Maison multigénérationnelle : économiser sur les travaux

Le projet d’une maison multigénérationnelle vous emballe, mais les coûts de rénovation vous refroidissent ? Le gouvernement fédéral pourrait vous remettre jusqu’à 7 500 dollars pour vous aider à le concrétiser.

Le Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHM) est un crédit d’impôt remboursable (vous recevez l’argent même si vous n’avez pas d’impôt à payer) qui aide à couvrir les coûts de construction ou de rénovation d’un logement secondaire, annexé à un logement existant, afin de permettre à une personne âgée de 65 ans ou plus ou présentant un handicap de cohabiter avec ses proches. Autrement dit : afin d’aider par exemple papa, maman, enfants et petits-enfants à vivre sous le même toit. Ou de faciliter l’hébergement d’une sœur ou d’une tante qui a besoin de soins.

Vous pouvez réclamer 15 % des dépenses admissibles (matériaux, main-d’œuvre, demandes de permis, etc.), ces dernières pouvant s’élever à 50 000 dollars au maximum. Vous pourriez donc récupérer jusqu’à 7 500 dollars.

Mario Carpentier, directeur des ventes au cabinet d’architecture Dessins Drummond, dont le siège social est à Drummondville, estime qu’un projet de rénovation « simple » — réaménager un garage en logement, par exemple — coûte environ 50 dollars le pied carré, donc 50 000 dollars pour un logement de 1 000 pieds carrés. « Pour un petit projet comme ça, le crédit fédéral est intéressant, parce qu’il permet d’économiser l’équivalent des taxes. » Dans le cas des « gros projets » — comme l’ajout d’une annexe avec une nouvelle fondation —, il évalue plutôt les coûts à 250 dollars le pied carré, soit 250 000 dollars pour le même logement de 1 000 pieds carrés. « Obtenir 7 500 dollars pour ce genre de projet, c’est mieux que rien, mais ce n’est pas un aussi gros incitatif », affirme-t-il.

Critères à respecter

Vous devez demander le crédit pour l’année d’imposition pendant laquelle les travaux de rénovation admissibles ont pris fin. Par exemple, si vous voulez réclamer le crédit dans votre déclaration de revenus 2023 pour des travaux de plomberie, d’électricité et de menuiserie, ceux-ci doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2023.

Attention : comme son nom l’indique, le crédit s’applique à la rénovation d’habitations, et non à la construction d’habitations multigénérationnelles toutes neuves. Concrètement, vous pouvez le toucher seulement si vous ajoutez un logement secondaire (qui doit avoir une entrée privée, une cuisine, une salle de bains et une aire de repos) à une habitation existante. Ce logement secondaire peut être un agrandissement de la maison ou la conversion d’un espace déjà existant.

Pour réclamer le crédit, il suffit d’inscrire la somme qui vous est due à la ligne 45355 de votre déclaration de revenus. Vous devez utiliser l’annexe 12 pour déclarer vos dépenses et calculer le crédit que vous pouvez demander. Gardez vos factures et vos pièces justificatives, mais pas besoin de les envoyer à l’Agence du revenu du Canada. Vous ne devrez les fournir qu’en cas de vérification fiscale.

Le diable est dans les détails

Si votre projet coche toutes les cases jusqu’ici, c’est un bon début. Mais avant de demander le Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHM), vous devriez également considérer ces quelques subtilités, relevées par Caroline Lavoie, chercheuse à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, qui a passé ce crédit d’impôt au peigne fin.

Le logement secondaire ne doit pas obligatoirement être habité par la personne âgée de 65 ans ou plus (ou présentant un handicap). « Le crédit pourrait être réclamé par un parent âgé de 65 ans ou plus qui ajoute un logement secondaire à sa résidence pour que son enfant vienne y vivre », explique Caroline Lavoie.

Pour bénéficier du crédit, la personne âgée ou handicapée et son proche doivent résider ensemble (ou prévoir résider ensemble) dans les 12 mois suivant la fin des travaux de rénovation admissibles (et non la fin de l’ensemble du projet de rénovation, dans le cas où les travaux s’échelonneraient sur plusieurs années).

Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes, à condition que le total des dépenses réclamées ne dépasse pas 50 000 dollars. Par exemple, si votre père, votre conjoint(e) et vous avez chacun assumé 10 000 dollars de dépenses admissibles, vous pouvez chacun obtenir 15 % de cette somme, soit 1 500 dollars.

Il n’est pas permis de demander le crédit deux fois à l’égard de la même personne âgée ou handicapée. Gardez donc en tête que si vous touchez le crédit après avoir rénové votre maison pour y accueillir votre père, votre sœur ne pourra pas le réclamer quelques années plus tard si elle veut effectuer des travaux semblables chez elle pour cohabiter à son tour avec le paternel.

Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes dépenses pour demander le CIRHM et le crédit d’impôt pour frais médicaux ou celui pour l’accessibilité domiciliaire. Cela dit, rien ne vous empêche de réclamer ces deux derniers crédits avec les dépenses excédant le plafond de 50 000 dollars du CIRHM.

Pour l’instant, le CIRHM est le seul crédit d’impôt associé directement à la construction ou à la conversion d’un logement multigénérationnel. Vous pourriez cependant être admissible à d’autres crédits connexes, comme celui pour personne aidante. Vous pouvez également vérifier si votre municipalité participe au programme Rénovation Québec, qui offre des subventions pour certains travaux de rénovation résidentielle, y compris l’ajout de logements.

Autant de façons de concrétiser votre projet familial sans vous ruiner.

