez cotisé peut recevoir une somme sous certaines conditions.

Évidemment, ce n’est pas vous qui toucherez l’argent, mais la personne qui paiera les frais funéraires, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un étranger. Pour ce faire, elle devra en faire la demande dans les cinq ans suivant votre décès via le portail en ligne de Retraite Québec. Elle aura besoin de votre numéro d’assurance sociale, ainsi que des reçus des dépenses funéraires engagées.

Si la somme réclamée se situe en deçà de 2 500 dollars, ou si vous aviez payé vos funérailles d’avance — les frais liés à des préarrangements ne sont pas admissibles —, l’argent n’est pas perdu. La somme restante peut en effet être attribuée à la succession, à condition que cette dernière en fasse la demande via le même portail.

Autre détail à souligner : la prestation de décès s’ajoute aux revenus des héritiers au prorata de leur part de la succession, peu importe qui a reçu le paiement, et est donc imposable. C’est votre dernière subvention ; pensiez-vous vraiment que le gouvernement allait se priver d’y prélever de l’impôt ?

