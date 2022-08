Livres québécois sur l’argent : notre choix

Dans son nouveau livre, la blogueuse Vicky Payeur présente des gestes quotidiens qui mènent vers l’indépendance financière. À une époque où acheter est un réflexe inné, l’auteure montre comment il est simple de réutiliser, réparer, troquer, fabriquer, emprunter, etc. Les possibilités sont nombreuses et Vicky Payeur croit qu’on peut marier frugalité et abondance si l’on arrête de toujours chercher quelque chose de mieux pour plutôt considérer ce que l’on a devant les yeux. Elle propose un voyage dans le temps afin de s’inspirer des astuces d’antan pour faire plus avec moins. Pour traverser la Grande Dépression, les gens ont dû faire preuve de débrouillardise et d’ingéniosité, rappelle la blogueuse. Cette période regorge donc de trucs pratiques et économiques, comme cuisiner des ragoûts, pâtés, pot-au-feu et autres afin d’étirer les protéines ; raccommoder les vêtements ; écrire la date d’achat sur les produits afin de respecter la durée de vie attendue ; ou encore réutiliser les clous. Bien que ces astuces quotidiennes puissent sembler représenter de petites économies, Vicky Payeur est convaincue qu’adopter un mode de vie frugal mène à la liberté financière. De plus, elle propose d’explorer des manières différentes de se loger, comme les minimaisons, les coopératives d’habitation et même la van life. Le choix de la ville a aussi une incidence sur le coût de la vie. (Les Éditions de l’Homme, 208 p.)