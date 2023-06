Les solutions de rechange gratuites à Word et à Excel

La suite Microsoft 365, autrefois connue sous le nom d’Office 365, offre pour 79 dollars par année près d’une dizaine de logiciels puissants tels que Word et Excel, qui permettent d’écrire et de créer des tableurs, mais aussi de gérer des bases de données, de concevoir des affiches professionnelles et beaucoup plus. Tout ça avec la possibilité de travailler en ligne à partir de n’importe quel appareil, ou hors ligne.

Si vous ne vous en servez que pour rédiger des lettres à l’occasion et pour gérer votre budget, c’est un peu l’équivalent d’avoir une Ferrari pour aller au dépanneur du coin. Vous vous rendez à destination, certes, mais vous pourriez également le faire pour beaucoup moins cher.

Il y a bien la version gratuite de Microsoft 365, mais elle ne permet pas d’éditer des documents hors ligne, ce qui n’est pas très pratique si vous voulez écrire dans un chalet où il n’y a pas d’Internet.

Voici donc trois options à considérer pour remplacer Word et Excel, mais aussi certains autres logiciels de la suite Office, tel PowerPoint. Chacune devrait être suffisante pour la très grande majorité des usages, tant personnels que professionnels, et elles sont toutes compatibles avec les principaux formats de documents, dont ceux de Microsoft. Comme rien n’est parfait, à vous de choisir laquelle d’entre elles vous convient le mieux en fonction de leurs caractéristiques.

Probablement la solution de rechange la plus populaire aux logiciels de Microsoft, la suite Google Documents (Google Docs en anglais) intègre les logiciels Documents (traitement de texte), Feuilles de calcul (tableur), Présentations (création de présentations) et Formulaires (création de sondages et de formulaires).

Ces logiciels sont accessibles sur le Web avec un navigateur, ou encore avec des applications mobiles.

Forces Google Documents est simple d’utilisation, grâce à une interface facile à comprendre. Sa popularité fait aussi que l’outil a été optimisé pour être compatible avec de nombreuses extensions, comme le correcteur orthographique Antidote, par exemple. Si vous possédez déjà un compte Google (ce qui est le cas si vous avez une adresse courriel Gmail), vous pouvez créer un document écrit ou une feuille de calcul en quelques secondes seulement.

Faiblesses Les logiciels de Google sont avant tout conçus pour fonctionner sur Internet. Vous pouvez utiliser Google Docs en mode hors ligne, mais à condition d’avoir sauvegardé vos documents sur votre appareil au préalable. Cette utilisation est aussi moins intuitive, puisqu’il faut passer par un navigateur sans accès Internet, ce qui nécessite d’installer une extension. Ce n’est pas la fin du monde, mais si vous travaillez souvent sans accès à Internet, vous auriez avantage à considérer un logiciel comme les deux autres proposés ci-dessous, grâce auquel vos documents pourraient être retrouvés facilement dans Windows, Linux ou macOS.

Zoho Workplace est une suite de logiciels payants visant à répondre à pratiquement tous les besoins d’une entreprise (on y trouve autant des outils pour les ressources humaines que pour le télétravail), incluant les principaux logiciels pour la bureautique, comme Writer (traitement de texte) et Sheet (tableur). Bonne nouvelle : les outils de bureautique de cette suite sont accessibles gratuitement au grand public.

Les logiciels de Zoho sont offerts sur le Web, ils peuvent être installés sur un ordinateur (Mac, PC ou Linux), ou encore sur un appareil mobile.

Forces La polyvalence est Zoho Workplace est un atout, surtout pour ceux qui veulent par exemple travailler principalement sur leur ordinateur, mais aussi en ligne à l’occasion.

Faiblesses Les interfaces de ces logiciels sont les plus différentes des interfaces de Microsoft parmi celles essayées ici. Vous finirez par vous habituer à ce design, mais la courbe d’apprentissage pourrait être légèrement plus abrupte qu’avec les autres options.

Cette suite est constituée de logiciels libres et ouverts, dont la plupart s’inspirent directement des logiciels similaires de Microsoft Office (Writer est l’équivalent de Word, Calc l’équivalent d’Excel, Impress l’équivalent de PowerPoint, etc.).

Les logiciels de la suite s’installent sur un ordinateur (Mac, PC ou Linux), et l’expérience d’utilisation est celle qui se rapproche le plus de la suite Microsoft Office (dont vous avez peut-être une version installée sur votre ordinateur), avant que celle-ci soit transformée en Microsoft 365 et recentrée vers l’utilisation en ligne.

Forces Si vous utilisez une version payante de Microsoft Office (celle qu’on ne paie qu’une fois et dont on peut profiter pendant des années par la suite), les logiciels de Libre Office sont probablement ceux qui vous offriront l’expérience la plus près de celle à laquelle vous êtes habitué. Libre Office est aussi compatible avec de nombreuses extensions, notamment Antidote.

Faiblesses Vous ne pourrez pas éditer vos documents en ligne à partir de n’importe quel appareil directement. Pour les modifier avec un téléphone, par exemple, vous devrez les ouvrir au préalable avec l’un des deux autres outils proposés ici. Un moindre mal quand on sait qu’on n’a pas dépensé un sou.

