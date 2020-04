L’Agence du revenu vous doit-elle de l’argent ?

Entre 1998 et 2018, près de cinq millions de Canadiens ont, pour une raison ou une autre, omis d’encaisser un ou plusieurs chèques de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cela représente plus d’un milliard de dollars !

Comme les chèques gouvernementaux n’expirent jamais, l’ARC conserve l’argent au frais dans ses coffres en attendant que les propriétaires se manifestent. Mais encore faut-il que ceux-ci sachent qu’ils ont égaré un chèque…

Bonne nouvelle : l’ARC a lancé en février dernier un outil en ligne pour vérifier si un vieux remboursement d’impôt vous attend et le réclamer. Voici comment y accéder.

Premièrement, connectez-vous au service « Mon dossier » sur le site de l’Agence du revenu du Canada.

Ensuite, faites défiler l’écran jusqu’à la section « Services liés » (si vous utilisez un ordinateur, elle sera immédiatement visible sur la droite de l’écran). Tout en bas de cette section, tapez sur l’option « Chèques non encaissés ».

Faites de nouveau défiler l’écran pour découvrir — roulement de tambour — si vous êtes plus riche que vous ne le croyez.

Dans mon cas, j’ai trouvé un chèque non encaissé de 95,25 $ qui remonte à 2011. Les plus chanceux (ou les plus distraits) découvriront de multiples chèques oubliés, dont le total pourrait dépasser les 1 000 dollars.

Pour réclamer l’argent, il faut remplir le formulaire TPSGC 535.

Le formulaire se remplit en moins de cinq minutes. Il doit toutefois être signé par un témoin qui n’est pas un membre de votre famille, ce qui est plus complexe qu’à l’habitude en ces temps de pandémie.

Finalement, soumettez numériquement le formulaire complété avec l’outil «soumettre des documents», accessible en tapant l’icône d’avion en papier sur la page d’accueil de « Mon dossier » de l’ARC. (Si vous êtes du genre vintage, vous pouvez l’envoyer par la poste au Centre fiscal de Sudbury, 1050 avenue Notre Dame, Sudbury (ON), P3A 5C2).

Pour ceux qui sont inscrits aux virements bancaires automatiques, prévoyez un délai de quatre à six semaines avant que le montant ne soit déposé dans votre compte. Pour les autres, un nouveau chèque vous sera envoyé par la poste à l’adresse figurant à votre dossier. De grâce, encaissez-le cette fois.

