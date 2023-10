Obtenez plus de 200 $ d’épicerie gratuite !

Envie d’économiser sur votre facture d’épicerie ? Facile : restez chez vous ! Cet automne, les grandes chaînes d’alimentation offrent de généreux rabais à ceux et celles qui achètent leurs aliments en ligne plutôt qu’en magasin.

IGA offre ainsi 80 $ sur sa plateforme Voilà. Maxi et Provigo donnent de leur côté 20 $, Metro, 45 $, Super C, 30 $ et Walmart, 60 $. Ce à quoi s’ajoute une petite astuce pour recevoir 30 $ supplémentaires dans l’épicerie de votre choix — voir la fin du texte. Une fois déduits les frais de préparation et de livraison obligatoires, vous obtenez un rabais total de 212 $ sur quelques semaines ! L’équivalent, pour bien des familles, d’une épicerie presque gratuite.

Les chaînes d’alimentation réservent ces promotions aux clients qui n’ont jamais fait d’achats sur leurs sites Web respectifs. Pour profiter de ces offres, il suffit de dépenser un montant minimal, qui varie de 50 $ à 100 $ avant les taxes et les frais, et d’utiliser un code promotionnel. Les explications détaillées — et les liens vers les codes pour obtenir les offres — pour chaque enseigne sont fournies plus bas.

Optimisez les rabais

Ces rabais sont alléchants, mais avant de vous ruer sur les plateformes en ligne des supermarchés, gardez en tête ces quelques conseils pour en tirer le maximum.

Avant de commencer à remplir votre panier virtuel, assurez-vous que vous habitez sur le territoire desservi par le service d’épicerie en ligne. Sinon, vous perdrez votre temps. L’information se trouve facilement sur les sites Web des différentes enseignes.

Si votre adresse est desservie par un Walmart, un Maxi ou un Super C, vous avez de la chance. Ce sont, selon Protégez-Vous, les chaînes où le coût du panier d’épicerie est le moins cher — et de loin. Vous y aurez plus de denrées pour votre argent que si vous magasinez sur un autre site Web.

Cela ne signifie pas qu’il faille bouder les offres d’IGA, Metro et Provigo pour autant. Mieux vaut toutefois y acheter uniquement des produits dont le prix est fortement réduit. Cela vous permettra, une fois de plus, d’en avoir davantage pour votre argent.

Méfiez-vous cependant des frais de préparation et de livraison, qui peuvent rapidement gruger vos économies. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’exception de Maxi et de Provigo, les rabais sont étalés sur plusieurs commandes. Les 80 $ d’IGA, par exemple, sont répartis sur les quatre premières commandes à raison de 20 $ à la fois, et il faut payer des frais de 7,99 $ pour chaque livraison… Heureusement, toutes les autres enseignes offrent la cueillette gratuite en épicerie.

Finalement, vous remarquerez que certaines des promotions ci-dessous se terminent bientôt. Inutile de paniquer et de multiplier les commandes en ligne pour toutes les obtenir. Les chaînes d’alimentation proposent régulièrement des rabais pour essayer — et parfois réessayer — leur service en ligne. Il suffit de vous inscrire à leurs infolettres respectives pour être avisé des promotions.

Surtout, n’oubliez pas d’entrer les codes promotionnels pour profiter des différentes offres ! Vous les trouverez ci-dessous, en cliquant sur les liens détaillant les rabais.

IGA (Voilà)

Rabais : 4 x 20 $

Commande minimale : 75 $

Livraison : 7,99 $

Cueillette : non offerte au Québec

Pour avoir droit à cette offre, la première commande doit être effectuée avant le 31 octobre. Les codes promotionnels pour les trois rabais de 20 $ subséquents vous seront envoyés par courriel. Soyez vigilant : ils ont une date d’expiration.

Notez que vous pouvez également bonifier ce rabais avec une remise en argent de 10 % — valable uniquement pour la première commande — grâce à la plateforme québécoise Club Boomerang.

