Maison, condo, appartement : êtes-vous sous-assuré ?

J’aime, comme bien des gens, les choses pas chères. L’épicerie pas chère. Les vêtements pas chers. Les forfaits Internet pas chers. Et — vous vous en doutez bien — l’assurance habitation pas chère.

Cette quête de bas prix peut toutefois mener à l’achat de produits pas tout à fait adaptés. Comme un chandail en solde, joli mais un peu trop petit… Si les conséquences sont minimes dans ce cas, il en va autrement pour une police d’assurance bourrée d’exclusions.

Hélas, c’est souvent lorsqu’on en a vraiment besoin qu’on se rend compte que notre couverture n’est pas adéquate, souligne Jannick Desforges, avocate à la Chambre de l’assurance de dommages, l’organisme d’autorégulation qui encadre le travail des professionnels du secteur. Quand vous faites une réclamation parce que les meubles flottent dans le sous-sol, la dernière chose que vous souhaitez est d’apprendre que vous n’êtes pas couvert contre les refoulements d’égout…

Dans une telle situation, vous seriez considéré, selon le jargon du milieu, comme « sous-assuré ». Cela peut également survenir lorsque le montant d’assurance n’est pas assez élevé pour vos besoins. « Par exemple, je me fais voler mon vélo de 5 000 dollars, et je constate que le maximum couvert est 2 000 dollars, dit Jannick Desforges. Ou encore, après un feu, le coût de reconstruction de ma maison est de 500 000 dollars, mais je suis assuré pour 400 000 dollars. »

À lire aussi Vol de vélo : comment se protéger

L’assureur vous versera alors le maximum prévu au contrat — moins la franchise. Vous devrez payer la différence de votre poche ou faire des choix difficiles, souligne Line Crevier, responsable du centre d’information au Bureau d’assurance du Canada, une association qui représente l’industrie.

Bonne protection, bon prix

Payer plus cher pour sa police d’assurance n’est pas nécessairement une solution — cela ne garantit en rien qu’elle comporte les protections adéquates. Ce que vous devez faire, c’est évaluer vos besoins d’assurance, et ensuite magasiner pour trouver l’assureur qui offre la couverture qu’il vous faut, à bon prix.

Et comment fait-on ça, déterminer ses besoins d’assurance ? Tout d’abord en lisant ce guide de Dollars et cents. Il vous aidera à calculer le coût de reconstruction de votre maison, à établir la valeur de vos biens, à choisir la couverture appropriée en tant que locataire, et à rassembler toutes les informations nécessaires pour permettre aux assureurs de bien estimer la protection qu’il vous faut.

Et une fois vos besoins bien cernés, vous pourrez utiliser notre astuce pour trouver une police d’assurance habitation adéquate à petit prix. Parce qu’on aime ça, les choses pas chères.

Retour au sommaire du guide Choisir la bonne assurance habitation

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