[Quiz] Mettre ses œufs dans le même panier! Vraiment?

Bien épaulé

«Certains investisseurs possèdent une bonne connaissance des marchés et en suivent l’évolution de près, mais c’est une minorité de gens qui sont prêts à prendre le temps de gérer eux-mêmes leur portefeuille de placements. La majorité aurait avantage à s’en remettre à un conseiller, soutient Angela Iermieri, planificatrice financière au Mouvement Desjardins. Quand on est en quête du meilleur rendement, il est facile de se laisser porter par l’émotion, d’investir à gauche et à droite et, au final, de perdre le fil.»