Maxi et Provigo

Rabais : 20 000 points PC (valeur de 20 $)

Commande minimale : 75 $

Livraison : gratuite

Cueillette : gratuite



Vous devez être membre du programme de récompense PC Optimum pour profiter de cette offre — l’adhésion est gratuite. Après votre première commande, vous recevrez 20 000 points PC, dont la valeur est de 20 $, que vous pourrez échanger à la caisse ou en ligne chez Maxi, Provigo ou Pharmaprix.

Fait intéressant : si vous n’effectuez pas de nouvelles commandes après avoir profité de cette promotion, PC Optimum vous enverra régulièrement des offres en points équivalant à 20 $, 25 $ ou même 30 $ pour réessayer son service de livraison.

Metro

Rabais : 3 x 15 $

Commande minimale : 100 $

Livraison : de 3,99 $ à 5,99 $

Cueillette : gratuite

Cette offre est valable jusqu’au 15 novembre 2023. Notez que des frais de préparation de 4 $ doivent être payés pour les commandes en ligne, qu’il s’agisse d’une livraison ou d’une cueillette en magasin.

Super C

Rabais : 3 x 10 $

Commande minimale : 50 $

Livraison : non offerte

Cueillette : gratuite

Cette offre est valable jusqu’au 27 décembre 2023. Notez toutefois qu’il y a des frais de préparation de 3 $ pour chaque commande.

Walmart

Rabais : 4 x 15 $

Commande minimale : 75 $

Livraison : de 5,97 $ à 6,97 $

Cueillette : gratuite



Cette offre prend fin le 31 octobre 2023 et est valable uniquement sur les produits d’épicerie.

Et un bonus de 30 $

Il est possible d’obtenir un rabais supplémentaire de 30 $ dans l’épicerie de votre choix, à condition d’être prêt à affronter la rangée du papier hygiénique.

Devant un paquet de « 12 rouleaux = 24 rouleaux » à 6,99 $ et un autre de « 20 rouleaux = 60 rouleaux » à 12,99 $, même le plus vigilant des consommateurs peine parfois à déterminer le produit offrant le meilleur rapport quantité-prix !

Heureusement, il existe une formule toute simple pour y arriver. Prenez le nombre de feuilles par rouleau — une information qui se trouve sur le paquet —, multipliez-le par le nombre réel de rouleaux — pas « l’équivalent » —, puis divisez le prix par ce chiffre. Vous obtiendrez ainsi le prix par feuille. Plus le résultat est bas, mieux c’est !

Ce calcul sera très utile pour déterminer s’il est avantageux de profiter d’une promotion de l’entreprise Kruger, qui offre en ce moment une carte-cadeau de 10 $ dans l’épicerie de votre choix à l’achat de 25 $, avant taxes et frais, de papier hygiénique, de mouchoirs et d’essuie-tout de plusieurs des marques qu’elle produit. Vous pouvez vous prévaloir de cette offre trois fois d’ici le 31 décembre 2023, pour un rabais total de 30 $.

Pour ce faire, il suffit de soumettre votre reçu d’achat sur ce site Web dans les 14 jours suivant votre achat en magasin ou en ligne. Attention : une seule carte-cadeau sera émise pour chaque reçu. Cela signifie que même si vous dépensez 75 $ en produits admissibles d’un coup, vous ne recevrez que 10 $ de rabais. Mieux vaut donc effectuer trois transactions de 25 $.

Évidemment, pour tirer le maximum de cette offre, il est préférable d’acheter ces produits lorsqu’ils sont en solde. Pour obtenir le meilleur prix, ne vous limitez pas aux épiceries ; cette promotion est également valable dans différentes pharmacies, grandes surfaces et même des quincailleries. La liste complète des détaillants participants se trouve sur le site de l’offre, dans la section Modalités, tout en bas de la page. Notez toutefois que la carte-cadeau sera émise pour le commerce où vous avez effectué votre achat.

