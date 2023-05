Négociez vos frais annuels de carte de crédit

Récemment, j’ai pu économiser 150 dollars en une dizaine de minutes. Comment ? Simplement en appelant mon institution financière pour demander l’annulation des frais annuels de ma carte de crédit. Comme ils sont facturés directement à notre compte, nous payons souvent ces frais sans vraiment nous en apercevoir, donc sans les remettre en question.

Pourtant, tout (ou presque) se négocie dans la vie, comme en témoigne Julien Brault, PDG de Hardbacon, un site Web qui compare notamment les cartes de crédit, les hypothèques et les comptes d’épargne. « Officiellement, les banques ne disent pas que les frais annuels de carte de crédit sont négociables, mais dans bien des cas, ils le sont, explique-t-il. C’est un peu comme les frais bancaires. Il y a toujours moyen d’appeler sa banque et de demander de les réduire ou de les éliminer. »

Cela peut permettre de réaliser une économie substantielle. Les frais annuels de carte de crédit, tout dépendant du plan de récompenses, atteignent souvent plus de 100 dollars, voire près de 600.

Évidemment, les résultats d’une telle négociation ne sont pas garantis. L’idéal est donc de relever le défi sans trop avoir d’attentes. Plusieurs facteurs indépendants de votre volonté peuvent en effet influencer le fait que votre banque annulera ou pas vos frais annuels de carte de crédit, souligne Marie-Ève Leclerc, rédactrice en chef du site Web Milesopedia, qui évalue les cartes de crédit ainsi que les programmes de fidélité (et qui est par ailleurs partenaire de L’actualité pour la création de son propre outil de comparaison).

Des exemples de facteurs qui peuvent influer sur la négociation : « La personne sur qui vous tombez au service à la clientèle, les directives qu’elle a reçues, la qualité de l’interaction humaine que vous développerez avec elle, les avantages de la carte, votre historique, etc. », énumère-t-elle.

Faire ses devoirs

Avant d’appeler votre banque pour tenter de négocier, prenez le temps de regarder l’offre des concurrents, ainsi que celle faite par votre banque aux nouveaux clients.

L’idée n’est pas de menacer d’aller voir ailleurs d’entrée de jeu, mais de pouvoir mentionner au cours de la négo ce qu’offre un concurrent, affirme Julien Brault. « Vous pouvez le dire gentiment à l’employé, tout en lui précisant que vous aimeriez demeurer client, et en lui demandant s’il peut faire quelque chose pour vous. »

Mais, face à un refus, manifester le désir d’annuler sa carte peut fonctionner. « Parfois, c’est le mot magique à dire, et un employé à la fidélisation prendra la relève, ajoute-t-il. Et vous pouvez tenter votre chance même si vous ne voulez pas vraiment annuler votre carte, parce que vous pourrez toujours changer d’idée en cours de route. »

En effet, la fidélisation de la clientèle est un élément très important pour les institutions financières. « Et pas seulement pour les gros clients, affirme Julien Brault. Comme l’institution financière reçoit un pourcentage des dépenses portées à la carte, elle a tout à gagner à garder ses clients, donc à s’assurer qu’ils sont satisfaits. »

Si plusieurs cartes de crédit sont offertes sans frais la première année, c’est parce que les institutions financières savent que changer de carte demande un peu d’efforts, mais qu’ensuite la personne restera fort probablement plusieurs années.

Soigner ses arguments

J’ai depuis une quinzaine d’années une carte de crédit voyage avec des frais annuels de 150 dollars. Mais je commence à la trouver chère, étant donné que je fais maintenant des séjours à l’étranger de plus de 60 jours, trop longs pour profiter de l’assurance pour les soins de santé.

Je sais que ma banque offre aux nouveaux clients une année sans frais annuels pour cette carte. Après quelques recherches, je constate que des concurrents proposent des cartes de crédit voyage avec des avantages semblables à ceux qu’offre la mienne, sans être aussi intéressants. Par exemple, elles n’ont pas de crédit voyage annuel qui rembourse 150 dollars de dépenses liées au voyage (enregistrement de bagage, réservation de siège, stationnement à l’aéroport, etc.). Et souvent, les assurances pour les soins de santé sont encore plus restrictives… Mais certaines ont des frais annuels légèrement moindres et d’autres ne les facturent pas la première année. Raison de plus pour tenter de négocier cet aspect.

Armée de ces informations, je me décide à appeler le service à la clientèle. Après quelques minutes d’attente, un jeune homme au ton sympathique prend l’appel. Je lui explique que je m’interroge sur la pertinence de garder ma carte de crédit, étant donné que les frais annuels sont élevés et que je ne peux plus bénéficier de l’assurance pour les soins de santé en raison de mes longs voyages. Il me rétorque que j’ai quand même un crédit voyage de 150 dollars chaque année. C’est vrai que j’en profite…

J’ose quand même lui demander s’il ne peut pas réduire mes frais annuels, ou du moins me donner des points en prime. Je lui glisse que je sais que les nouveaux clients n’ont pas de frais annuels la première année. « Moi, je n’ai droit à rien puisque je suis avec vous depuis longtemps ? » fais-je valoir.

Là, je sens que je viens de toucher une corde sensible. Il me répond qu’il doit faire quelques petites vérifications à mon dossier, puis revient rapidement en me disant qu’il m’offre la prochaine année sans frais annuels à payer. Bingo ! Il précise toutefois qu’il ne pourra pas me faire ce cadeau l’an prochain. « Vous pourrez quand même vous réessayer », nuance Julien Brault.

De son côté, Milesopedia conseille aussi de regarder les comptes bancaires offerts par l’institution financière de la carte de crédit. « Des banques offrent l’exonération des frais de certaines cartes de crédit à leurs clients à certaines conditions (comme le maintien d’un certain solde minimum dans le compte bancaire, etc.), souligne Marie-Ève Leclerc. Si vous souhaitez garder votre carte de crédit longtemps, cela pourrait être avantageux. »

