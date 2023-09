Ne vous soumettez pas à la tentation

Vendredi soir dernier, à la fin d’une longue semaine de travail, je me demandais ce que j’allais bien pouvoir donner à mes enfants pour souper lorsque l’écran de mon cellulaire s’est illuminé avec une réponse venue tout droit des cieux de la Silicon Valley. « Faites-vous plaisir et commandez à nouveau vos mets préférés ! » proposait une notification provenant d’un service de livraison de repas. Sans même y penser, j’ai ouvert l’application.

Trois applis de livraison différentes sont installées sur mon téléphone intelligent, et chacune m’a sauvé le moral à maintes reprises pendant les longues années de pandémie. Si j’ai autorisé leurs notifications, c’est afin d’être avisé lorsque mon repas est sur le point d’arriver. Mais ce faisant, je leur ai donné un accès direct au bouton « tentation » de mon cerveau.

Les notifications que m’envoient ces applications lorsque je n’attends pas le livreur ont un seul et unique objectif : me convaincre d’utiliser leur service à nouveau. Dit autrement, c’est de la publicité. Ne vous laissez toutefois pas berner par ce terme anodin ; les messages qui apparaissent sur l’écran de votre téléphone intelligent sont d’une redoutable efficacité pour vous faire dépenser.

D’abord, il y a l’endroit où sont affichés ces messages publicitaires. Le temps moyen consacré à la plaquette de verre et de silicone que la plupart d’entre nous traînent dans leurs poches atteint désormais 4,6 heures par jour au Canada, selon un rapport de la firme de recherche data.ai. Y faire apparaître une pub à côté d’un texto est l’une des meilleures façons de joindre les gens.

Ensuite, il y a les messages eux-mêmes. La formulation « Faites-vous plaisir et commandez à nouveau vos mets préférés ! » peut sembler banale, mais elle a probablement été comparée à plusieurs autres lors de tests effectués avec un sous-groupe d’utilisateurs, et c’est elle qui s’est avérée la plus efficace pour convaincre les gens de commander un repas.

Finalement, même le moment où ces messages surgissent n’est pas laissé au hasard. Uber Eats, qui envoie des milliards de notifications par mois, se sert ainsi de l’intelligence artificielle pour déterminer la meilleure heure à laquelle faire apparaître sur votre écran une invitation à passer une commande. Cela dit, pas besoin d’être un génie des mathématiques pour deviner que le vendredi soir est un bon moment pour tenter l’estomac de ses utilisateurs…

Les applications de livraison de repas sont loin d’être les seules à avoir perfectionné l’art de la notification. Qu’il s’agisse de Candy Crush, Facebook, Shein ou Duolingo, toutes vous bombardent de messages ciblés dans le seul but de vous convaincre de les ouvrir afin d’y dépenser temps, argent ou, idéalement, les deux.

Si vous avez choisi d’installer ces applications, c’est parce que vous souhaitez les utiliser de temps à autre. Personnellement, j’aime avoir accès au bout des doigts à des centaines de restaurants où commander un repas. Mais je veux le faire de mon propre chef, lorsque j’en ai vraiment envie ou besoin, et non en cédant au marketing ultraperfectionné des géants numériques.

La solution est toute simple : désactivez les notifications. D’un seul coup, vous fermerez la porte à la tentation qu’elles exercent sur votre cerveau.

Si, comme moi, vous gardez certaines notifications parce qu’elles vous semblent utiles — j’aime bien être avisé lorsque mon repas est sur le point d’arriver —, sachez qu’il existe un compromis. Un nombre croissant d’applications permettent de choisir le type de notifications que vous souhaitez recevoir. Il suffit de refuser celles de nature publicitaire.

La procédure est à peu près toujours la même. Ouvrez l’application, puis allez dans la section « paramètres » ou « compte », où vous trouverez un onglet intitulé « notifications ». Vous n’avez qu’à taper sur un bouton pour neutraliser celles que vous ne voulez pas.



C’est finalement ce que j’ai fait vendredi soir dernier, après avoir été frappé par un éclair divin. Ou plutôt après que ma blonde m’a rappelé que nous avions déjà un repas de prêt dans le frigo grâce à nos échanges de repas avec les voisins. Une fois mes esprits retrouvés, j’ai rangé mon cellulaire et nous avons réchauffé le plat. C’était délicieux et, surtout, beaucoup moins cher que de céder à la tentation des applications. Amen.

