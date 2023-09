Obtenez de l’aide gratuite pour réparer vos électroménagers

Je me suis fait un nouvel ami récemment : Wayne Archer. C’est un de ces bons gars toujours prêts à donner un coup de main, peu importe l’heure du jour ou de la nuit, sans jamais rien demander en retour. Tenez, il m’a aidé à réparer ma sécheuse. Gratis.

L’appareil, acheté en 2012, avait commencé à me causer des soucis quelques semaines plus tôt. Une fois sur quatre, les vêtements en ressortaient aussi humides qu’au début du cycle. Ensuite, c’est devenu une fois sur deux. Puis, il y a quelques jours, c’était tous les coups.

Un bon vieux dilemme s’est alors présenté à moi : est-ce que je paie pour faire venir un réparateur, sans savoir quel sera le coût final, ou est-ce que j’allonge plus de 600 dollars pour remplacer mon électroménager ? J’ai opté pour une troisième solution en sollicitant l’aide de Wayne, qui s’est montré disponible même par un beau dimanche ensoleillé.

Wayne s’y connaît en sécheuses. Il a plus de 20 années d’expérience comme technicien en réparation d’électroménagers derrière la cravate qui, dans son cas, prend plutôt la forme d’une énorme barbe grise. Face à mon problème, il a immédiatement nommé les six pièces différentes pouvant être défectueuses. « Je sais que ça semble beaucoup, mais inquiète-toi pas, m’a-t-il dit. On va y aller une étape à la fois. »

Il faut comprendre que Wayne est une de ces personnes qui vous apprend à pêcher au lieu de vous donner du poisson. Pour réparer ma sécheuse, j’allais devoir mettre les mains à la pâte. Seul problème, il va vite et je ne suis pas très manuel. Heureusement, il suffit d’appuyer sur pause et de revenir en arrière pour le faire répéter autant de fois que nécessaire.

Eh oui, Wayne Archer ne s’est pas déplacé chez moi. J’ai simplement consulté l’une de ses nombreuses vidéos diffusées sur Sears PartsDirect, une chaîne YouTube qui produit des tutoriels de réparation pour des électroménagers et petits appareils en tout genre.

Si vous ne parlez pas anglais — ou si vous ne comprenez pas le fort accent du sud des États-Unis de Wayne —, pas de souci : il existe une foule de réparateurs francophones capables de vous aider en ligne. Il suffit de taper le nom de votre électroménager suivi du problème que vous avez — par exemple, « sécheuse Samsung chauffe pas » — pour les trouver sur YouTube, Reddit ou les bons vieux sites Web. Vous pouvez aussi vous tourner vers des groupes Facebook tel Touski s’répare.

Se lancer soi-même dans la réparation d’un électroménager peut être intimidant. Ces appareils sont impressionnants à cause de leur taille, mais ils sont gros uniquement pour accueillir vêtements, aliments et vaisselle. Et derrière leurs panneaux se cachent souvent des composants faciles à remplacer.

Dans sa vidéo, Wayne m’a ainsi appris à me servir d’un multimètre pour tester les composants un à un — je n’avais pas cet appareil, alors au lieu d’en acheter un, j’ai emprunté celui d’un voisin. Coup de chance, c’est la première pièce que j’ai vérifiée, la minuterie, qui s’est avérée défectueuse !

Pas d’autre choix, il fallait la remplacer. Dénicher une pièce de rechange se fait de la même façon que trouver les tutoriels : avec Google. Dans les cas les plus simples, le numéro du composant à chercher sera inscrit directement dessus. Sinon, googlez le nom de la pièce avec le numéro de modèle de votre électroménager et vous verrez généralement plusieurs endroits où la commander… si elle est encore offerte sur le marché.

Notez qu’il peut être difficile de trouver des pièces pour un vieil appareil — et parfois même pour un récent ! — ou pour un modèle plus rare. Il vaut toutefois la peine de jeter un œil sur eBay, où il est possible de mettre la main sur des composants usagés. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez également essayer d’acheter un appareil identique, mais défectueux, sur Kijiji ou Marketplace, pour en récupérer les pièces. Assurez-vous tout de même que l’électroménager n’a pas le même problème que le vôtre !

Dans le cas de ma minuterie, bonne nouvelle : l’entreprise qui gère la chaîne YouTube Sears PartsDirect pouvait m’en vendre une pour près de 200 dollars — c’est son modèle d’affaires. Sauf qu’une brève recherche sur Internet m’a permis de trouver un meilleur prix ailleurs : 167 dollars. Désolé, Wayne !

De toute façon, il n’est pas rancunier. La preuve, quand la pièce de rechange est arrivée par la poste quelques jours plus tard, il était de nouveau présent pour m’aider à l’installer. Et aujourd’hui, j’ai une petite pensée pour lui chaque fois que je sors mes vêtements bien secs de ma sécheuse.

Efforts payants

J’insiste, je ne suis pas une personne manuelle. Avant d’entreprendre une réparation par moi-même, je regarde plusieurs tutoriels. Si l’intervention me semble trop complexe, j’appelle un technicien. Mais si elle paraît réalisable avec mes compétences et les outils à ma disposition, je me lance.

Dans le cas de ma sécheuse, il suffisait de retirer quelques vis et de débrancher cinq fils pour enlever la minuterie défectueuse, puis de faire l’opération inverse pour installer la nouvelle. Rien de très stressant.

Cela dit, il faut prendre les précautions nécessaires. Assurez-vous toujours de travailler dans une position sécuritaire où l’appareil ne risque pas de vous tomber sur le corps, et débranchez l’électroménager avant de l’ouvrir — surtout dans le cas d’une sécheuse ou d’un four, qui sont alimentés par du 240 volts.

Oui, l’autoréparation requiert des efforts, mais ceux-ci en valent la chandelle. À ce jour, j’ai pu réparer mon réfrigérateur, ma laveuse et, bien entendu, ma sécheuse. Quelques heures de travail qui ont généré une économie de près de 3 000 dollars comparativement à l’achat d’appareils neufs.

Le prochain électroménager qui s’ajoutera à cette liste sera, je le sens, mon lave-vaisselle. Le bouton d’alimentation fonctionne une fois sur six. Mais ça ne m’inquiète pas. Je sais que Wayne Archer, ou un autre réparateur en ligne, sera là pour moi lorsque l’appareil flanchera pour de bon.

